Programul de clemență din care fermierul lipsește

Cum ajunge fermierul român să plătească, fără reducere și fără imunitate, aroganțele fiecărui etaj al lanțului de putere?

Există în dreptul concurenței o instituție cu un nume aproape liturgic: clemența. Cine recunoaște primul este iertat. Cine recunoaște al doilea primește o reducere. Cine insistă că nu a greșit plătește tot. Este un instrument util, gândit să spargă tăcerea cartelurilor. Privit însă din cabina unui tractor, el spune ceva mai profund despre agricultura europeană a anului 2026: fiecare actor din lanț are, într-o formă sau alta, propriul program de clemență si...eventual, de transfer al riscului. Furnizorul de inputuri agricole (seminte, produse de protecția plantelor, etc) care denunță, distribuitorul care negociază o recunoaștere, traderul care transferă riscul, regulatorul care descoperă după cincizeci de ani că o lege nu a fost respectată. Singurul care nu are niciunul este cel care pune sămânța în pământ. În special în România, unde fermierii cer de ani buni un mecanism de gestionare a riscurilor agricole majore, cele greu asigurările sau pentru care chiar nu exista produse de asigurări.

Un cartel pe care piața nu l-a simțit

Pe 13 august, Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii cu amenzi totale de 83,2 milioane lei, pentru înțelegeri de fixare a prețului pe piețele semințelor și produselor de protecție a culturilor. Mecanismul descris de autoritate pare simplu: producătorii trimiteau fermierilor vouchere cu reduceri, fermierul își alegea distribuitorul, dar prețul final ar fi fost stabilit dinainte între producător și distribuitor.

Întrebați însă un fermier dacă, în ultimele campanii, a simțit că nu își poate negocia prețul la semințe sau la pesticide. Răspunsul va fi, cel mai probabil, o ridicare din umeri. Campaniile au fost, pentru cine a cumpărat, un real exercițiu continuu de negociere: oferte comparate între distribuitori, discounturi la volum, termene de plată întinse până la recoltă, produse echivalente puse alături și cântărite. Voucherul nu era un document secret, ci o ofertă trimisă direct fermierului, iar președintele autorității a precizat el însuși că nu are nimic împotriva sistemului ca atare. Dosarul spune un lucru iar câmpul pare să spună altul. Dacă a existat o înțelegere, ea pare să fi funcționat mai convingător în corespondența dintre companii decât la depozite de comercializare, tocmai pentru că fermierul profesionist nu cumpără la primul preț afișat.

Ce înseamnă atunci cele 15 recunoașteri? Aici contextul este esențial. Pentru o companie, recunoașterea nu este neapărat o mărturisire, ci adesea un calcul: o reducere sigură a amenzii în locul unor ani de litigii, de costuri juridice și de expunere publică. Un singur jucător a ales clemența deplină și a plecat acasă fără amendă. Cel care a ales să conteste a primit cea mai mare sancțiune din dosar și a anunțat că merge în instanță. Lecția, pentru cine o caută, este de o claritate didactică: în această piață, recunoașterea se negociază, denunțul se răsplătește, iar convingerea că nu ai greșit costă cel mai mult. Iar dacă unul dintre cei iertați descoperă ulterior, în articole de opinie, dezechilibrele de putere din agricultură, nu putem decât să apreciem expertiza dobândită din interior.

Și totuși, oricât de puțin vizibil ar fi fost cartelul pe teren, nota lui de plata ajunge- ati ghicit, tot la fermier. Amenda intră la bugetul de stat, nu în contul celui presupus prejudiciat. În bilanțul companiilor ea devine un cost, iar costurile, în agricultură, au o singură direcție de scurgere: în jos, spre ultima verigă, cea care nu are cui să le mai transfere. Ironia este completă. Fermierul nu a simțit cartelul, dar va simți amenda. Iar când va vrea să „sancționeze”, nu va avea timp să citească dosarul și să afle cine a inițiat, cine a recunoscut, cine a denunțat și cine contestă. Riscul este ca reputația să fie împărțită exact invers decât responsabilitatea.

Aroganța ca model de afaceri

Dosarul de concurență nu este o excepție, ci o radiografie. Fermierul este singurul agent economic care cumpără cu amănuntul și vinde en-gros: cumpără inputuri la prețuri negociate și își vinde recolta la prețul bursei, minus tot ce mai încape între bursă și poarta fermei. Când grâul urcă pe bursele europene pe fondul atacurilor din Marea Neagră, creșterea se oprește undeva între port, trader și siloz. Când inputurile se scumpesc, scumpirea ajunge integral, rapid și fără negociere.

Fiecare etaj al lanțului de putere are propria formă de aroganță. Producătorul global care stabilește campania. Finanțatorul care leagă creditul de achiziția din propriul portofoliu, astfel încât costul real al banilor se ascunde în diferența de preț. Traderul care transferă riscul logistic în prima de bază. Retailerul care negociază raftul. Fiecare are departamente juridice, analiști și, la nevoie, un program de clemență. Fermierul are o recoltă care nu poate aștepta și un credit care are scadență...

Paradoxul francez și oglinda românească

Dar aroganța nu vine doar din piață. Ea vine și din amfiteatre, laboratoare, etc...

Pe 4 octombrie, aproximativ cincizeci de juriști francezi au cerut, într-o tribună publică, sfârșitul creșterii intensive a animalelor. Exact asa! Argumentul lor este juridic: legea franceză recunoaște animalul ca ființă sensibilă din 1976, da, chiar din 1976, iar peste 80% dintre animalele sacrificate anual provin din sisteme aflate, spun ei, în „infracțiune permanentă” cu Codul rural. Invocă și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care documentează privarea animalelor de libertățile fundamentale.

