Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, ar putea avea loc discuții nelalocul lor cu persoanele cunoscute ocazional sau chiar necunoscute, pe care nativii le întâlnesc pentru prima oară și cu care, în realitate, nu au niciun conflict, în afara unor diferende care apar în circumstanțe dezagreabile pentru fiecare: un incident rutier, o vecinătate deranjantă în timpul unei călătorii, o dispută născută pe fondul unor nereguli în spațiul comun de locuit (vecini) sau persoane cu statut de funcționari statului cu care nativii nu reușesc să ajungă la o rezoluție corectă.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, cincisprezece cuadraturi și șase opoziții vor contribui la dizarmonia care s-ar putea instala în familia din care provin. Aceleași aspecte vor influența, dar cu nuanțe diferite, sectorul profesiei, cariera și succesul.

Pe fond, Scorpionii vor fi în conflict cu sine pentru că își vor reproșa că au făcut la un moment dat niște concesii, vor fi nemulțumiți de nivelul la care se desfășoară viața lor socio-profesională și vor dori să rupă barierele care nu le permit să progreseze sau să se schimbe; revolte interne dar și decizii majore în plan personal și profesional, mai ales pe 24 octombrie, când Soarele, intrat pe 23 octombrie în zodia Scorpionului, va face o conjuncție cu Venus, retrogradă, instaurând o stare de lucruri care ar putea fi rezolvată după 4 decembrie când această planetă, după o lungă retrogradare, se va afla, din nou, la 0° Scorpion.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, satisfacții în plan emoțional, prietenie împărtășită, complicitate sentimentală.