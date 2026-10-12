Vacanțele în Thailanda ar putea deveni mai scumpe. Guvernul pregătește o nouă taxă pentru turiștii care pleacă din țară cu avionul

Vacanțele în Thailanda ar putea deveni mai scumpe pentru turiștii străini, după ce Ministerul de Finanțe de la Bangkok a lansat în dezbatere un proiect de lege ce prevede introducerea unei noi taxe de plecare din țară, potrivit publicației elvețiană Blick, parte a trustului Ringier.

Pasagerii care vor părăsi Thailanda pe cale aeriană ar urma să plătească 1.000 de bahți (echivalentul a aproximativ 26.60 de euro sau 141 de lei) în plus față de costul obișnuit al biletului de avion.

Proiectul legislativ se află în prezent în faza de consultare publică, cetățenii și reprezentanții industriei de turism având posibilitatea de a transmite observații până pe data de 29 octombrie. În cazul în care va fi aprobată, noua reglementare va intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial local.

Taxa ar putea ajunge la un plafon maxim de 5.000 de bahți

Un detaliu important din textul proiectului este că propunerea inițială de 1.000 de bahți reprezintă doar suma de pornire. Proiectul de lege îi oferă Ministerului de Finanțe cadrul legal pentru a majora această taxă până la un plafon maxim de 5.000 de bahți (aproximativ 133 de euro), deși o decizie finală în privința aplicării valorii maxime nu a fost stabilită.

Suma va fi colectată direct în momentul achiziționării biletului de călătorie, responsabilitatea opririi banilor revenind companiilor aeriene și agențiilor de turism. Turiștii care își vor cumpăra biletele înainte de data la care legea va intra oficial în vigoare nu vor fi afectați retroactiv de noua suprataxă.

Noua măsură nu îi vizează exclusiv pe vizitatorii străini, ci se va aplica în mod egal cetățenilor thailandezi și rezidenților străini permanenți din regat. În schimb, persoanele care părăsesc țara pe cale terestră sau maritimă vor fi scutite de la plată în prima fază de aplicare a legii.

Măsura vine pe fondul altor taxe turistice amânate

Tentativa autorităților thailandeze de a crește veniturile bugetare prin taxarea celor peste zece milioane de turiști care vizitează anual țara nu este o noutate, însă inițiativele anterioare s-au lovit de opoziția fermă a industriei ospitalității.

Un exemplu similar este taxa de intrare în țară de 300 de bahți (aproximativ 8 euro), ale cărei discuții au început încă din anul 2020. Deși trebuia introdusă inițial în 2023, măsura a fost amânată succesiv din cauza temerilor legate de o scădere a numărului de vizitatori și este programată pentru implementare la finalul anului 2026.