Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!

Luca Niculescu este oficial premier desemnat peste o oaste ministerială de strânsură pesedistă. Au început să iasă „pe surse” amenințări cu anticipatele. Așa că pare să existe șanse ca acest guvern să treacă. Poate fi un dezastru istoric pentru PSD.

Analiștii noștri atât de subtili au prins deja ideea: Nicușor Dan e pesedist. Și-a desemnat un apropiat premier, pe Luca Niculescu, au luat vreo 11 pesediști ca propuneri de miniștri, care mai de care, și, gata, președintele e pesedist. Tot comentariatul se învârte în jurul unei filozofii de TikTok, promovată de Simion. Totul se rezumă la „ce-ai, Nicușoare, de faci așa, ești PSD-ist?”.

Nicușor Dan nu și-a făcut aliați din PSD. I-a luat drept airbag. Ei sunt tamponul înainte de izbiturile în zid de la anul. Nu văd de ce PNL n-ar susține o numire a PSD-ului drept țintă universală pentru toată isteria de dreapta, de la userismul cronic, la aurism, georgism, bolojenism, toată lumea s-ar putea hrăni din procentele PSD.

PSD are, desigur, o șansă minimă să scape cu față curată. Să guverneze pe bune, ca și cum n-ar fi PSD, să se pună pe strâns bani de acolo de unde sunt. Numai că nu știu să facă asta. Pe ei îi ustură doar alimentarea capitalistului mediu cu bani publici într-un fel sau altul. Să vedem cum o fac fără mari sume PNRR.

Tendința în aceste luni pentru PSD a fost să se apropie de tot ce e mai dubios din lobbysmul de pe lângă Trump, vezi ambasadoarea din Grecia, și să încerce să-și câștige susținere trumpistă. Un calcul prost pe mulți bani.

PSD se îndreaptă spre zid cu viteză maximă, cu un Grindeanu pe post de fochist. De ce n-ar vota PNL sau USR un astfel de guvern știind că de a doua zi vor începe urletele anticorupție?

Se realizează astfel o mare uniune a dreptei în opoziție, cu extrema dreaptă pompată bine și cu variante liberale și neoliberale pe de lături. Este marele vis, un peisaj imens de diverse drepte și un PSD mic și prost și conservator și el, că altceva nu știe.

O fi Nicușor pesedist. Dar nu pare, ăsta nu e decât un plan cu riscurile plasate în cârca PSD. Liderii PSD par pe altă lume, sunt interesați de un câștig imediat, fără ca măcar să fi forțat un premier PSD. Vor lua înjurături, iar Luca Niculescu va ridica nicușorește din umeri, făcând cu ochiul tot către un electorat de dreapta.

Nu cânt vreo elegie pentru PSD. Au urlat 6 luni împotriva austerității iar unii poate au ajuns să-i creadă. Nu, cu ei la guvernare, s-a jucat tontoroiul pe mormântul educației și mai nimeni n-a zis nici pâs. Ei sunt parte din austeritate, nu au arătat altceva, nu am văzut mare luptă cu Bolojan decât după ce toate măsurile de tăieri au fost luate.

Da, PSD încă se prezintă un garant al unei brume de stat social. Dar e un garant slab. Dacă aș fi în locul lor, nu mi-aș vota sinuciderea împreună cu Niculescu. Mai bine anticipate, ar obține un scor mai bun decât zeroul de peste 2 ani.

Context

În derivă economică, fără nicio idee, fără sânge de lider în instalație, cu aliați care nu se mai uită la noi decât ca la niște eventuali fraieri de muls, ce-ar mai fi de făcut?

A, avem și orientare geopolitică zero, scuipăm vechi relații și posibile supape, precum China, ne pozăm toată ziua cu Netanyahu, că doar în Gaza sau Cisiordania se întâmplă lucruri corecte, nu măcel sau genocid, după cum au decis specialiști proaspăt premiați cu Nobel.

Ne uităm mirați la un agresor Putin mai degrabă slăbit și disperat, dar care se încăpățânează să nu moară de cancer și de foame cum au prezis de 3 ani specialiștii de la Digi și Antena3, și ne mirăm că, prins în corzi, va tot mări ritmul provocărilor.

Ne mai ridicăm sprâncenele la facturi generate strict de prostie astronomică precum intrarea pe piața liberă de energie fără niciun fel de pregătire sau strategie, doar ca să poată specula unii mai cu spor. Bonus, criza Iran generată de Trump, marele clovn la care se închină și clovnii noștri, că măcar pe el îl înțeleg, doar vorbește ca un antreprenor de prin Dragonul Roșu sau din Clanul Sportivilor, ediția imobiliară.

Presa e împărțită de banii partidelor pe trei voci. Scheunat suveranist, cu bătălii interne tip Alexandrescu-Simion, tot de la țeava de bani de campanie la care nu mai au patronii Realitatea prea mult acces. Antena 3 s-a mutat într-o zonă trumpist-suveranist-pesedistă – strategul „domprofesor” Voiculescu e gata să-i bage în gard cu tot cu Gâdea. Aripa userist-bolojenistă care nu visează decât noi comisioane din închideri și privatizări, dar care nu știu în viața reală nici să se încheie la șireturi singuri.