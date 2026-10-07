Turismul din Europa va crește cu 3,1% pana la finalul anului 2026, depășind ritmul economiei generale. Ce au anunțat experții la summitul mondial din Malta

Sectorul turismului și al călătoriilor din Europa este pregătit pentru o expansiune de 3,1% în anul 2026, depășind ritmul de creștere al economiei generale, în ciuda contextului geopolitic complex și a incertitudinilor financiare globale.

Potrivit celor mai noi date publicate de Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (World Travel & Tourism Council - WTTC) și analizare de Euronews, continentul european va depăși media globală a industriei, estimată la o creștere de 2,5% pe parcursul întregului an, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al crizei generale privind costul vieții.

Prognoză optimistă pentru turismul din Europa

Așteptările privind veniturile generate din turism pe continentul european indică o evoluție pozitivă pe toate segmentele majore. Astfel, cheltuielile efectuate de vizitatorii internaționali în Europa vor înregistra un avans de 5,8%, în timp ce bugetele alocate călătoriilor de agrement vor crește cu 3,1%.

Totodată, segmentul călătoriilor de afaceri consemnează o redresare vizibilă, fiind prognozată o creștere de 4,2%.

Noile cifre au fost făcute publice în cadrul conferinței de presă care a deschis cel de-al 26-lea Summit Global al WTTC, desfășurat în Malta. Supranumit „Davos-ul călătoriilor”, evenimentul anual reunește peste 200 de directori executivi de top, oficiali guvernamentali și aproximativ 1.000 de delegați din întreaga lume.

Apelul liderilor din turism către guverne: „Alegerea făcută azi va stabili viitorul”

Reprezentanții industriei subliniază că infrastructura și operatorii privați sunt pregătiți de dezvoltare, însă cer autorităților să sprijine această dinamică prin măsuri concrete.

Președintele și directorul executiv al WTTC, Gloria Guevara, a evidențiat faptul că sectorul este pregătit să investească și să inoveze, însă cadrul de reglementare rămâne esențial. Aceasta a arătat că guvernele trebuie să creeze condițiile adecvate prin simplificarea procedurilor de călătorie, consolidarea conectivității, dezvoltarea resurselor umane și susținerea unei creșteri sustenabile, menționând că deciziile adoptate în prezent vor stabili măsura în care Europa va valorifica această oportunitate economică.

Ce se discută la „Davos-ul călătoriilor” și cine sunt invitații speciali

Dezbaterile organizate în cadrul summitului global axat pe tema FUTU[RE]SET se concentrează pe provocările majore ale industriei contemporane. Printre subiectele prioritare se numără stimularea creșterii turismului fără a afecta comunitățile locale, sustenabilitatea mediului și îmbunătățirea accesibilității în destinațiile turistice.

Evenimentul beneficiază de prezența unor personalități marcante la nivel internațional. Printre vorbitori se numără Justin Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei, Apostolos Tzitzikostas, Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, precum și Nick Adams, primul trimis prezidențial al Statelor Unite pentru turism.