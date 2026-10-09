Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie, după-amiază, axa celor două case ale banilor și ale beneficiilor materiale va fi pusă la încercare de forța astrală a Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie.

Astfel, casa a VIII-a i-ar putea apropia pe nativi de un beneficiu sau de lămurirea unor situații neclare până atunci, în timp ce, în casa a II-a a viitorului curent, a salarizării și a fiscalității, lucrurile s-ar putea precipita, creând situații pe care nativii vor trebui să le ducă la bun sfârșit (plăți și demersuri financiare).

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, Peștii trebuie să fie pregătiți să se confrunte cu o situație delicată în planul pregătirii profesionale, a unui parcurs personal construit pe atașamentul lor față de o persoană, un grup, o idee, o inițiativă sau o activitate pe care realitatea și evenimentele le vor pune într-o lumină specială de care nativii vor trebui să țină cont chiar dacă asta nu le va aduce o bucurie.

Poate că, în unele cazuri, va fi vorba doar de îndoieli și examinări excesiv de critice ale unor ipostaze cărora, din varii motive, nativii nu au curajul să le dea curs; alteori, asupra unora s-ar putea exercita presiuni, tehnici de manipulare, constrângeri morale în încercarea de a-i face să renunțe la un proiect dintr-un anume interes. Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, comunicare favorabilă unei posturi socio-profesionale, contacte cu persoane oficiale într-o notă pozitivă, corectă sau onestă.