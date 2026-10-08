Susține Susține

Ghid practic pentru renovarea apartamentului: Cum te protejezi de meșterii care cer bani în avans, ce spune legea și cum trebuie făcute plățile

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
Comentează
Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător.
Un muncitor îmbrăcat în tricou galben și salopetă albă care montează o placă mare de ceramică pe perete folosind o ventuză cu vibrații. Sursă foto Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător. Plata unor sume mari fără o ofertă concretă, termene clare și dovezi de plată poate aduce pierderi semnificative pentru proprietarii locuințelor. Specialiștii recomandă stabilirea tuturor detaliilor contractuale înainte de începerea lucrărilor pentru a evita eventualele neînțelegeri, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Cuprins:

Cum se stabilește avansul și ce prevede legea

Legislația în vigoare nu stabilește un procent fix pentru avansul cerut de antreprenori în cazul renovărilor. Acesta este negociabil, însă ar trebui să reflecte costurile efective pentru materiale sau prima etapă a lucrării. Înainte de orice plată, contractul sau oferta trebuie să fie detaliate. Este important ca documentul să precizeze clar destinația banilor, fie pentru materiale, fie pentru lucrările inițiale.

În cazul în care constructorul se ocupă de achiziția materialelor, caietul de sarcini trebuie să includă specificații legate de tipul, cantitatea și calitatea acestora, precum și informații despre costurile asociate, cum ar fi transportul sau eliminarea deșeurilor. Aceste detalii oferă proprietarului dreptul de a solicita facturi și de a verifica materialele livrate la șantier.

Drepturile consumatorilor în relația cu antreprenorii

Legea privind protecția consumatorilor este aplicabilă în cazul colaborării cu antreprenori sau firme înregistrate. Potrivit legislației, pentru lucrările care depășesc valoarea de 5.000 de lei, este obligatorie întocmirea unui deviz detaliat și obținerea acordului scris al clientului înainte de începerea renovărilor.

Există două tipuri de devize prevăzute de lege:

  • Deviz garantat: Dacă antreprenorul garantează suma specificată, acesta nu poate solicita ulterior o majorare a costului.
  • Calcul orientativ: În acest caz, o eventuală creștere de preț nu poate depăși 15%, decât dacă părțile au convenit altfel în contract.

Din acest motiv, înainte de orice plată, este recomandat ca proprietarii să verifice statutul juridic al antreprenorului în Registrul Comerțului pentru a evita problemele legale sau financiare în caz de litigii.

Plăți în etape și termene clare

O metodă sigură de a gestiona costurile renovărilor este împărțirea proiectului în etape. Cele mai comune faze includ:

  1. Lucrări de demontare și pregătire.
  2. Realizarea instalațiilor brute.
  3. Lucrări de zidărie și montaj ceramică.
  4. Finisaje finale și predarea lucrării.

Fiecare plată ar trebui efectuată doar după ce proprietarul inspectează și aprobă încheierea etapei precedente. Avansul nu ar trebui să acopere lucrări planificate pentru etapele ulterioare, iar ultima tranșă de plată ar trebui reținută până la inspecția finală și remedierea eventualelor defecte.

Lucrările suplimentare: ce trebuie să știți

Una dintre cele mai frecvente surse de conflict în renovări apare atunci când meșterii anunță lucrări neprevăzute care cresc costurile. Conform legislației, orice modificare sau lucrare suplimentară trebuie aprobată în scris de către client. Modificările trebuie clar specificate prin mesaje, e-mail sau anexe la contract, indicând prețul suplimentar și eventuala extindere a termenului de finalizare.

În cazul unui preț maxim fix convenit în prealabil, antreprenorii nu pot solicita majorări fără acordul clientului. Această prevedere oferă protecție consumatorilor împotriva costurilor neprevăzute și a abuzurilor.

Dovezile de plată și importanța lor

Fiecare plată efectuată în cadrul unui proiect de renovare trebuie să fie documentată corespunzător. Plățile prin virament bancar sunt cele mai sigure, deoarece oferă o justificare clară a tranzacției. În cazul plăților în numerar, este obligatorie emiterea unei chitanțe sau a unei facturi care să includă suma exactă, data și motivul plății. De asemenea, antreprenorii înregistrați trebuie să emită o factură fiscală pentru avansurile primite.

Stabilirea unor termene clare este esențială. Contractele ar trebui să includă data începerii lucrărilor, termene intermediare pentru fiecare etapă și data finalizării proiectului. Formulările vagi, precum „aproximativ o lună”, nu sunt acceptabile. În plus, contractul trebuie să menționeze eventualele motive care justifică prelungirea termenelor, cum ar fi aprobarea lucrărilor suplimentare.

