Susține Susține

Programul de clemență din care fermierul lipsește

Alina Crețu
Alina Crețu
Contributor
Comentează
fermier-roman-tractor
Fermier român, lângă un câmp verde, iar în spate un tractor vechi de culoare roșie. Sursa foto: Shutterstock.
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Cum ajunge fermierul român să plătească, fără reducere și fără imunitate, aroganțele fiecărui etaj al lanțului de putere?

Cuprins:

Există în dreptul concurenței o instituție cu un nume aproape liturgic: clemența. Cine recunoaște primul este iertat. Cine recunoaște al doilea primește o reducere. Cine insistă că nu a greșit plătește tot. Este un instrument util, gândit să spargă tăcerea cartelurilor. Privit însă din cabina unui tractor, el spune ceva mai profund despre agricultura europeană a anului 2026: fiecare actor din lanț are, într-o formă sau alta, propriul program de clemență si...eventual, de transfer al riscului. Furnizorul de inputuri agricole (seminte, produse de protecția plantelor, etc) care denunță, distribuitorul care negociază o recunoaștere, traderul care transferă riscul, regulatorul care descoperă după cincizeci de ani că o lege nu a fost respectată. Singurul care nu are niciunul este cel care pune sămânța în pământ. În special în România, unde fermierii cer de ani buni un mecanism de gestionare a riscurilor agricole majore, cele greu asigurările sau pentru care chiar nu exista produse de asigurări.

Un cartel pe care piața nu l-a simțit

Pe 13 august, Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii cu amenzi totale de 83,2 milioane lei, pentru înțelegeri de fixare a prețului pe piețele semințelor și produselor de protecție a culturilor. Mecanismul descris de autoritate pare simplu: producătorii trimiteau fermierilor vouchere cu reduceri, fermierul își alegea distribuitorul, dar prețul final ar fi fost stabilit dinainte între producător și distribuitor.

Întrebați însă un fermier dacă, în ultimele campanii, a simțit că nu își poate negocia prețul la semințe sau la pesticide. Răspunsul va fi, cel mai probabil, o ridicare din umeri. Campaniile au fost, pentru cine a cumpărat, un real exercițiu continuu de negociere: oferte comparate între distribuitori, discounturi la volum, termene de plată întinse până la recoltă, produse echivalente puse alături și cântărite. Voucherul nu era un document secret, ci o ofertă trimisă direct fermierului, iar președintele autorității a precizat el însuși că nu are nimic împotriva sistemului ca atare. Dosarul spune un lucru iar câmpul pare să spună altul. Dacă a existat o înțelegere, ea pare să fi funcționat mai convingător în corespondența dintre companii decât la depozite de comercializare, tocmai pentru că fermierul profesionist nu cumpără la primul preț afișat.

Ce înseamnă atunci cele 15 recunoașteri? Aici contextul este esențial. Pentru o companie, recunoașterea nu este neapărat o mărturisire, ci adesea un calcul: o reducere sigură a amenzii în locul unor ani de litigii, de costuri juridice și de expunere publică. Un singur jucător a ales clemența deplină și a plecat acasă fără amendă. Cel care a ales să conteste a primit cea mai mare sancțiune din dosar și a anunțat că merge în instanță. Lecția, pentru cine o caută, este de o claritate didactică: în această piață, recunoașterea se negociază, denunțul se răsplătește, iar convingerea că nu ai greșit costă cel mai mult. Iar dacă unul dintre cei iertați descoperă ulterior, în articole de opinie, dezechilibrele de putere din agricultură, nu putem decât să apreciem expertiza dobândită din interior.

Și totuși, oricât de puțin vizibil ar fi fost cartelul pe teren, nota lui de plata ajunge- ati ghicit, tot la fermier. Amenda intră la bugetul de stat, nu în contul celui presupus prejudiciat. În bilanțul companiilor ea devine un cost, iar costurile, în agricultură, au o singură direcție de scurgere: în jos, spre ultima verigă, cea care nu are cui să le mai transfere. Ironia este completă. Fermierul nu a simțit cartelul, dar va simți amenda. Iar când va vrea să „sancționeze”, nu va avea timp să citească dosarul și să afle cine a inițiat, cine a recunoscut, cine a denunțat și cine contestă. Riscul este ca reputația să fie împărțită exact invers decât responsabilitatea.

Aroganța ca model de afaceri

Dosarul de concurență nu este o excepție, ci o radiografie. Fermierul este singurul agent economic care cumpără cu amănuntul și vinde en-gros: cumpără inputuri la prețuri negociate și își vinde recolta la prețul bursei, minus tot ce mai încape între bursă și poarta fermei. Când grâul urcă pe bursele europene pe fondul atacurilor din Marea Neagră, creșterea se oprește undeva între port, trader și siloz. Când inputurile se scumpesc, scumpirea ajunge integral, rapid și fără negociere.

