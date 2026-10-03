Hotelul suedez din mijlocul naturii care are propria podgorie, un restaurant cu stea Michelin și o saună subacvatică

În regiunea agricolă Halland, situată în sud-vestul Suediei între orașele Göteborg și Malmö, ritmul alert al vieții moderne pare să se oprească complet. Drumurile înguste șerpuiesc printre dealuri joase, unde pădurile de fag alternează cu pajiști verzi punctate de case tradiționale din lemn roșu. În acest peisaj bucolic se ascunde Ästad Vingård, o proprietate aflată în posesia familiei Carlsson încă din anii 1940, care a trecut printr-o transformare spectaculoasă de-a lungul a trei generații.

Dacă prima generație a familiei s-a ocupat exclusiv de producția de lapte ecologic, iar cea de-a doua a deschis o mică cafenea și câteva camere de oaspeți, cea de-a treia generație a schimbat radical destinul locului. Aceștia au plantat viță-de-vie din soiul Solaris pe dealurile din jur și au transformat vechea fermă într-unul dintre cele mai impresionante și neobișnuite hoteluri spa din Europa de Nord, relatează publicația National Geographic.

De la cazare plutitoare la gastronomie cu stea Michelin

Privit de pe dealurile acoperite de viță-de-vie de la intrare, Ästad Vingård se desfășoară similar unui mic sat tradițional. Aleile mărginite de flori sălbatice fac legătura între cabanele din lemn și punctul central al domeniului, complexul Sjöparken.

Acesta este format din șapte vile îmbrăcate în lemn de stejar care par să plutească pe un lac natural, fiecare cameră având propria saună privată și uși mari din sticlă ce se deschid direct spre apă.

Designul interior reflectă stilul minimalist scandinav, fiind caracterizat prin nuanțe calde, textile naturale, accente din piatră și mobilier din lemn deschis la culoare. Oaspeții au posibilitatea de a începe dimineața cu o baie direct în lacul natural, într-o atmosferă dominată de liniștea naturii.

Oferta gastronomică a resortului este la fel de spectaculoasă. Domeniul găzduiește restaurantul Logen, specializat în preparate tradiționale consistente reinterpretate în manieră modernă, precum și restaurantul Äng, distins cu o stea Michelin.

Amplasat într-o seră modernă din sticlă cu vedere spre pajiști și lacuri, Äng oferă meniuri de degustare bazate pe ingrediente de sezon recoltate din regiune.

Saună subacvatică și vin spumant local

Deși existența unei podgorii într-o țară nordică precum Suedia este o raritate în sine, elementul care lasă cea mai puternică impresie vizitatorilor rămâne complexul Sinnenas Spa. Conceput ca un adevărat parc de aventură dedicat apei, spa-ul își poartă oaspeții printr-o serie de experiențe senzoriale variate.

Traseul începe în zona interioară, unde baile de abur, saunele și piscinele recreează aromele și sunetele pădurilor de fag sau ale coastei maritime din apropiere.

După parcurgerea căilor de plimbare prin pădure, vizitatorii pot descoperi o piscină cu apă rece ascunsă printre copaci sau principala atracție a domeniului: o saună subacvatică din ferestrele căreia pot fi observați peștii care înoată în lac.