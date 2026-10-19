Lăcătușii explică de ce este o mare greșeală să lași cheia în yală peste noapte

Te-ai întrebat vreodată dacă obiceiul de a lăsa cheia în yală peste noapte îți oferă cu adevărat mai multă siguranță? Deși pare o măsură de protecție, lăcătușii avertizează că această practică poate, de fapt, să pună în pericol casa ta, conform unui articol publicat de The Coolist.

De ce lăsatul cheii în yală e o greșeală

1. Ajutor pentru hoți, nu protecție

Un hoț experimentat poate manipula mai ușor o încuietoare în situația în care cheia este deja în yală, deoarece aceasta ține pinii interni într-o anumită poziție, conform The Coolist.

Mai mult, dacă ușa are un panou de sticlă sau o fereastră în apropiere, un hoț poate sparge geamul, introduce mâna și folosi chiar cheia ta pentru a deschide ușa și a pleca nedetectat. În cel mai rău scenariu, dacă intrusul pătrunde pe altă cale, cheia din yală îi oferă o ieșire rapidă, fără semne vizibile de efracție.

2. Blocarea salvatorilor

Lăcătușii mai subliniază o altă problemă gravă: cheia lăsată în interior poate împiedica accesul celor care încearcă să te ajute în caz de urgență. Dacă te accidentezi sau ai o urgență medicală în timpul nopții, familia sau vecinii care au o cheie de rezervă nu vor putea intra. Chiar și paramedicii vor fi nevoiți să forțeze ușa, ceea ce poate costa apoi sute de lei, fără a menționa daunele aduse încuietorii.

3. Uzura mecanismului

Cheia nu este proiectată să rămână în yală ore întregi. Dacă este lăsată în fiecare noapte, aceasta poate cauza presiune constantă asupra arcurilor și pârghiilor mecanismului.

Ce poți face de azi înainte

Soluția este simplă: scoate cheia din yală după ce ai încuiat ușa. Așeaz-o într-un loc fix și ferit de privirile din afară – într-un sertar, pe un cârlig dintr-un dulap sau oriunde o poți găsi rapid în întuneric.