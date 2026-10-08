Se deschide sezonul de schi 2026-2027. Oferta de cazare din Alpi, Dolomiți și alte regiuni montane de top se extinde considerabil prin lansarea unor noi hoteluri

Sezonul rece bate la ușă, iar pasionații sporturilor de iarnă își pregătesc deja echipamentele pentru primele coborâri pe pârtie. Europa rămâne cea mai dezvoltată piață de schi din lume, având în rețeaua sa peste 3.900 de stațiuni, 37.800 de kilometri de pârtii amenajate și peste 16.800 de instalații de cablu, potrivit datelor Skiresort.com.

Pentru iarna 2026-2027, oferta de cazare din Alpi, Dolomiți și alte regiuni montane de top se extinde considerabil. Mai multe proprietăți noi de lux, alături de hoteluri de tradiție complet renovate, își deschid porțile pentru schiori.

Italia și Elveția: Rafinament boutique și experiențe de top la poalele munților

În celebra stațiune Cortina d’Ampezzo din Italia, la începutul lunii decembrie 2026 se va inaugura The First Cortina, by The Pavilions. Situat pe Corso Italia, chiar în centrul orașului, hotelul oferă 76 de camere și suite cu vedere spre Dolomiți, unele dintre ele dispunând de facilități private de wellness și terase panoramice. Pe lângă accesul rapid la pârtii și o cameră specială pentru echipamentul de schi, complexul adăpostește restaurantul japonez contemporan Zuma, restaurantul italian Velo și centrul spa REVĪVŌ.

În Elveția, stațiunea Verbier primește un nou boutique hotel de 36 de camere, numit The Ski Lodge, amplasat aproape de Place Centrale. Proprietatea se remarcă printr-un spa modern dotat cu piscină interioară, bazin cu apă rece, saună și baie de aburi, dar și prin barul „The Listening Room”, creat ca spațiu de relaxare atât pentru oaspeții hotelului, cât și pentru vizitatori.

Franța: Extinderi pe domeniile Les 3 Vallées și Portes du Soleil

În Alpii Francezi, lanțul Fahrenheit Seven își deschide cea de-a treia proprietate din portofoliu pe 11 decembrie 2026, la Les Menuires. Amplasat direct pe frontul de schi din cartierul Preyerand, hotelul oferă acces direct la domeniul Les 3 Vallées și pune la dispoziția oaspeților o piscină interioară, terasă, bar, restaurante și un magazin dedicat echipamentelor montane.

Tot în Franța, stațiunea Morzine este martora unor redeschideri importante. După trei ani de lucrări ample de renovare, Hôtel Le Tremplin pune la dispoziția turiștilor 13 suite de vacanță autonome pentru sezonul 2026-2027, completând reamenajarea barului și a terasei après-ski din anul precedent. În plus, fostul hotel Les Airelles revine pe piață sub numele de Garance Hotel & Spa, o proprietate de patru stele din Mont-Blanc Collection cu 65 de camere, o braserie, bar de cocktailuri, piscină și un spa nordic generos, fiind situat în imediata apropiere a domeniului Portes du Soleil.

În regiunea Haute-Savoie, stațiunea Les Gets sărbătorește 90 de ani de la instalarea primului său teleschi prin deschiderea unui nou snowpark dedicat începătorilor, amplasat sub telescaunul La Croix. Deschiderea parțială a stațiunii este programată pentru 12 decembrie 2026, urmând ca sezonul să se desfășoare complet între 19 decembrie 2026 și 11 aprilie 2027.

Austria: confort pentru familii și centre spa uriașe

Pentru cei care aleg Austria, regiunea Zillertal se îmbogățește cu The Green Resort, deschis din decembrie 2026 în localitatea Uderns. Hotelul impresionează printr-o zonă de spa de 3.300 de metri pătrați, cu piscine interioare și exterioare, saune și băi de aburi, oferind pachete speciale de iarnă ce includ cazare, mese, tratamente de relaxare și abonamentul Zillertal Super Ski Pass.

Pasionații de schi în familie pot opta pentru Schiefergut Family Resort din Flachau, un complex de patru stele cu 28 de suite și cabane tip chalet, situat în apropierea instalațiilor de transport pe cablu din domeniul Snow Space Salzburg și a traseelor de schi fond.