Fiecare etaj al lanțului de putere are propria formă de aroganță. Producătorul global care stabilește campania. Finanțatorul care leagă creditul de achiziția din propriul portofoliu, astfel încât costul real al banilor se ascunde în diferența de preț. Traderul care transferă riscul logistic în prima de bază. Retailerul care negociază raftul. Fiecare are departamente juridice, analiști și, la nevoie, un program de clemență. Fermierul are o recoltă care nu poate aștepta și un credit care are scadență...

Paradoxul francez și oglinda românească

Dar aroganța nu vine doar din piață. Ea vine și din amfiteatre, laboratoare, etc...

Pe 4 octombrie, aproximativ cincizeci de juriști francezi au cerut, într-o tribună publică, sfârșitul creșterii intensive a animalelor. Exact asa! Argumentul lor este juridic: legea franceză recunoaște animalul ca ființă sensibilă din 1976, da, chiar din 1976, iar peste 80% dintre animalele sacrificate anual provin din sisteme aflate, spun ei, în „infracțiune permanentă” cu Codul rural. Invocă și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care documentează privarea animalelor de libertățile fundamentale.

Argumentul merită respect. Dar el conține un paradox pe care nimeni nu îl rostește. O lege încălcată permanent timp de cincizeci de ani nu mai descrie o abatere; descrie un model economic tolerat de stat, finanțat prin politici publice și cerut de consumator prin prețul pe care l-a acceptat. A reclama acum încălcarea înseamnă a-i trimite fermierului nota pentru o masă comandată de toată societatea. Iar Europa, care ridică standardele pentru producătorii proprii continuă să deschidă piața unor importuri obținute în condiții pe care, acasă, le-ar declara ilegale.

Pentru România, paradoxul devine aproape absurd. În timp ce Franța dezbate cum să renunțe la creșterea intensivă, noi abia mai avem ce să reformăm. Potrivit producătorilor de carne de porc, gradul de acoperire a consumului din producția internă a scăzut de la 70% în 2015–2016 la 45% în 2024. Iar porcul cel mai „liber” din Europa, cel din curtea gospodăriei, este și cel mai vulnerabil: nerespectarea biosecurității în gospodării este una dintre cauzele identificate ale răspândirii pestei porcine africane și, deci, bunăstarea fără biosecuritate nu este un ideal, ci un focar.

Geografia costului: Ormuz, Odesa, Constanța

Peste aroganțele piețelor și ale regulatorilor se așază o geopolitică pe care niciun fermier nu o poate negocia. Războiul cu Iranul, început pe 28 februarie 2026, a intrat într-o nouă fază după prăbușirea armistițiului în vara 2026.

Pentru ferma românească, Ormuzul nu este o știre externă, ci o linie din bugetul de fertilizare: aproape jumătate din exporturile globale de uree și sulf tranzitau strâmtoarea, iar la începutul lui septembrie livrările de îngrășăminte pe această rută erau încă aproape nule. Peste acest șoc conjunctural s-a așezat unul structural: mecanismul european de ajustare la frontieră pentru carbon a urcat ureea cu 20–25% încă de la începutul anului.

Marea Neagră adaugă propria taxă invizibilă. Includerea ei în categoria zonelor cu risc militar ridicat scumpește asigurarea și navlul, iar camioanele fermierilor români ajung să aștepte pana la 72 de ore la descărcare în portul Constanța, din cauza afluxului de cereale ucrainene. Ucraina este aici partenerul strategic și concurentul imposibil în același timp. Până în 2025, prin Constanța trecuseră aproximativ 30 de milioane de tone de cereale ucrainene. Acum, cu porturile de la Odesa sub atac, Ucraina riscă să-și epuizeze capacitatea de depozitare până la începutul lui noiembrie, cu pierderi estimate la sute de milioane de dolari pe lună. Un producător care nu își mai poate depozita recolta vinde la orice preț, iar presiunea acestui pret scăzut, se simte în toată regiunea. Și cine o simte direct? Fermierul din România și colegii lui polonezi, din zona Baltica, bulgari.

Mai mult, negocierile de aderare se accelerează, iar restricțiile menținute de Polonia împing fluxurile spre coridorul românesc. România riscă astfel să joace un rol ingrat: culoar de tranzit care suportă costurile infrastructurii, ale cozilor și ale presiunii pe prețuri, fără să primească beneficiile. Ironia supremă este că piața ar trebui să ne avantajeze: exporturile de grâu ale Rusiei și Ucrainei se înjumătățesc în trimestrul iulie–septembrie, iar importatorii din Africa, Asia și Orientul Mijlociu caută surse alternative, inclusiv România. Dar avantajul se pierde pe drum: grâul a revenit la prețurile de acum zece ani, iar costurile de productie sunt la nivelul lui 2026.

