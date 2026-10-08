Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător. Plata unor sume mari fără o ofertă concretă, termene clare și dovezi de plată poate aduce pierderi semnificative pentru proprietarii locuințelor. Specialiștii recomandă stabilirea tuturor detaliilor contractuale înainte de începerea lucrărilor pentru a evita eventualele neînțelegeri, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Cum se stabilește avansul și ce prevede legea

Legislația în vigoare nu stabilește un procent fix pentru avansul cerut de antreprenori în cazul renovărilor. Acesta este negociabil, însă ar trebui să reflecte costurile efective pentru materiale sau prima etapă a lucrării. Înainte de orice plată, contractul sau oferta trebuie să fie detaliate. Este important ca documentul să precizeze clar destinația banilor, fie pentru materiale, fie pentru lucrările inițiale.

În cazul în care constructorul se ocupă de achiziția materialelor, caietul de sarcini trebuie să includă specificații legate de tipul, cantitatea și calitatea acestora, precum și informații despre costurile asociate, cum ar fi transportul sau eliminarea deșeurilor. Aceste detalii oferă proprietarului dreptul de a solicita facturi și de a verifica materialele livrate la șantier.

Drepturile consumatorilor în relația cu antreprenorii

Legea privind protecția consumatorilor este aplicabilă în cazul colaborării cu antreprenori sau firme înregistrate. Potrivit legislației, pentru lucrările care depășesc valoarea de 5.000 de lei, este obligatorie întocmirea unui deviz detaliat și obținerea acordului scris al clientului înainte de începerea renovărilor.

Există două tipuri de devize prevăzute de lege:

Deviz garantat : Dacă antreprenorul garantează suma specificată, acesta nu poate solicita ulterior o majorare a costului.

: Dacă antreprenorul garantează suma specificată, acesta nu poate solicita ulterior o majorare a costului. Calcul orientativ: În acest caz, o eventuală creștere de preț nu poate depăși 15%, decât dacă părțile au convenit altfel în contract.

Din acest motiv, înainte de orice plată, este recomandat ca proprietarii să verifice statutul juridic al antreprenorului în Registrul Comerțului pentru a evita problemele legale sau financiare în caz de litigii.

Plăți în etape și termene clare

O metodă sigură de a gestiona costurile renovărilor este împărțirea proiectului în etape. Cele mai comune faze includ:

Lucrări de demontare și pregătire. Realizarea instalațiilor brute. Lucrări de zidărie și montaj ceramică. Finisaje finale și predarea lucrării.

Fiecare plată ar trebui efectuată doar după ce proprietarul inspectează și aprobă încheierea etapei precedente. Avansul nu ar trebui să acopere lucrări planificate pentru etapele ulterioare, iar ultima tranșă de plată ar trebui reținută până la inspecția finală și remedierea eventualelor defecte.

Lucrările suplimentare: ce trebuie să știți

Una dintre cele mai frecvente surse de conflict în renovări apare atunci când meșterii anunță lucrări neprevăzute care cresc costurile. Conform legislației, orice modificare sau lucrare suplimentară trebuie aprobată în scris de către client. Modificările trebuie clar specificate prin mesaje, e-mail sau anexe la contract, indicând prețul suplimentar și eventuala extindere a termenului de finalizare.

În cazul unui preț maxim fix convenit în prealabil, antreprenorii nu pot solicita majorări fără acordul clientului. Această prevedere oferă protecție consumatorilor împotriva costurilor neprevăzute și a abuzurilor.

Dovezile de plată și importanța lor

Fiecare plată efectuată în cadrul unui proiect de renovare trebuie să fie documentată corespunzător. Plățile prin virament bancar sunt cele mai sigure, deoarece oferă o justificare clară a tranzacției. În cazul plăților în numerar, este obligatorie emiterea unei chitanțe sau a unei facturi care să includă suma exactă, data și motivul plății. De asemenea, antreprenorii înregistrați trebuie să emită o factură fiscală pentru avansurile primite.

Stabilirea unor termene clare este esențială. Contractele ar trebui să includă data începerii lucrărilor, termene intermediare pentru fiecare etapă și data finalizării proiectului. Formulările vagi, precum „aproximativ o lună”, nu sunt acceptabile. În plus, contractul trebuie să menționeze eventualele motive care justifică prelungirea termenelor, cum ar fi aprobarea lucrărilor suplimentare.