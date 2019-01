„În general, copiii cresc şi se maturizează însă eu în copilărie eram copil problemă. Am avut trei accidente de maşină, i-am făcut mamei mele zile fripte. Îţi dai seama… să te aducă vecinul cu piciorul rupt călcat de maşină. Am venit cu faţa plină de sânge şi cu dinţii, îmi făceau aşa în gură, şi mama s-a trezit cu mine… eram un copil problemă mereu zgubilitic. Niciodată nu am ţinut cont de ce mi se spunea. Mi se părea mie că trebuie să experimentez şi să mă lovesc eu de lucruri ca să îmi dau seama de ce îmi place, de ce nu îmi place, de ce e bine şi de ce e rău.”, a povestit F. Charm la Star Matinal de Weekend.

Charm spune că debutul în carieră a fost destul de stângaci, însă nu s-a lăsat păgubaș. Artistul a știut mereu că vrea muzică, în ciuda faptului că părinții săi nu l-au susținut.

„A fost un start foarte ciudat după accidentul cu maşina mama mea m-a transferat la altă şcoală am nimerit într-o clasă în care erau doi băieţi care dansau şi erau cu rap-ul am luat-o ca pe o joacă prima dată, ne-am făcut formaţie şi de acolo a devenit. Pentru mine muzica este un mod de exprimare, un mod de a mă elibera. Părinţii mei nu m-au susţinut cu treaba asta de la început, lor li se părea. Nu mi-au interzis niciodată, m -au lăsat şi să îmi fac studio în casă, în cameră la mine. Am avut o pauză de un an, un an foarte critic pentru mine, una dintre cele mai critice şi cele mai urâte perioade din viaţa mea şi nu o spun să stârnesc milă, a fost o perioadă în care ajunsesem chiar să am 10 lei în buzunar şi să mă gândesc ce sa iau, cartofi sau ulei.”, a mai mărturisit F. Charm.

În 2015 a fost despre Nu iese fum fără foc', iar un an mai târziu, F.Charm a cântat despre un Caz real', după o poveste trăita de Zenn şi susţinut de vocea inconfundabila a lui Caitlyn. Artistul a colaborat cu Xonia, dar și cu Matteo.

