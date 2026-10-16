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Horoscop 17 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Ar fi bine să nu insiști prea mult cu inițiativele, propunerile sau ideile tale, în special în interacțiunile cu superiorii tăi. S-ar putea să fii dezamăgit.
Poate ar fi mai bine să amâni discuțiile importante cu persoanele care te pot sprijini, pentru că astăzi autoritatea lor naturală s-ar putea să te deranjeze.
S-ar putea să se spulbere anumite iluzii pe care le-ai hrănit multă vreme legate de resurse, de calitatea unor relații se dă șansele de reușită ale unui proiect.
Sunt posibile adevărate confruntări în cuplu din cauza unor dezamăgiri care sunt doar etape ale trezirii la realitate.
Ești tenta să îți folosești întreaga autoritate pentru a-ți impune părerea într-o problemă de serviciu. Poate că ai motivele tale, dar nu rezolvi nimic așa.
E mai greu să îți controlezi emoțiile și sentimentele, în special în momentele în care te vei simți dezamăgit de cei dragi.
Cel care deține autoritatea în familie trebuie să fie și cel care își asumă responsabilitatea pentru rezolvarea problemelor.
Nu se folosește la nimic să prelungești discuțiile cu cei din anturaj. Mai bine te ocupi de problemele de la muncă sau de cele legate de sănătate.
Este important să ții cont de dorințele celor dragi, dar nu și atunci când ele sunt imperative.
Se sparge balonul unor iluzii legate de situația din familie. Soluții există, dar pot fi găsite doar cu bunăvoință și implicare sinceră.
Inițiativele tale se lovesc de ziduri, propunerile care apar nu-ți sunt pe plac. E greu de gestionat situația, dar nu ai încotro.
Proiectezi prea multe gânduri negre în viitor și nu-ți folosește la nimic. E mai sănătos să le oprești, pur și simplu, și să ai răbdare să vezi cum va fi.