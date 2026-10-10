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Horoscop 11 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Dorințe. Complicațiile zilei sunt provocate de dorințele restante care acum revin în atenția ta și cer să fie îndeplinite.
Descoperire. Ai ocazia să descoperi ce îți dorești cu adevărat și în cuplu și în viața de familie. Este adevărat că aceste descoperiri pot fi dureroase.
Discuții. E bine să discuți cu apropiații despre problemele tale. Complicațiile de la serviciu nu vor dispărea prea curând, nu fără să primească o soluție reală.
Sinceritate. Problemele din relațiile cu cei dragi se tot ramifică și devin din ce în ce mai intense. Este foarte important să fii sincer cu tine și să știi ce îți dorești cu adevărat.
Acum ai puterea de a lua decizii îndelung amânate și de a face puțină ordine în viața de familie. Poate nu le vei pune în aplicare imediat, dar contează că le-ai luat.
Duritate. Iți este mult mai ușor să fii dur cu cei din anturajul apropiat pentru că bănuiești ca o intenție ascunse. Este bine să îți temperezi aceste porniri.
Rezervă. Ar fi bine să privești cu rezervă orice propunere care presupune cheltuieli majore din partea ta. Nu peste mult timp, vei înțelege de ce.
Autoritate. Ești dispus să faci orice pentru a-ți păstra autoritatea asupra unui grup anume. Poate ar fi bine să te detașezi puțin, ca să poți înțelege mai multe.
Tensiuni. Ies la lumină toate tensiunile, dorințele secrete, durerile și poate și unele probleme de sănătate. Ai multă treabă, de data aceasta pentru tine.
Profunzime. In această perioadă este necesar să privești dincolo de cuvinte, inițiative și provocări. Doar așa vei înțelege ce se petrece, de fapt.
Obstacole. Chiar dacă ai de trecut peste multe obstacole, nu e cazul să te descurajezi. Ai și atuuri și oameni de partea ta.
Dificultăți. Ai nevoie de echilibru ca să-ți poți face treaba. In contextul actual e dificil de obținut, iar provocările se țin lanț.