Un britanic a pornit pe urmele lui Vlad Țepeș cu trenul prin România și a plătit mai puțin de doi euro pe un bilet: „Nici măcar nu știu unde sunt”

Călătoriile pe calea ferată din România continuă să reprezinte o veritabilă aventură pentru turiștii occidentali, combinând contraste puternice între ospitalitatea oamenilor, tarifele modice și starea infrastructurii feroviare.

Benjamin Rich, un creator de conținut britanic care administrează canalul „Bald and Bankrupt” a relatat pe rețelele sociale experiența sa într-un videoclip intitulat sugestiv „Cum să supraviețuiești sistemului de trenuri din România”, pornind într-o expediție dedicată locurilor istorice legate de domnitorul Vlad Țepeș.

Încurcătură cu denumirile orașelor și cumpărături la chioșc

Aventura britanicului a început pe străzile din Pitești, oraș care l-a întâmpinat cu o atmosferă liniștită de toamnă și cu bănci stradale galbene, remarcate amuzat de călător.

Cu o doză de autoironie, acesta a mărturisit că s-a simțit derutat de toponimia locală, încurcând denumirile așezărilor din zonă care încep cu aceeași literă, între Pitești, Pălești și Poenari, destinația istorică finală unde urma să urce treptele către cetate.

„Pitești. Îmi place. Se numește acest oraș, totuși Pitești? Cred că le-am încurcat. Toate numele orașelor încep cu P: Pitești, Pielești, Poenari. În orice caz, nici măcar nu știu unde sunt, dar orașul are niște bănci galbene drăguțe”, a explicat în videoclip britanicul.

Înainte de a se îndrepta spre gară, turistul a făcut o oprire la un chioșc stradal pentru a-și cumpăra o băutură energizantă, pe care a descris-o drept un veritabil echivalent est-european al brandurilor consacrate, necesară pentru efortul fizic din a doua parte a zilei.

Bariera lingvistică a generat un moment savuros în fața tejghelei, în timp ce încerca să deslușească bancnotele românești și termenul de „cincizeci”. Vânzătoarea l-a ajutat răbdătoare cu restul și i-a indicat scurt drumul către stația de tren: „Tot pe-nainte”.

A plătit 7.50 lei pe un bilet de tren, cumpărat de la o casieriță care știa engleză

Odată ajuns la Gara din Pitești, vizitatorul s-a îndreptat către casele de bilete pentru a prinde cursa de ora 10:00 spre Curtea de Argeș. Spre încântarea sa, angajata de la ghișeu i-a răspuns direct în limba engleză, simplificând formalitățile de achiziție.

Costul călătoriei a fost un alt element care i-a atras atenția: pentru traseul feroviar până la Curtea de Argeș a achitat aproximativ 1,20 lire sterline (echivalentul a circa 7.50 de lei). Cu biletul în mână, călătorul s-a îndreptat entuziasmat către linia 1, așteptând sosirea garniturii.

Contrastul a apărut în momentul în care automotorul a intrat în stație. Când a văzut garnitura rulând pe șine acoperită aproape integral de desene graffiti de la un capăt la altul, britanicul a rămas fără replică preț de câteva secunde.