Argumentul merită respect. Dar el conține un paradox pe care nimeni nu îl rostește. O lege încălcată permanent timp de cincizeci de ani nu mai descrie o abatere; descrie un model economic tolerat de stat, finanțat prin politici publice și cerut de consumator prin prețul pe care l-a acceptat. A reclama acum încălcarea înseamnă a-i trimite fermierului nota pentru o masă comandată de toată societatea. Iar Europa, care ridică standardele pentru producătorii proprii continuă să deschidă piața unor importuri obținute în condiții pe care, acasă, le-ar declara ilegale.

Pentru România, paradoxul devine aproape absurd. În timp ce Franța dezbate cum să renunțe la creșterea intensivă, noi abia mai avem ce să reformăm. Potrivit producătorilor de carne de porc, gradul de acoperire a consumului din producția internă a scăzut de la 70% în 2015–2016 la 45% în 2024. Iar porcul cel mai „liber” din Europa, cel din curtea gospodăriei, este și cel mai vulnerabil: nerespectarea biosecurității în gospodării este una dintre cauzele identificate ale răspândirii pestei porcine africane și, deci, bunăstarea fără biosecuritate nu este un ideal, ci un focar.

Geografia costului: Ormuz, Odesa, Constanța

Peste aroganțele piețelor și ale regulatorilor se așază o geopolitică pe care niciun fermier nu o poate negocia. Războiul cu Iranul, început pe 28 februarie 2026, a intrat într-o nouă fază după prăbușirea armistițiului în vara 2026.

Pentru ferma românească, Ormuzul nu este o știre externă, ci o linie din bugetul de fertilizare: aproape jumătate din exporturile globale de uree și sulf tranzitau strâmtoarea, iar la începutul lui septembrie livrările de îngrășăminte pe această rută erau încă aproape nule. Peste acest șoc conjunctural s-a așezat unul structural: mecanismul european de ajustare la frontieră pentru carbon a urcat ureea cu 20–25% încă de la începutul anului.

Marea Neagră adaugă propria taxă invizibilă. Includerea ei în categoria zonelor cu risc militar ridicat scumpește asigurarea și navlul, iar camioanele fermierilor români ajung să aștepte pana la 72 de ore la descărcare în portul Constanța, din cauza afluxului de cereale ucrainene. Ucraina este aici partenerul strategic și concurentul imposibil în același timp. Până în 2025, prin Constanța trecuseră aproximativ 30 de milioane de tone de cereale ucrainene. Acum, cu porturile de la Odesa sub atac, Ucraina riscă să-și epuizeze capacitatea de depozitare până la începutul lui noiembrie, cu pierderi estimate la sute de milioane de dolari pe lună. Un producător care nu își mai poate depozita recolta vinde la orice preț, iar presiunea acestui pret scăzut, se simte în toată regiunea. Și cine o simte direct? Fermierul din România și colegii lui polonezi, din zona Baltica, bulgari.

Mai mult, negocierile de aderare se accelerează, iar restricțiile menținute de Polonia împing fluxurile spre coridorul românesc. România riscă astfel să joace un rol ingrat: culoar de tranzit care suportă costurile infrastructurii, ale cozilor și ale presiunii pe prețuri, fără să primească beneficiile. Ironia supremă este că piața ar trebui să ne avantajeze: exporturile de grâu ale Rusiei și Ucrainei se înjumătățesc în trimestrul iulie–septembrie, iar importatorii din Africa, Asia și Orientul Mijlociu caută surse alternative, inclusiv România. Dar avantajul se pierde pe drum: grâul a revenit la prețurile de acum zece ani, iar costurile de productie sunt la nivelul lui 2026.

Primăvara 2027: a semăna fără să știi cât costă

Ultima variabilă vine de la mii de kilometri. Centrul NOAA estimează o probabilitate de peste 90% ca El Niño să devină foarte puternic în toamna și iarna 2026–2027. Pentru România, scenariul principal este o iarnă posibil mai caldă, dar foarte variabilă, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, potențial severe, de frig. În limbaj agronomic: culturi de toamnă care pot porni prea devreme in vegetatie, dăunători care iernează mai bine și o primăvară care nu mai respectă calendarul.

Campania de primăvară 2027 se pregătește, așadar, acum, nu în martie. În acest context, a rămâne competitiv nu mai înseamnă doar producție la hectar, ci disciplină de achiziție și de contractare. Achizițiile eșalonate și în grup reduc expunerea la vârfurile de preț. Separarea creditului de achiziția inputurilor face vizibil costul real al banilor. Analizele de sol transformă fertilizarea dintr-un reflex într-o decizie economică. Iar comparația activă a prețurilor dar mai ales a seriozității, profesionalismului între distribuitori, după acest dosar, nu mai este o formalitate, ci un drept care trebuie exercitat. Într-un an „El Niño”, costul combustibilului și economiile la polița de asigurare sunt luxuri pe care puține ferme și le mai permit.

Concluzie: competitivitatea nu se pierde pe câmp

Fermierul român și cel european nu pierd competitivitatea pe câmp. Acolo sunt, adesea, printre cei mai performanți din lume. O pierd la masa negocierii, în amenzile pe care alții le plătesc dar se întorc in prețul lui, în standardele aplicate doar producției interne, în primele de risc ale unor războaie străine și în cozile unui port care servește pe toată lumea, mai puțin pe cel care a produs local.