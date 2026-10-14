Trenurile internaționale „Dacia” și „Transilvania” spre Viena au orarul modificat pentru trei zile din octombrie, din cauza unor lucrări în Ungaria

Trenurile internaționale „Dacia” și „Transilvania”, care asigură legătura feroviară directă a României cu Austria, vor circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei în perioada 27 – 29 octombrie 2026, transmite CFR Călători. Măsura este determinată de lucrări ample de reabilitare și întreținere la infrastructura feroviară ungară, a informat operatorul național de transport feroviar de călători.

Decizia a fost luată în urma unei avizări oficiale transmise de administrația feroviară din țara vecină, MÁV-START. Șantierele sunt deschise pe secțiunea feroviară strategică Budapesta – Kelenföld – Ferencváros, un nod esențial prin care tranzitează garniturile care fac legătura între estul și centrul Europei.

Care sunt cursele afectate între România și Austria

Modificările de circulație vizează garniturile de lung parcurs care pleacă din Capitală și din nord-vestul țării către capitala Austriei. Este vorba despre trenurile „Dacia” IR 346 și IR 347, pe relația București Nord – Viena și retur, utilizate frecvent atât pentru deplasări turistice, cât și de românii care muncesc în străinătate.

De asemenea, ajustările de program se aplică și trenurilor „Transilvania” IR 146/687 și IR 143/686, care circulă pe traseul Baia Mare – Viena și retur. Deși pe rețeaua feroviară din România garniturile vor fi expediate conform programului obișnuit, tranzitul pe teritoriul maghiar va suferi decalaje de timp din cauza restricțiilor de viteză și a devierilor impuse de lucrările din zona Budapestei.

Recomandările CFR Călători pentru pasageri

Pentru a preîntâmpina situațiile neplăcute, întârzierile la legături sau pierderea altor mijloace de transport pe traseu, compania feroviară le recomandă călătorilor să consulte din timp mersul actualizat al trenurilor înainte de plecarea la drum.