Orient Express adaugă o nouă oprire de lux în Europa. Cât va costa o călătorie spre Monte Carlo în celebrul tren retro

Venice Simplon-Orient-Express, celebrul tren de lux operat de compania Belmond, își extinde traseele europene și adaugă o oprire pe Coasta de Azur: principatul Monaco și celebra sa destinație Monte Carlo. Noul itinerariu va deveni o prezență permanentă în calendarul anual al liniei feroviare de la jumătatea anului 2027, oferind pasagerilor ocazia de a explora orașul cunoscut la nivel mondial pentru cazinourile sale istorice și cursele de Formula 1.

Turiștii se vor îmbarca în vagoanele albastru-închis decorate în stil Art Deco la Paris, urmând ca trenul să șerpuiască de-a lungul Rivierei Franceze spre Monaco, înainte de a-și continua drumul către Veneția.

Un traseu panoramic de-a lungul Rivierei Franceze

Noua rută a fost concepută pentru a oferi priveliști spectaculoase asupra Mării Mediterane și a peisajelor de coastă. După plecarea din capitala Franței, pasagerii se vor trezi în dimineața următoare admirând stâncile roșii din Massif de l'Estérel și stațiunile Saint-Raphaël, Cannes și Nisa. Înainte de a ajunge la destinație, calea ferată sapă direct în stâncă pentru a intra în gara subterană din Monte Carlo.

Decizia de a include principatul Monaco pe lista destinațiilor a venit în mod natural pentru reprezentanții companiei feroviare. Pascal Deyrolle, director regional pentru trenurile continentale din cadrul Belmond, a explicat că Monaco a ocupat mereu un loc special în istoria călătoriilor de lux din Europa, atragând generații de turiști prin stilul și rafinamentul său, astfel că introducerea acestei oprirea completează perfect farmecul romantic al Orient Express-ului.

Cât costă un bilet și ce servicii sunt incluse

O călătorie pe noul traseu va avea un preț de pornire de 4.870 de euro de persoană, pe baza unei cazări duble într-o cabină istorică. Tarifarea include serviciu de majordom disponibil 24 de ore din 24, toate mesele principale la bord însoțite de vinuri alese de somelier, băuturi răcoritoare nelimitate și transferurile necesare.

Pe lângă cabinele istorice clasice și suitele mari, garnitura dispune și de un vagon special denumit „L'Observatoire”, creat de artistul francez JR. Această suită de top include un dormitor spațios, o baie privată dotată cu o cadă de sine stătătoare, o zonă de zi generoasă, o bibliotecă și o ceainărie secretă.

Rafinament culinar și muzică live la bord

Experiența la bordul Orient Express rămâne ancorată în atmosfera perioadei interbelice. Pasagerii pot lua cina în unul dintre cele două vagoane-restaurant ale trenului, „Étoile du Nord” sau „L'Oriental”, bucurându-se de meniuri gourmet elaborate de bucătari de top.