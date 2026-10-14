5.000 de noi locuri de muncă disponibile în Dubai. O companie își caută angajați cărora le va asigura și zborurile, vizele și cazarea

O companie din domeniul construcțiilor își caută noi angajați în Emiratele Arabe Unite. Aproximativ 5.000 de locuri de muncă sunt disponibile în Dubai, iar firma le va asigura salariaților zborurile, vizele și cazarea.

O companie din Emiratele Arabe Unite a lansat 5.000 de locuri noi de muncă

O firmă de construcții din Dubai a scos 5.000 de locuri noi de muncă. Compania are nevoie de muncitori străini care să lucreze pe șantiere la construirea, întreținerea și curățarea clădirilor. Firma a încheiat deja un prim acord cu Guvernul din Ghana, relatează publicația Business Insider Africa.

Parteneriatul dintre Ministerul Muncii din Ghana și firma Masa Depan Building Maintenance este conceput pentru a combate rețelele ilegale de recrutare și pentru a le garanta angajaților condiții de muncă sigure peste hotare.

Primele 500 de persoane vor pleca într-un lot inițial, urmând ca efectivul să crească treptat în domeniul construcțiilor și al administrării clădirilor.

Ministrul muncii din Ghana, Emmanuel Kwadwo Agyekum, și directorul general al companiei Masa Depan, Junhong Deng, au semnat memorandumul de înțelegere. Ministerul Muncii va superviza procesul de recrutare, va verifica contractele individuale de muncă și va organiza evaluări ale competențelor aplicanților. Totuși, nu au fost încă anunțate datele exacte pentru depunerea aplicațiilor sau detalii despre remunerația lucrătorilor.

Firma plătește pentru avion, vize și cazare

Firma angajatoare din EAU va prelua integral costurile logistice majore. Compania va achita biletele de avion, taxele pentru eliberarea vizei și a permisului de muncă, analizele medicale obligatorii, asigurarea de sănătate și cazarea pe toată durata contractului.

Măsura vizează eliminarea agențiilor private care percepeau taxe abuzive de la candidați, lăsând mulți muncitori emigranți îngreunați de datorii. Ministerul Muncii din Ghana va coordona direct selecția și va organiza sesiuni de orientare înainte de plecare, unde viitorii angajați vor fi instruiți privind legislația muncii din EAU și drepturile pe care le au la locul de muncă.

Înainte să plece, lucrătorii vor fi instruiți cu privire la condițiile de muncă din Emiratele Arabe Unite, la legi și la regulile pe care trebuie să le respecte pe șantiere.

Angajații ar urma să fie reintegrați pe piața muncii la întoarcerea acasă

Acordul include prevederi privind monitorizarea constantă a condițiilor de muncă și sprijinirea transferului de competențe tehnice. Muncitorii care se vor întoarce din Emiratele Arabe Unite vor beneficia de programe de reintegrare pe piața muncii din Ghana, valorificând experiența acumulată în proiecte locale.

Autoritățile nu au comunicat încă nivelul salarial detaliat sau calendarul exact pentru aplicații, însă procesul de recrutare urmează să debuteze etapizat, sub supravegherea directă a ambelor guverne.