Primăvara 2027: a semăna fără să știi cât costă

Ultima variabilă vine de la mii de kilometri. Centrul NOAA estimează o probabilitate de peste 90% ca El Niño să devină foarte puternic în toamna și iarna 2026–2027. Pentru România, scenariul principal este o iarnă posibil mai caldă, dar foarte variabilă, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, potențial severe, de frig. În limbaj agronomic: culturi de toamnă care pot porni prea devreme in vegetatie, dăunători care iernează mai bine și o primăvară care nu mai respectă calendarul.

Campania de primăvară 2027 se pregătește, așadar, acum, nu în martie. În acest context, a rămâne competitiv nu mai înseamnă doar producție la hectar, ci disciplină de achiziție și de contractare. Achizițiile eșalonate și în grup reduc expunerea la vârfurile de preț. Separarea creditului de achiziția inputurilor face vizibil costul real al banilor. Analizele de sol transformă fertilizarea dintr-un reflex într-o decizie economică. Iar comparația activă a prețurilor dar mai ales a seriozității, profesionalismului între distribuitori, după acest dosar, nu mai este o formalitate, ci un drept care trebuie exercitat. Într-un an „El Niño”, costul combustibilului și economiile la polița de asigurare sunt luxuri pe care puține ferme și le mai permit.

Concluzie: competitivitatea nu se pierde pe câmp

Fermierul român și cel european nu pierd competitivitatea pe câmp. Acolo sunt, adesea, printre cei mai performanți din lume. O pierd la masa negocierii, în amenzile pe care alții le plătesc dar se întorc in prețul lui, în standardele aplicate doar producției interne, în primele de risc ale unor războaie străine și în cozile unui port care servește pe toată lumea, mai puțin pe cel care a produs local.

Toți actorii din lanț și-au construit, în timp, mecanisme prin care riscul și costul sunt transferate mai departe. Fermierul este capătul acestui lanț de transferuri. Poate că prima reformă reală a politicii agricole de după 2027 ar trebui să fie tocmai aceasta: un program de clemență pentru fermier. Nu iertare pentru greșeli pe care nu le-a făcut, ci recunoașterea faptului că el plătește, de multe ori, nota tuturor celorlalți. Iar aceasta clemență ar trebui sa înceapă pentru fermieri cu acel mecanism de gestionare a riscurilor majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Ministerul Agriculturii
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, chiar la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut pur și simplu. Imaginile care au împânzit internetul
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, chiar la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut pur și simplu. Imaginile care au împânzit internetul
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Imagini din culisele nunții lui Florin Răducioiu. Ce rochie interesantă a avut partenera lui
Gsp.ro
Imagini din culisele nunții lui Florin Răducioiu. Ce rochie interesantă a avut partenera lui
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Gsp.ro
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
O mână care arată spre tamburul unui seismograf analogic pe care sunt înregistrate undele seismice
Știri România
10:40
Cutremur în România, luni, 5 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Proces Călin Georgescu Curtea de Apel București. Sursa foto: Eli Driu
Știri România
10:22
Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT pentru un transfer de 118.000 de lei
Parteneri
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Adevarul.ro
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Ianis Hagi, Wesley Sneijder de România. „Și o spun nu pentru că este băiatul lui Gică”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi, Wesley Sneijder de România. „Și o spun nu pentru că este băiatul lui Gică”. Exclusiv
Donald Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din cripto, inclusiv din comisioanele cumpărătorilor
Financiarul.ro
Donald Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din cripto, inclusiv din comisioanele cumpărătorilor
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Mirela Retegan alături de Gasca Zurli, pe Calea Victoriei
Stiri Mondene
11:11
Mirela Retegan, spectacol pe Calea Victoriei. Cum a apărut concurenta de la „Asia Express” 2026, alături de Gașca Zurli
Raul Popa despre Insula iubirii
Stiri Mondene
11:03
Este „Insula Iubirii” regizată? Raul Popa, fostă ispită în trei sezoane, explică ce se întâmplă în spatele camerelor
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie
Observatornews.ro
Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Parteneri
Gsp.ro
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
Gsp.ro
Fiica lui Guardiola, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris » Iată imaginile!
Parteneri
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Mediafax.ro
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Alertă aeriană în această dimineață la granița cu România! Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol
Kanald.ro
Alertă aeriană în această dimineață la granița cu România! Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol
POLITIC
Claudiu Manda, Sorin Grindeanu și Marian Neacșu sunt îmbrăcați la fel cu costume și cravată în timp ce dau o declarație la Palatul Cotroceni.
Politică
11:01
Mesajul cu care merge PSD la consultările de la Cotroceni: „Un guvern condus de Sorin Grindeanu”
Un colaj cu două fotografii, una cu Nicușor Dan și una cu Cristian Tudor Popescu
Politică
10:45
Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au aprins lumânări lui Cristian Tudor Popescu
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Cultură și Vacanțe
11:55
Insula cu peste 150.000.000 de locuitori care ascunde una dintre cele mai mari comori antice ale lumii
Opinii
11:41
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Stiri Mondene
11:40
Roxana Hulpe, mărturisiri despre soțul Andreei Esca. Ce a spus știrista Pro TV după ce l-a întâlnit la Art Safari
Tehnologie
11:33
Turnul de 20 de metri proiectat de Blue Origin pentru Lună: cum va alimenta cu energie viitoarea bază lunară NASA
Citește mai multe
TRENDING
Politică
07:05
Nicușor Dan face astăzi consultări cu partidele înainte să anunțe numele celui de-al patrulea premier desemnat în ultimele 4 luni. Ce variante are pe masă
Știri Externe
06:30
Un bolovan de 10 kg, folosit timp de 30 de ani ca opritor de ușă, costă 100.000 de dolari: nu este de pe Pământ și a ajuns aici în 1939
Cultură și Vacanțe
4 oct.
Patru țări europene au renunțat definitiv la schimbarea orei. Decizia de a elimina ora de vară și iarnă este blocată în UE
Știri România
4 oct.
Loto 6/49 din 4 octombrie 2026. Report de peste 2 milioane de euro la 6/49, categoria I
Foto: Sanador
Sănătate și Fitness
Articol susținut de SANADOR
11:10
Investigația care arată cât de mult s-a extins cancerul de prostată
Vedere din dronă asupra celebrei cetăți Golubac din Serbia, situată pe malurile Dunării
Lifestyle
09:48
O casă aflată lângă Dunăre se vinde cu 10.000 de euro. Este aproape de o cetate recent reabilitată
Bărbat dormind
Sănătate și Fitness
07:00
Ce se întâmplă cu adevărat cu corpul tău când dormi pe spate: „Este deosebit de important”
O turistă cu bagaje care priveşte apusul de soare pe fereastra unui aeroport. Imagine cu caracter reprezentativ.
Cultură și Vacanțe
4 oct.
Adio vacanțe lungi și rigide. Cum se schimbă modul în care vom călători în 2027, potrivit unui nou studiu
Horoscop 14 aprilie 2017
Lifestyle
4 oct.
Horoscop 5 octombrie 2026. Gemenilor le este la fel de greu și astăzi la locul de muncă, poate și pe fondul unor probleme de sănătate
Cum faci zacuscă fără ulei. Rețeta pas cu pas pentru iarnă. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
6 sept.
Cum faci zacuscă fără nicio picătură de ulei. Rețeta pas cu pas pentru iarnă
Un bol cu dulceață de prune, prune întregi și borcane de gem pe o masă de lemn
Lifestyle
10 sept.
Cât timp se fierbe dulceața de prune
Fructe și legume de toamnă
Lifestyle
15 sept.
Ce legume și fructe de toamnă întăresc imunitatea înainte de sezonul răcelilor
Solniță cu sare și orez
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui orez în recipientul cu sare
Un grup de militari caută pe un câmp de lângă Padina, județul Buzău, rămășițe de rachetă și dronă, după ce un avion F-16 a lovit o dronă. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Libertatea/ Eli Driu
Știri România
08:38
10.000 de rezerviști din București și Ilfov, chemați în aceste zile la exerciții militare. Anunțul făcut de MApN
avion-f-18 spania
Știri România
07:39
Alertă în miez de noapte la granița României: două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol
BUCURESTI - DECLIC - ACTIUNE MANIFEST - 14 MAI 2025
Analiză
Știri România
07:00
Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR
O rețea de energie cu stâlpi de curent de înaltă tensiune și cabluri interconectate, fotografiată într-o zonă de câmpie din România, la apus. Foto: Shutterstock
Știri România
06:18
România a importat mai multă energie decât a produs: 3.400 MW, sâmbătă seară. Capacitatea maximă de import este de 4.000 MW
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Nicusor Dan
Analiză
Opinii
2 oct.
Extremismul economic se bate cu extremismul politic, ăsta e adevărul
oameni-romani-strada-guvernul-romaniei
Opinii
2 oct.
„Vox populi, vox Dei”
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Opinii
2 oct.
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu