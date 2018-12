„Toți ne bucuram, dar fratele meu fiind mai mare, începuse să își dea seama cam ce se întâmpla cu Moș Gerilă. Și noi îi spuneam să nu mai spună așa, pentru că este așa ca în povești. Noi am crescut într-o cameră unde stăteam toți cinci. La fereastră, venea Moșul.

Noi trebuia să știm câte o poezie, pentru că la miezul nopții, venea Moș Gerilă, bătea în geam, iar noi trebuia să spunem poezii și atunci ne aducea bradul. Era simbolic, ni-l aducea în mână. Ne-am dat seama mai târziu, întotdeauna în brad existau bomboane. Astea erau globulețele, nu aveam globulețe pe atunci. La Crăciun se primesc numai covrigei și fructe', a povestit Maria Dragomiroiu.

Recent, Maria Dragomiroiu a dezvăluit secretul siluetei sale la 62 de ani. Artista spune că secretul ei nu sunt curele de slăbire, ci felul în care gândeşte să mânânce. „Merg la copii să-mi dea ceva să mănânc. Că eu nu prea îmi fac ca să sar peste mese, să scap de cele două kilograme în plus. Nu ţin nicio cură, trebuie să fii ponderat. Să stai de vorbă cu mintea ta şi să spui că vrei să te simţi bine. Fiind la tine acasă poţi să mănânci aşa, să mai treci şi prin bucătărie din când în când. Aşa sunt convinsă că o să scap de cele două kilograme. Ieri am făcut şi exerciţiu fizic pentru că am dat zăpada', a spus Maria Dragomiroiu la „Star Matinal de Weekend'.

