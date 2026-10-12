„AI este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte”, spune șeful Microsoft și cere reguli mai dure

Șeful Microsoft spune că „AI este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte” și cere o serie de reguli și mai dure care să fie aplicate la nivel global. Brad Smith susține că aceste reguli sunt necesare pentru siguranța tehnologiei.

Inteligența artificială este mai puțin reglementată decât electrocasnicele

Brad Smith, președintele Microsoft, spune că inteligența artificială este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte și subliniază necesitatea unor reguli globale stricte pentru siguranța tehnologiei.

„AI este mai puțin reglementată decât o cutie de lapte”, a declarat Brad Smith, președintele Microsoft, într-un interviu acordat BBC.

El a subliniat necesitatea unor reguli globale stricte pentru siguranța tehnologiei și a propus introducerea unor obligații legale pentru companii de a informa „victimele” în cazul unei breșe de securitate cauzate de un agent AI necontrolat.

„În acest moment, mașina de spălat este supusă mai multor reguli de siguranță decât inteligența artificială. Fiecare cutie de lapte din magazin este inspectată și reglementată, dar acest lucru nu se aplică AI-ului”, a declarat Smith, subliniind nevoia urgentă de reglementare.

Declarațiile sale vin pe fondul îngrijorărilor crescânde exprimate de experți, care consideră că tehnologia AI poate deveni o amenințare pentru umanitate. Liderii unor giganți tehnologici din SUA, precum OpenAI, Anthropic și Google DeepMind, au susținut ideea încetinirii dezvoltării AI, însă fostul președinte Donald Trump s-a opus, declarând că „cine câștigă cursa AI, câștigă”.

Ce propuneri are șeful Microsoft pentru reglementarea AI

În cadrul interviului pentru publicația britanică, Brad Smith a descris AI ca fiind atât „un instrument, cât și o armă” și a cerut implementarea imediată a unor măsuri de reglementare.

„Să începem astăzi”, a spus el, insistând asupra necesității unor „frâne de urgență”, cunoscute în industrie drept „kill switches”, care să poată opri sau încetini rapid AI în situații de necontrolat.

De asemenea, Smith a sugerat ca evaluatori independenți, susținuți de guverne, să aprobe tehnologiile AI înainte de lansarea acestora.

„Știm cum să facem acest lucru pentru alte produse. Ar trebui să ne bazăm pe această experiență și să ne gândim cum să o aplicăm în cazul AI”, a adăugat oficialul Microsoft.

Rolul Marii Britanii în reglementarea AI

Smith a indicat că Regatul Unit este cel mai bine poziționat pentru a conduce inițiativele globale de reglementare a AI, datorită Institutului său de Securitate pentru AI, lansat în timpul guvernării fostului premier Rishi Sunak.

„În sectorul tehnologic, dacă întrebi pe cineva care este țara lider în această direcție, răspunsul este foarte simplu: Regatul Unit. Ei sunt cei mai buni”, a subliniat Smith.

De asemenea, el consideră că SUA ar putea accepta mai ușor standardele propuse de Marea Britanie decât pe cele venite din partea Uniunii Europene. „În Washington DC, oamenii nu privesc către Marea Britanie sau Londra așa cum privesc către Bruxelles – iar acesta este un avantaj”, a explicat el.

Modelele AI care scapă de sub control sunt folosite drept exemplu de șeful Microsoft

Smith a atras atenția asupra riscurilor majore asociate cu AI, menționând agenții AI care scapă de sub controlul uman sau modele extrem de puternice care pot reprezenta o amenințare la adresa securității cibernetice globale.

„Aș spune: momentul a sosit. Să vorbim calm, poate chiar încet, dar ferm, și să începem să aducem oamenii împreună. Sper că acesta este rolul pe care noi, ca și companie, îl putem juca. Sper că acesta este rolul pe care Regatul Unit îl poate juca ca țară”, a mai spus Brad Smith.

La finalul lunii trecute, Donald Trump a organizat o întâlnire la Casa Albă cu liderii giganților tehnologici americani, printre care OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta și Google. Aceștia au semnat un document „moral obligatoriu” prin care s-au angajat să colaboreze cu auditori independenți pentru a verifica funcționarea corectă a sistemelor AI și pentru a preveni eventualele breșe de securitate.

Deși a apreciat inițiativa, Smith consideră că acest pas nu este suficient. „Este un pas bun, este un pas necesar... Dar nu cred că mai este suficient în acest moment”, a mai spus el.