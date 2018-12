Mirela Vaida se numără printre cei 24 de semifinaliști de la Eurovision România

Anul acesta s-au înscris în competiție un număr neașteptat de mare de piese, respectiv 126 de piese. Materialele au fost transmise exclusiv online, compozitorii având la dispoziție o lună de zile pentru înscriere. Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 24 vor intra în cursa pentru Tel Aviv.

Tocmai am aflat că am intrat în Selecția Naționala Eurovision, lucru care m-a lăsat fără cuvinte, pentru că așa cum se întâmpla în viață, m-am înscris pe ultima suta de metri, cred ca mai erau doua ore până la final. După am uitat ca m-am înscris pentru ca am fost prinsa cu atât de multe activități, încât nu mai știam exact data la care se va anunța preselecția. Dar azi am fost anunțată că am luat preselecția, ceea ce mi se pare wooooow, o veste minunată pe sfârșit de an! Cred că lucrurile frumoase se fac în joacă sau se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin! În ultima perioadă de când nu mai am emisiune la tv, am experimentat niste lucruri foarte frumoase, cărora înainte nu le acordam timp și nici atenție. Am înlocuit șocul intrării din activitate în neactivitate cu muzica și scena, iar lucrurile au venit natural. Mai întâi m-a sunat Horia Brenciu să fiu invitata lui specială în concertul aniversar de 25 de ani de cariera, ceea ce mi s-a părut impresionant să fiu singura lui invitată feminină in acest show. (…). S-a închis o usa, în cazul meu o emisiune și de deschid alte oportunități. Lumea nu prea știe ca eu cant, dar înainte sa fac altceva, eu m-am născut cântând, am crescut cântând, muzica mi-a adus cele mai frumoase satisfacții și datorită muzicii am ajuns ulterior și in televiziune. Poate că e cazul să ne întoarcem la matca, la rădăcini, la ceea ce ne place. Faptul că piesa mea a fost aleasă dintre alte 126 de piese care s-au înscris la selecția naționala, e mai mult decât m-as fi așteptat. Vreau sa îi mulțumesc compozitorului Michael James Down care este irlandez și care m-a abordat fără să îl cunosc, fără sa știu cine e și ce face, sa îmi spună că și-ar dori să îmi compună o piesă pentru anul acesta la Eurovision pentru că mă stie din 2014 când am participat la Eurovision, unde i-a plăcut foarte mult de mine. A fost un soc pentru că m-a căutat în urmă cu doua luni, când eu eram foarte prinsă, i-am spus ca nu am timp, am emisiuni zilnice, am copii de crescut și pe deasupra sunt și însărcinata! Dar după ce nu am mai avut emisiuni zilnice și copii plecau la grădinița, am zis de ce nu! Mi-a trimis piesa, am întregistrat-o într-o ora, într-un studio intr-o dumincă după amiaza, i-am trimis-o, el a înscris-o și iata-ma in primii 24!!! Și să nu uităm că selecția naționala va fi în februarie când eu voi fi însărcinata în luna a opta!!!! Sunt foarte bucuroasa ca voi cânta!!!!Publicul sper sa fie alături de mine, este o piesa care are un mesaj de dezamagire în dragoste. Eu fiind o fire mai pasională, cred că piesa mă caracterizează. Sper însă să placa foarte mult publicului și juriului, pentru că anul acesta publicul are un rol mai important decât oricând. Sigur si concurenta este pe măsura, dar fiecare trebuie să își josce șansa, iar mine nu îmi este frica de competiție, ba mai mult, la mine suntem doi! Așa ca undes doi, mama cu fiul ei, lucrurile nu au cum sa iasă rău! Sunt super, mega fericita, și abia aștept sa ajung din nou pe scena Eurovisionului!!', a declarat Mirela Vaida.

Jurul din acest an a fost compus din: realizatorii de emisiuni radio Bogdan Pavlică, Felix Crainicu (Radio România), Răzvan Popescu (Radio Zu), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Horea Ghibuțiu, jurnalist muzical – unsitedemuzica.ro, Dragoș Vulgaris, jurnalist muzical – ProFm & Chill FM, Bogdan Miu, jurnalist, realizator progame radio – DigiFM, George Balint, jurnalist – Realitatea Muzicală, AndreeaRemețan, realizator programe radio – Virgin Radio, Liana Stanciu, jurnalist TVR și Gabriel Scîrlet, director muzical TVR. Pe site-ul oficial al concursului Eurovision Romania au fost publicate cele 24 de piese alese de juriu sa meargă in semifinale.

Citește și

GALERIE FOTO/ Timişoara, la 29 de ani după Revoluţie. Cum arată azi locurile unde, în 1989, s-a murit pentru libertate