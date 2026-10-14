Orașul cu cel mai bun transport public din lume: 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de o rețea impecabilă, care a depășit Singapore și marile metropole europene

Taipei, capitala Taiwanului, deține oficial cea mai apreciată și eficientă rețea de transport public din lume, potrivit unui clasament global realizat de publicația internațională Time Out.

Rezultatele au fost stabilite pe baza unui sondaj amplu la care au participat peste 24.000 de locuitori din zeci de metropole ale lumii, invitați să evalueze calitatea garniturilor de metrou, a autobuzelor, tramvaielor și trenurilor urbane pe care le folosesc zilnic.

Metropola asiatică a reușit o performanță rară în marile aglomerații urbane: 95% dintre locuitorii chestionați au catalogat rețeaua de transport local drept „bună” sau „uimitoare”.

Acest nivel aproape unanim de satisfacție a propulsat Taipeiul pe prima poziție a clasamentului mondial, depășind centre urbane recunoscute istoric pentru infrastructura lor exemplară, precum Singapore, Hong Kong sau capitala Scoției, Edinburgh.

Stații impecabile și garnituri care sosesc la secundă

Secretul din spatele acestui scor impresionant este rețeaua MRT (Mass Rapid Transit), sistemul de metrou care a redefinit standardele de mobilitate urbană.

Spre deosebire de rețelele subterane din multe capitale occidentale sau est-europene, adesea marcate de întârzieri, aglomerație haotică și spații degradate, metroul din Taipei mizează pe curățenie desăvârșită și o disciplină riguroasă a fluxurilor de călători.

Pe peroane sunt trasate marcaje clare care ghidează formarea cozilor de așteptare, iar pasagerii le respectă cu strictețe, facilitând coborârea și urcarea rapidă fără busculade.

Volumul de pasageri gestionat de acest sistem este uriaș și demonstrează că eficiența nu depinde de o scară redusă a operațiunilor.

Pe parcursul anului 2025, metroul din Taipei a transportat peste 767 de milioane de călători, ceea ce înseamnă o medie zilnică de aproximativ 2,1 milioane de persoane, o cifră comparabilă cu întreaga populație a Bucureștiului aflată în mișcare în fiecare zi.

În ciuda acestei presiuni constante, trenurile sosesc cu o punctualitate milimetrică, iar defecțiunile tehnice majore sunt extrem de rare.

Mobilitate integrată cu un singur card pentru metrou, autobuz și biciclete

Un alt pilon esențial al succesului din Taipei este ușurința cu care călătorii pot naviga prin oraș. Sistemul folosește un instrument digital unificat, denumit EasyCard, care elimină complet grija biletelor individuale sau a tarifelor diferențiate.

Cu aceeași cartelă reîncărcabilă, locuitorii și turiștii pot călători cu metroul, pot schimba traseul pe liniile urbane de autobuz sau pot debloca rapid bicicletele din rețeaua publică de bike-sharing YouBike. Tehnologia este atât de bine integrată în viața cotidiană, încât cardul poate fi folosit inclusiv pentru mici plăți în magazinele de proximitate.

Rețeaua este într-o continuă modernizare. Liniile de metrou ușor și magistrala Circular Line din aria metropolitană New Taipei au atins un volum record de utilizare în ultimul an, oferind legături rapide între cartierele rezidențiale de la periferie și nodurile economice centrale.

Cine mai ocupă primele locuri în topul mondial

Podiumul mondial este dominat categoric de marile centre financiare asiatice. Poziția a doua a revenit rețelei din Singapore, creditată cu o rată de aprobare de 93,5% din partea locuitorilor, unde circa 99,4% dintre trenuri au circulat fără nicio întârziere pe parcursul ultimului an.

Locul al treilea este ocupat de sistemul de transport din Hong Kong, notat pozitiv de 92,8% dintre rezidenți, o infrastructură masivă care gestionează anual aproape două miliarde de călătorii prin trenuri rapide, feriboturi și legendarele tramvaie etajate.

Marea surpriză a clasamentului vine din Europa, pe locul al patrulea, unde Edinburgh a obținut o rată de satisfacție de 92,4%, devansând capitale cu infrastructuri celebre precum Viena, Zurich sau Seul.