O turistă americană a criticat Therme București, după o vizită dezamăgitoare: „Procedura de intrare mi s-a părut ca un control la aeroport”

Promovat drept cel mai mare centru termal, de wellness și relaxare din Europa, complexul Therme de lângă București atrage numeroși vizitatori străini, însă nu toți pleacă încântați de conceptul locației. O turistă din Statele Unite, creatoare de conținut pe rețelele sociale, a explicat într-o serie de materiale video motivele pentru care vizita nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale, atrăgând atenția că descrierile găsite pe internet pot fi înșelătoare pentru cei care caută un spa tradițional.

Tânăra, care se declară o împătimită a centrelor spa, a subliniat că însăși dimensiunea uriașă a domeniului a reprezentat o primă problemă. Procedurile de acces de la intrare i-au amintit mai degrabă de controalele de securitate dintr-un aeroport decât de atmosfera primitoare a unui centru de relaxare. De asemenea, a notat ca fiind neobișnuit faptul că vestiarele nu sunt separate pe sexe.

„„Acesta este cel mai mare centru SPA din Europa și, sinceră să fiu, nu mi-a plăcut. Procedura de intrare mi s-a părut mai degrabă ca un control la aeroport decât ca intrarea într-un centru SPA. Nu aș recomanda să nu mergeți acolo, dar iată ce trebuie să știți pentru a avea o experiență mai plăcută”, a spus tânăra în debutul videoclipului său.

Înainte de a explora bazinele, turista a oferit câteva recomandări practice celor care intenționează să meargă la Therme: să își aducă propriii papuci și neapărat două prosoape separate. Totodată, a menționat că șezlongurile nu necesită plăți suplimentare, recomandând căutarea unui loc liber imediat după sosire.

Diferența dintre un spa clasic și un parc acvatic

Principalul motiv de nemulțumire a fost discrepanța dintre ideea de spa și realitatea din teren. Turista a atras atenția că, deși pe internet și în căutările Google locația este descrisă ca spa termal, există diferențe clare de termen. Aceasta a explicat că denumirea de terme este legată de existența unei surse naturale de apă geotermală, în timp ce un spa modern utilizează frecvent apă tratată și încălzită artificial.

În opinia creatoarei de conținut, centrul din Ilfov este mult mai apropiat de un parc acvatic de distracție decât de un spa zen destinat liniștii absolute. Printre argumentele aduse s-au numărat prezența zonelor cu tobogane, a unei cafenele generoase, a barurilor amplasate direct în apă și a bazinelor interioare și exterioare animate.

În plus, în cursul după-amiezii, în piscina principală a început o sesiune spontană de gimnastică aerobică în apă. Deși americanca a recunoscut că a apreciat activitatea, a arătat că un astfel de curs zgomotos contrazice total conceptul de relaxare profundă.

Facilitățile apreciate, lipsa bazinelor fierbinți și taxa neașteptată de la ieșire

Dincolo de neconcordanța așteptărilor, turista a evidențiat câteva puncte forte remarcabile ale bazei de agrement. Aceasta a remarcat că toate plantele din grădina interioară sunt naturale, spațiile sunt extrem de curate și există dotări moderne precum paturile de hidromasaj. Complexul pune la dispoziție o varietate de saune, zone de wellness și servicii clasice precum masaje sau tratamente faciale.

Cu toate acestea, americanca a observat că nu a găsit căzi de tip „hot tub” cu temperaturi foarte ridicate, constatând că bazinele erau doar puțin mai calde decât o piscină obișnuită de înot. De asemenea, a fost surprinsă de extinderea continuă a lucrărilor din cadrul complexului.

O altă nemulțumire a apărut chiar la finalul șederii. Deși crezuse că a achiziționat o brățară cu acces general în toate zonele, la recepție a fost taxată suplimentar pentru accesul în sectorul dedicat saunelor și pe traseul care ducea către cafenea, detaliu pe care l-a considerat ciudat și neclar.

Reacția la criticile din mediul online și recomandarea finală

Punctul de vedere exprimat inițial a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți utilizatori comentând acid și reproșându-i că nu poate face diferența dintre un parc acvatic și un sanctuar de relaxare.

Tânăra a menționat ironic că toți românii pe care i-a întâlnit în călătoria sa au fost extrem de ospitalieri și prietenoși, cu excepția celor care au lăsat mesaje în secțiunea de comentarii.