Un contract bine întocmit protejează atât antreprenorul, care își va primi plata pentru muncă, cât și proprietarul, care se asigură că va beneficia de calitatea promisă în termenul stabilit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Sfaturi utile
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
George Tuță este primar al Sectorului 1 din București. Foto: Hepta
Știri România
16:49
Primăria Sectorului 1 cumpără cu 1,8 milioane de euro o vilă cu piscină pentru o grădiniță: imobilul aparține familiei omului de afaceri Adrian Petrache
OTOPENI - AEROPORT - VLAD BALTATEANU - 6 OCT 2026
Știri România
16:29
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, neagă că ar fi ucis-o. Cum descrie bărbatul evenimentele din seara crimei
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
“Pe altarul FCSB”. Daniel Șendre dă de pereți cu Justin Ștefan. “Competentul LPF micșorează stupid celelalte cluburi din Superliga”
Fanatik.ro
“Pe altarul FCSB”. Daniel Șendre dă de pereți cu Justin Ștefan. “Competentul LPF micșorează stupid celelalte cluburi din Superliga”
Românii dețin criptoactive estimate la 12 miliarde de euro, fără protecția oferită acțiunilor la falimentul intermediarului
Financiarul.ro
Românii dețin criptoactive estimate la 12 miliarde de euro, fără protecția oferită acțiunilor la falimentul intermediarului
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Cântăreața Jo (Ioana Anuța) în serialul „Fără urmă” de pe PRO TV și VOYO | sursa foto: PR
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
16:51
Serialul de la PRO TV în care apare cântăreața Jo. Ce rol are Ioana Anuța: „Brusc suntem cu toții extraordinari”
Nicoleta Nucă
Stiri Mondene
16:01
Imagini cu Nicoleta Nucă după ce a slăbit 10 kilograme. Cât a ajuns să cântărească. „Mi-a plăcut procesul și m-am ținut de treabă”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
Observatornews.ro
O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
Kanald.ro
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
POLITIC
Luca Niculescu la sediul PNL, în prima zi de negocieri pentru viitorul Guvern. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
16:50
Răspunsul premierului desemnat Luca Niculescu, întrebat dacă își depune mandatul în caz că nu strânge o majoritate înainte să ajungă în Parlament
Luca Niculescu la sediul PNL, în prima zi de negocieri pentru viitorul Guvern. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
LiveText
Politică
16:00
Luca Niculescu, premierul desemnat, a negociat cu PSD, PNL și UDMR. Social-democrații au pus condiții, liberalii au anunțat decizia
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei. De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș? „Nici nu a stat la discuții”
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei. De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș? „Nici nu a stat la discuții”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Infrastructura
17:16
Magistrala 6 de metrou: „Cârtița” Sfânta Maria a ajuns la stația Expoziției, după ce a excavat 3.671 de metri de tunel
Sănătate
17:12
Ministerul Sănătății a reluat livrarea vaccinului BCG în țară. Ce trebuie să facă părinții copiilor rămași nevaccinați
Lifestyle
17:00
Dr. Alin Nicolescu, despre obiceiurile care ne distrug pielea: „Este mai rău să te speli de cinci ori pe zi decât să te speli o dată la trei zile”
Bani și Afaceri
17:00
BNR anunță că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului, după ce a scăzut la 6,17% în august
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
15:00
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Ştiri
14:30
Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva de la Iași 2026 - informații utile
Știri Externe
16:22
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 îi revine scriitoarei Anne Carson, una dintre cele mai rafinate autoare din literatura contemporană
Știri România
07:00
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător.
Lifestyle
16:21
Ghid practic pentru renovarea apartamentului: Cum te protejezi de meșterii care cer bani în avans, ce spune legea și cum trebuie făcute plățile
Fotografie aeriană a navei de croazieră „Disney Magic” la plecarea din Miami
Cultură și Vacanțe
16:02
Disney a lansat cel mai spectaculos vas de croazieră din flota sa. Turitșii se vor putea bucura de 7 piscine, spectacole live și un meniu inspirat din filmele „Frozen”
Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Lifestyle
14:57
Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți
Femeie din SUA de 100 ani cu o coca cola în mână
Longevitate
12:39
O femeie de o sută de ani are aceeași cină în fiecare seară: hotdog și o Coca-Cola. „Sunt în rai”
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
11:40
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
bmw x3 - gri, 2026 confiscat la vama sculeni
Știri România
13:16
Un șofer polonez de 26 de ani a rămas fără BMW-ul nou-nouț de 320.000 de lei la vama Sculeni
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu