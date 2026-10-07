Susține Susține

Cadouri creștine personalizate: ghidul complet pentru alegerea cadoului potrivit

Publicitate
Comentează
Foto: cadouri personalizate
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un cadou obișnuit poate deveni, printr-un singur detaliu simplu, un obiect cu adevărat unic: adăugarea unui nume, a unei date importante sau a unui verset biblic ales special pentru persoana respectivă. Aici își găsesc rostul cadourile creștine personalizate, o categorie amplă de obiecte care combină un mesaj de credință cu o notă profund individuală. Dacă vrei să vezi chiar acum o colecție variată de cadouri creștine personalizate, Librăria Maranatha pune la dispoziție sute de produse, de la căni și plachete, până la brelocuri, brățări și tricouri, toate pregătite pentru personalizare.

Cuprins:

În articolul de față vom explica de ce contează cadourile creștine personalizate, ce categorii și produse găsești pe piața din România, cum alegi cadoul potrivit pentru fiecare persoană din viața ta și cum poți transforma un obiect simplu într un dar cu adevărat memorabil.

Ce sunt cadourile creștine personalizate și de ce contează

Un cadou creștin personalizat este orice obiect, de la o cană până la o brățară, pe care este imprimat sau gravat un element individual: un nume, o inițială, o dată sau un mesaj ales special pentru destinatar, alături de un verset biblic sau de un simbol al credinței. Spre deosebire de un cadou obișnuit, ales rapid dintr o colecție generală, un cadou personalizat arată clar efortul și atenția depuse de cel care îl oferă, transformând un obiect uneori foarte accesibil ca preț într un gest cu greutate emoțională reală.

Această categorie de cadouri funcționează excelent tocmai pentru că îmbină două nevoi diferite: dorința de a oferi ceva unic, gândit special pentru acea persoană, și dorința de a transmite, în același timp, un mesaj de credință care rămâne relevant mult timp după ce cadoul a fost despachetat.

Căni personalizate cu mesaj biblic

Cănile personalizate rămân una dintre cele mai populare categorii de cadouri creștine personalizate, mai ales datorită prețului accesibil și utilității zilnice. Multe modele poartă versete precum cel din Proverbe capitolul 8, versetul 11, despre valoarea înțelepciunii, sau din Psalmul 68, versetul 19, despre binecuvântările primite zi de zi. Alte modele includ versete din a doua Epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 24, din Psalmul 89, versetul 1, din Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24, sau din a doua Epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3.

Există și variante gândite special pentru anumiți destinatari, precum o cană dedicată bunicului, cu un mesaj de binecuvântare, sau modele cu texte biblice potrivite băieților. O cană folosită zilnic, la cafeaua de dimineață sau la ceaiul de seară, aduce în fața cititorului același mesaj biblic în mod constant, zi după zi.

Plachete personalizate pentru botez și pentru momente importante

Pentru evenimente precum botezul unui copil, plachetele personalizate din ardezie reprezintă un cadou tradițional și mult apreciat. Există modele dedicate special fetițelor și modele dedicate băieților, fiecare gândit să marcheze acest moment important din viața de credință a copilului. Un alt model popular poartă versetul din Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 10, despre înnoirea vieții, potrivit atât pentru botez, cât și pentru alte momente de reînnoire spirituală.

Pentru cei care doresc un mesaj mai general, plachetele cu teme despre rugăciune rămân o alegere solidă, potrivită pentru a fi așezată într un loc vizibil din casă, ca o reamintire constantă a valorilor spirituale ale familiei.

Brelocuri creștine personalizate cu nume

Brelocurile personalizate cu numele destinatarului reprezintă un alt cadou creștin popular, mai ales datorită prețului accesibil și posibilității de a alege exact numele persoanei căreia îi este destinat. Colecția include zeci de nume disponibile direct, iar pentru cei care caută un model diferit, brelocurile în formă de inimă, personalizate cu numele dorit, aduc un plus de eleganță cadoului.

Pe lângă variantele cu nume, există și brelocuri cu mesaje biblice tipărite, cu mesaje de dragoste sau în formă de inimă, fiecare potrivit pentru un anumit tip de relație sau de ocazie, de la un cadou pentru un prieten apropiat, până la un cadou romantic pentru partenerul de viață.

Brățări creștine cu mesaje de credință

Brățările creștine, realizate de cele mai multe ori din piele naturală, poartă mesaje scurte, dar puternice, precum Domnul este păstorul meu, Nimic fără Dumnezeu, Pot totul în Hristos sau El mă iubește. Variantele din piele naturală, disponibile în nuanțe de negru, maro sau bleumarin, rămân o alegere accesibilă ca preț, în timp ce variantele premium, din piele mai groasă și mai rezistentă, poartă mesaje precum Dragostea adevărată așteaptă, Iubesc pe Isus sau Sunt al lui Isus.

Pe lângă modelele din piele, colecția include și brățări din silicon, brățări elastice, brățări metalice, brățări textile și modelele cunoscute sub numele WWJD, o prescurtare pentru întrebarea Ce ar face Isus, purtată de mulți tineri ca reamintire constantă a valorilor după care vor să trăiască.

Tricouri, hanorace și alte articole vestimentare personalizate

Colecția de cadouri creștine personalizate include și o gamă largă de îmbrăcăminte: tricouri personalizate cu mesaje pentru roluri din biserică sau cu versete biblice, hanorace creștine potrivite pentru anotimpul rece și articole similare, gândite atât pentru adulți, cât și pentru copii. Această categorie vestimentară transformă un mesaj de credință într o formă de mărturie discretă, purtată constant în viața de zi cu zi.

Puzzle uri, rame foto, ceasuri și pixuri personalizate

Pentru cei care caută variante diferite de cadouri, colecția include și puzzle-uri creștine, rame foto personalizate, ceasuri cu mesaje biblice, insigne, pixuri metalice disponibile în mai multe culori și berete personalizate. Pixurile metalice, de exemplu, rămân una dintre cele mai accesibile opțiuni, disponibile la un preț de aproximativ cinci lei bucata, cu posibilitatea de a alege culoarea și numele gravat.

Rama foto personalizată, la rândul ei, funcționează excelent ca un cadou care combină o amintire vizuală importantă, precum o poză de familie sau de la un eveniment special, cu un mesaj biblic tipărit direct pe ramă.

Cum alegi cadoul creștin personalizat potrivit

Cu atât de multe variante disponibile, alegerea unui cadou creștin personalizat potrivit ține de câteva criterii simple.

1. Ocazia. Pentru un botez, o placă personalizată rămâne alegerea tradițională. Pentru o zi de naștere sau o aniversare, o cană, un breloc sau o brățară cu numele persoanei se potrivesc excelent.

2. Destinatarul. Pentru un bărbat, brățările din piele cu mesaje scurte și puternice sunt adesea alegerea potrivită. Pentru o femeie, brelocurile în formă de inimă sau cănile cu versete despre înțelepciune rămân alegeri apreciate.

3. Bugetul. Cadourile creștine personalizate acoperă o gamă foarte largă de prețuri, de la pixuri de aproximativ cinci lei, până la brățări premium de peste cincisprezece lei sau plachete de botez în jurul a șaizeci de lei.

4. Utilitatea zilnică. Pentru un cadou folosit constant, o cană sau o brățară purtată zilnic aduce mesajul biblic în fața destinatarului mult mai des decât un obiect decorativ ținut într-un dulap.

5. Combinația cu alt cadou. Un breloc sau un pix personalizat pot completa perfect un cadou principal mai amplu, precum o carte sau o Biblie de studiu, fără să încarce bugetul total al darului.

Cadourile creștine personalizate ca gest cu semnificație de durată

Un cadou personalizat, spre deosebire de unul general, transmite destinatarului un mesaj clar: cel care oferă darul a ales, cu intenție, exact acel nume, acel verset sau acel mesaj pentru el. Această atenție la detaliu face ca obiectul respectiv, fie el o cană, un breloc sau o brățară, să fie păstrat și folosit mult mai mult timp decât un cadou ales la întâmplare.

Multe persoane păstrează, ani de zile, un breloc cu numele lor sau o brățară primită cadou de la cineva apropiat, tocmai datorită acestei legături personale create prin personalizare.

Unde găsești cele mai bune cadouri creștine personalizate

Dacă ești în căutarea unor cadouri creștine personalizate de calitate, la prețuri accesibile, Librăria Maranatha pune la dispoziție o colecție amplă, cu sute de produse organizate pe categorii precum căni, plachete, brelocuri, brățări, tricouri, puzzle uri, rame foto, ceasuri, pixuri și berete. Fiecare produs este prezentat cu informații clare despre preț și despre mesajul ales, astfel încât să poți alege în cunoștință de cauză cadoul potrivit pentru tine sau pentru persoana căreia îi faci cadou.

Câteva gânduri de final

Un cadou creștin personalizat bine ales aduce mult mai mult decât un obiect obișnuit: aduce un nume, o dată sau un mesaj biblic ales special pentru o singură persoană, transformând un gest simplu într o amintire păstrată mulți ani. Fie că alegi o cană cu verset pentru cafeaua de dimineață, un breloc cu numele destinatarului sau o brățară purtată zilnic ca reamintire de credință, aceste cadouri personalizate rămân, de fiecare dată, printre cele mai apreciate și mai memorabile daruri oferite cuiva drag.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
FCSB nu se poate atinge de Nsimba » Motivul real care a blocat orice negociere cu Gigi Becali
Gsp.ro
FCSB nu se poate atinge de Nsimba » Motivul real care a blocat orice negociere cu Gigi Becali
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Avantaje.ro
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
Tvmania.libertatea.ro
Moment emoționant pentru Dani Oțil! Gabriela Prisăcariu a mers în Malta cu Tiago pentru a-l revedea pe tatăl lui. Primele imagini cu cei trei
ALTE ȘTIRI
Doi minori care ar fi spart site-ul PSD au fost ridicați de DIICOT
Știri România
18:08
Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru terorism: „A amenințat persoane aparținând unor minorități și cu distrugerea unui lăcaș de cult” din București
Parlamentari care ridică mâna dreaptă
Știri România
16:18
O senatoare a depus un proiect de lege care dezincriminează deţinerea de droguri pentru consum propriu. Reacția lui Marcel Vela
Parteneri
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Adevarul.ro
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
Când este obligatoriu detectorul de gaze la centrală cu termopan sau geamuri de peste 4 mm și cine îl montează
Financiarul.ro
Când este obligatoriu detectorul de gaze la centrală cu termopan sau geamuri de peste 4 mm și cine îl montează
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Zodier | sursa foto: Instagram
Stiri Mondene
17:57
Cine e vedeta care a pornit în Asia Express de România. Face autostopul din București până la Cluj: „Sub părul blond roșcat”
Karim Chaker la „Burlacii: Foc în Paradis” | sursa foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
16:52
Tânărul care a ajuns într-o emisiune de la PRO TV după ce a fost înscris la casting de prieteni: „Când am intrat, am avut emoții”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului🖤Am mai pierdut o actrita. Anuntul a venit acum si nimeni nu se astepta. Odihna vesnica 🖤
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului🖤Am mai pierdut o actrita. Anuntul a venit acum si nimeni nu se astepta. Odihna vesnica 🖤
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
Gsp.ro
Fiica lui Guardiola, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris » Iată imaginile!
Parteneri
CCR decide în disputa de 4,8 miliarde de lei dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: restanțele salariale ale magistraților
Mediafax.ro
CCR decide în disputa de 4,8 miliarde de lei dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: restanțele salariale ale magistraților
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
Observatornews.ro
Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
Durere fără margini după moartea lui Ovidiu Marian, un tânăr de doar 20 de ani din Argeș. Și bunicul lui s-a stins la câteva ore distanță
Kanald.ro
Durere fără margini după moartea lui Ovidiu Marian, un tânăr de doar 20 de ani din Argeș. Și bunicul lui s-a stins la câteva ore distanță
POLITIC
Interviu Vlad Voiculescu
Interviu
Politică
16:00
„Nu cred că președintele va aștepta la infinit”. Vlad Voiculescu îl vede pe Luca Niculescu ultimul premier desemnat înainte de anticipate
Curtea Constituțională a României
Politică
14:35
CCR a amânat decizia în cazul sesizării lui Sorin Grindeanu privind ordonanța pe Programul SAFE
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Probleme financiare uriașe la clubul din SuperLigă: „Avem întârzieri de 3 luni și nimeni nu ne spune nimic”. Exclusiv
Fanatik.ro
Probleme financiare uriașe la clubul din SuperLigă: „Avem întârzieri de 3 luni și nimeni nu ne spune nimic”. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
19:08
Rusia neagă în continuare orice „risc epidemiologic”, dar OMS deschide o anchetă, în timp ce o țară vecină ia măsuri de protecție la graniță și China cere informații
Știri România
19:04
Grâul din România a scăzut la 273 de dolari tona, în ciuda exploziilor din Marea Neagră
Politică
19:00
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Cultură și Vacanțe
18:31
Cele mai stresante rute aeriene din Europa: topul zborurilor cu cele mai mari întârzieri și anulări care le dau bătăi de cap turiștilor
Citește mai multe
TRENDING
Știri Locale
15:18
Turiști din Centrul Vechi din București, lăsați fără banii din conturi după ce erau abordați pe stradă
Știri România
07:53
Frații Dedeman au dat în judecată statul român după ce au primit 5 lei pe metru pătrat pentru un teren expropriat în Iași
Știri Externe
09:25
Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz: „Nu am mai văzut așa ceva”
Interviu
Știri România
10:00
Bogdan Jitea, istoric: „De-a lungul timpului, ori de câte ori a avut o ușă deschisă la ruși, statul român a fost în mare pericol”
Un fermier din Franța a vândut toate vacile de lapte, iar acum mizează totul pe iarba elefantului. Sursă foto: Colaj foto: Facebook /Joe Perkins Design..
Lifestyle
18:05
Cultivă planta elefantului de 3,5 metri și a renunțat la vacile de lapte. Fermierul din Franța care s-a reprofilat: „Toți m-au crezut nebun”
Sera victoriană cu palmieri, Grădinile Botanice Regale, Edinburgh, Scoția – „The Palm Houses”
Cultură și Vacanțe
17:41
O atracție turistică din Epoca Victoriană a fost redeschisă după renovări de aproape 28.000.000 de euro. Exponatele din clădirea veche de două secole
De ce cade părul toamna
Lifestyle
17:40
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
BUDAPESTA, UNGARIA – 13 AUGUST 2014 Vizitatori ai festivalului de muzică Sziget în fața scenei principale
Cultură și Vacanțe
15:58
Cum transformă un festival de muzică turismul din Budapesta și ce caută tinerii când ajung în Ungaria. Mecanismul pe care România îl poate prelua
șoferiță din SPania de 101 ani
Lifestyle
15:33
Șoferița de 101 ani, din Spania, care conduce o mașină cumpărată acum trei decenii: „Fără mașină știu deja că nu sunt bună de nimic”
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Un bol cu dulceață de prune, prune întregi și borcane de gem pe o masă de lemn
Lifestyle
10 sept.
Cât timp se fierbe dulceața de prune
De ce să întorci borcanele după ce pui zacusca. Trucul care îți salvează conservele. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
De ce să întorci borcanele după ce pui zacusca. Trucul care îți salvează conservele
Un borcan transparent plin cu pasta de roșii, alături de o lingură din lemn cu bulion și câteva roșii proaspete pe o masă.
Lifestyle
11 sept.
Cum se face sucul de roșii sau bulionul de casă
Păsări pe albia uscată a Dunării, în satul Rasova, 12 august 2026
Știri România
15:34
Dunărea a secat dramatic, se fac măsurători de urgență pe teren. Debitul fluviului este de trei ori mai mic decât cel normal
O ursoaică cu puii ei în Carpații din România
Știri România
14:52
Vânătorii au depus deja primele cereri pentru împușcarea urșilor, după ce legea a apărut în Monitorul Oficial
Proces Călin Georgescu Curtea de Apel București. Sursa foto: Eli Driu
Știri România
10:24
Călin Georgescu a fost adus, din nou, la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. Cristela Georgescu a fost chemată și ea
Bijuterii din metal galben cu aspect de aur, ascuns în două perne, descoperite de polițiștii de frontieră din Giurgiu
Știri România
13:32
O tânără moldoveancă a rămas fără bijuterii de 660.000 de lei, după ce le-a ascuns în două perne, dar a fost prinsă la frontiera cu România
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
12:37
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu