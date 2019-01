„Din echipa Faimoşilor aş vrea să dau peste Costin, fotbalistul ăla, să-l mănânc. Mi-e foarte antipatic, nu-l suport deloc, nu-mi place ca şi caracter”, a spus Alex Stoica.

Iulian Angelescu nu a putut participa la jocul pentru bani, pentru că medicii i-au recomandat să aibă parte de un repaus.

„Astăzi nu voi concura, mi s-a spus să stau o zi pe bară, nu este ceva foarte grav. Când am vrut să urc pe acea bârnă, am pus mâna, în loc să merg constant, mi-a alunecat piciorul, iar umărul mi-a ieşit. La picioare pot să-mi pun singur, tendonul. Adică nu e ceva grav. Numai că am auzit că au fost anumite controverse în echipa cealaltă, de la un singur om, şi vreau să specific un lucru, că el e fotbalist şi ştie despre ce e vorba. Şi ar trebui să vadă şi să empatizeze mai mult cu omul şi să zică „bă, dacă aş fi fost eu în locul lui?”. M-a deranjat treaba asta pentru că nu mi se pare fairplay ca atunci când e rănit ca tu să spui că vrei punctu, s-a lăsat, nu ştiu cum. Mă refer la Costin”, a mărturisit concurentul.

„Dacă nu făcea acel gest la sfârşit, eram foarte ok cu treaba asta”, a continuat Războinicul Iulian.

„Nu ştiu despre ce vorbeşti, sincer. Nu este adevărat. Singura chestie pe care am spus-o despre tine a fost că îmi pare rău, că te-ai dus la ambulanţă, nu voiam niciun punct. Cine ţi-a zis ţie? Cui i-am zis? Tu mă acuzi pe mine, întinzi şi degetul. Care echipă? Eu sunt accidentat dinaintea ta şi tot vreau să concurez aşa. Nu mi-e frică de tine. Noi am rămas ultimii, trebuia să fim rezerve”, a spus Faimosul Costin.

Citește și

Cum a reușit un hacker să lase o țară întreagă fără internet. Pedeapsa primită de Daniel