Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 17 - 23 octombrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Berbec. Soarele va intra în zodia Scorpionului și va tranzita casa a VIII-a a banilor și a beneficiilor materiale sau a ajutoarelor și a susținerii lor în chestiuni patrimoniale.

Horoscop săptămânal Taur – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Taur. Va fi suficient un singur cuvânt care să pară uneia sau alteia dintre părți ciudat, pentru ca aceia să devină bănuitori, circumspecți și să ceară un timp de regândire a proiectului.

Horoscop săptămânal Gemeni – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Gemeni. Context defavorabil abordării unei probleme financiare sau patrimoniale cu persoane particulare sau pe cale oficială.

Horoscop săptămânal Rac – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Rac. În măsura în care se poate, este bine ca aceștia să aștepte ca acest „val” de emoții și evenimente să se epuizeze și să acționeze calm și cu metodă.

Horoscop săptămânal Leu – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Leu. Cele două case ale banilor și câștigurilor sau ale avantajelor materiale vor trece printr-o perioadă ușoară, fără tranzite grele și fără influențe colaterale care să le facă viața grea Leilor.

Horoscop săptămânal Fecioară – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Fecioară. Va fi nevoie de prudență și de rezistență în fața provocărilor sau a insistențelor cu privire la o temă care nu îi privește direct pe cei născuți în Fecioară.

Horoscop săptămânal Balanță – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Balanță. Relațiile personale vor fi tulburate din nou de tranzitele momentului, dar mai intens decât în dățile anterioare, pentru că acum vor intra în joc planetele Mercur și Venus.

Horoscop săptămânal Scorpion – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Scorpion. Cincisprezece cuadraturi și șase opoziții vor contribui la dizarmonia care s-ar putea instala în familia din care provin. Aceleași aspecte vor influența, dar cu nuanțe diferite, sectorul profesiei, cariera și succesul.

Horoscop săptămânal Săgetător – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Săgetător. Șansa de a afla un detaliu ascuns sau un secret se va opri la sfârșitul săptămânii, pentru că Mercur, planeta comunicării, va intra în mișcare aparent retrogradă.

Horoscop săptămânal Capricorn – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Capricorn. Unele persoane vor încerca să grăbească niște proceduri care privesc bunurile patrimoniale (succesiune, partaj, ieșire din indiviziune ori vânzare/cumpărare).

Horoscop săptămânal Vărsător – 17 - 23 octombrie 2026

Zodia Vărsător. Luna în conjuncție cu Luna Neagră va alcătui șase cuadraturi cu planetele din Berbec și va genera îngrijorare, nedumerire și frica de o evoluție nefavorabilă a stării de sănătate.

Horoscop săptămânal Pești – 17 - 23 octombrie 2026