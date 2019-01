” Deci, îmi pare rău că s-a minţit atâta timp. Nu-mi venea să cred că ar fi făcut, dar cum am mai zis şi înainte, a minţit, a ascuns tot! Şi asta nu i-a adus cinste. Cred că s-a căsătorit din obsesie, nu ambiţie. O obsesie! Şi-a dat seama că de fapt nu este fericită. Mă bucur că s-a întâmplat acum şi nu a mai tras încă 10 ani, cum am tras-o eu. Tot îi ziceam pe insula: . Toţi ne-am dat seama pe insulă că are sentimente faţă de Andi că o să facă o iubire aşa, numai din obsesia ei. Toată lumea i-a zis, o întreagă echipă i-a zis chestia asta.”, a declarat Mirela Baniaş la Antena Stars.

„Eu sper să aibă o relaţie cu Andi, îi doresc tot binele din lume! Să fie liniştită şi ea, că de iubit îl iubeşte. Sunt convinsă că are sentimente pentru el. Din câte îl ştiu eu pe Andi, nu cred că o va primi înapoi. Iar Bogdan cred că şi-a atins scopul, părerea mea. Era numai obsesia aia să îl aibă pe Bogdan, să ne arate tuturor că poate, că ea este diva şi că ea reuşeşte”, a spus Mirela de la „Insula Iubirii” pentru Antena Stars.

Bogdan, fostul soț al lui Hannelore, de la Insula Iubirii, a reacționat după ce s-a zvonit că aceasta ar fi avut parte de o noapte fierbinte cu Andi, fosta ispită de la show-ul respectiv.

Citește și

EXCLUSIV / Cum a ajuns belgianul Thierry Van Cleemput antrenorul Simonei Halep. Australianul Darren Cahill l-a vrut pe Sven Groeneveld