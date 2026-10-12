Cele 10 plaje din Europa unde e suficient de cald în octombrie și poți face plajă ca în plin sezon

Pe măsură ce toamna își intră tot mai mult în drepturi, iar temperaturile încep să scadă pe continent, mulți turiști caută o ultimă ieșire la mare înainte de sosirea iernii. Deși toamna târzie aduce vreme răcoroasă în nordul și centrul Europei, mai multe destinații de pe litoralul mediteranean și din arhipelagurile atlantice continuă să fie mângâiate de razele soarelui, înregistrând medii termice de peste 20°C, potrivit publicației Daily Mail.

De la nisipul fin al Insulelor Canare până la golfele izolate din Grecia sau Cipru, oportunitățile pentru o vacanță însorită în luna octombrie sunt numeroase și accesibile. Un studiu recent realizat de compania de servicii de transfer Hoppa indică cele mai calde plaje europene potrivite pentru o escapadă de toamnă.

Cipru: Nissi Beach și Coral Bay oferă cele mai ridicate temperaturi

Cipru rămâne una dintre cele mai sigure opțiuni pentru vacanțe însorite la jumătatea toamnei. Stațiunea Ayia Napa găzduiește plaja Nissi Beach, care înregistrează în octombrie o temperatură medie de 23,4°C. Golfulețul lung de 500 de metri se remarcă prin nisipul alb fin și apa turcoaz de o claritate deosebită, fiind deservit de zboruri directe către aeroportul din Larnaca.

Tot în Cipru, în regiunea Paphos, plaja Coral Bay oferă o atmosferă primitoare, protejată de vânturi, unde temperaturile medii se situează la nivelul de 22,1°C. Distinsă cu steag albastru, plaja dispune de o infrastructură completă, având numeroase restaurante și terase în imediata apropiere.

Grecia: Faliraki, Golful Sfântul Pavel și Myrtos Beach

Grecia este reprezentată în topul destinațiilor calde de insulele Rodos și Kefalonia. În Rodos, plaja Faliraki se ntinde pe o lungime de cinci kilometri și oferă în octombrie o temperatură medie de 21,8°C, fiind ideală pentru plimbări și băi de soare. În aceeași insulă, Golful Sfântul Pavel (St Paul's Bay) din Lindos înregistrează valori termice similare. Golful adăpostit oferă nu doar ape liniștite, ci și o panoramă spre faimoasa Acropolă din Lindos, aflată la scurtă distanță de mers pe jos.

Pe insula Kefalonia, celebra plajă Myrtos închide clasamentul primelor zece destinații însorite, cu o medie de 20,1°C în octombrie. Una dintre cele mai fotografiate plaje ale Greciei, Myrtos impresionează prin pietricelele albe netede și peisajul dramatic creat de stâncile abrupte care o înconjoară.

Spania: Nisipul fin din Gran Canaria, Tenerife și Ibiza

Arhipelagul Canare oferă condiții climatice excelente pe tot parcursul anului, iar luna octombrie nu face excepție. În Gran Canaria, Playa del Inglés înregistrează medii de 21,2°C, punând la dispoziția vizitatorilor o zonă vastă de nisip, facilități pentru sporturi nautice și o faleză animată.

Insula Tenerife este prezentă în clasament cu două opțiuni de top: Playa del Duque și Playa de las Américas, ambele marcând o temperatură medie de 20,7°C în această perioadă. Situate pe coasta sudică și sud-vestică a insulei, cele două plaje oferă promenade spațioase, ape limpezi și servicii excelente pentru familii.

Tot în Spania, insula Ibiza își păstrează atractivitatea turistică și după încheierea sezonului marilor petreceri. Bossa Beach, cea mai lungă plajă de pe insulă, oferă o medie de 20,6°C în octombrie, permițând vizitatorilor să se bucure de spațiile de relaxare și de terasele de pe litoral într-o atmosferă mai liniștită decât în lunile de vară.

Italia: Spiaggia di Isola Bella din Sicilia

Pentru cei care preferă peisajele italiene, insula Sicilia oferă o opțiune deosebită la Taormina. Spiaggia di Isola Bella înregistrează în medie 20,2°C în luna octombrie, oferind avantajul major de a putea fi vizitată fără aglomerația extremă din iulie sau august.