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Săptămâna 5 – 11 octombrie 2026 aduce reevaluări în dragoste și noi începuturi. Venus retrograd readuce în atenție situații din trecut, iar Luna Nouă în Balanță pune accent pe relații, echilibru și compromisuri.
Berbec: Relațiile sunt în prim-plan, iar o discuție importantă poate schimba dinamica unui parteneriat.
Taur: Ai nevoie de mai multă ordine în program, iar în dragoste pot reveni subiecte mai vechi.
Gemeni: Viața sentimentală se animă, dar evită să iei decizii impulsive bazate doar pe emoțiile momentului.
Rac: Casa și familia devin prioritare, iar o situație mai veche poate avea nevoie de o rezolvare.
Leu: Comunicarea este esențială, iar o veste sau o conversație poate schimba direcția unui plan.
Fecioară: Banii intră în centrul atenției și este momentul potrivit pentru a-ți reorganiza cheltuielile.
Balanță: Luna Nouă în semnul tău aduce dorința unui nou început și te încurajează să-ți redefinești prioritățile.
Scorpion: Venus retrograd în semnul tău te determină să reevaluezi relații, sentimente și alegeri personale.
Săgetător: Prieteniile și colaborările sunt analizate mai atent, iar unele legături pot trece prin schimbări.
Capricorn: Cariera îți cere atenție, iar o oportunitate profesională poate veni cu responsabilități suplimentare.
Vărsător: Apar idei și perspective noi, iar planurile de călătorie sau studiu pot reveni în atenția ta.
Pești: Banii comuni și relațiile apropiate cer claritate, mai ales dacă există probleme rămase nerezolvate.