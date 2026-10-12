Ce faci când te trezești obosit, deși dormi suficient

Oboseala de dimineață apare frecvent la oameni care dorm șapte sau opt ore pe noapte. Cauzele obișnuite țin de orarul neregulat, de mesele sărite, de cafeaua băută prea târziu sau de perioadele lungi de tensiune la serviciu. Uneori, în spatele ei stă un dezechilibru care se vede la analize. În continuare, îți prezentăm ce poți schimba acasă și când merită să ceri o evaluare medicală.

Păstrează aceeași oră de trezire

Organismul funcționează după un ritm circadian, adică un ciclu de aproximativ douăzeci și patru de ore care reglează somnul, temperatura corpului și secreția anumitor hormoni. Trezirea la ore foarte diferite de la o zi la alta dă peste cap acest ritm.

Alege o oră de trezire pe care o poți respecta și în weekend, cu o diferență de maximum o oră față de zilele lucrătoare. Ora de trezire ancorează întregul program mai bine decât ora de culcare.

Ieși la lumină naturală în prima oră după trezire, chiar și pentru zece minute. Lumina de dimineață este semnalul care aliniază ceasul intern, iar iarna, când ieși pe întuneric, efectul unei plimbări scurte la prânz devine și mai util.

Verifică ce arată analizele

Când oboseala ține de săptămâni întregi și nu se schimbă după ce îți reglezi programul, discută cu medicul de familie. El stabilește ce investigații sunt utile, pornind de la simptomele tale și de la istoricul medical.

Printre acestea poate intra și o analiză pentru cortizol, hormonul produs de glandele suprarenale, care intervine în răspunsul la stres, în reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale. Nivelul lui urmează același ritm circadian: este maxim dimineața devreme, apoi scade treptat pe parcursul zilei. Tocmai de aceea, proba de sânge se recoltează de obicei dimineața, la ora 8, iar respectarea intervalului orar indicat de laborator schimbă complet interpretarea rezultatului.

Cortizolul se poate măsura și din salivă, dar cu recoltare seara, sau din urina colectată pe parcursul a douăzeci și patru de ore. Rezultatul se citește de medic, împreună cu restul analizelor și cu simptomele, pentru că o singură valoare, scoasă din context, nu spune mare lucru.

Mănâncă la ore regulate

Mesele sărite și pauzele lungi între ele accentuează oboseala de peste zi. Un mic dejun consistent, luat în prima parte a dimineții, susține energia până la prânz mai bine decât o cafea băută pe stomacul gol.

Câteva obiceiuri care ajută:

mese la ore apropiate în fiecare zi, fără pauze foarte lungi între ele;

proteine la micul dejun, alături de legume, fructe sau cereale integrale;

apă în timpul zilei, pentru că deshidratarea ușoară se simte tot ca oboseală;

cafea limitată la prima parte a zilei și consum redus de alcool seara.

Cina copioasă, luată târziu, îngreunează adormirea și scade calitatea somnului. Lasă cel puțin două ore între ultima masă și ora de culcare.

Mișcă-te moderat, la ore potrivite

Activitatea fizică moderată, făcută constant, reduce tensiunea acumulată și îmbunătățește somnul. Treizeci de minute de mers alert, de câteva ori pe săptămână, sunt suficiente pentru început.

Programează antrenamentele intense cu câteva ore înainte de culcare. Efortul mare făcut seara târziu întârzie adormirea la multe persoane.

Seara funcționează mai bine activitățile care scad ritmul: o plimbare scurtă, exerciții de respirație, întinderi ușoare. Ecranele luminoase din ultima oră înainte de somn au efectul opus.

Nu ignora semnele care se adună

Oboseala persistentă însoțită de alte modificări cere o consultație, nu răbdare. Programează-te la medic dacă observi:

creșterea sau scăderea în greutate fără o explicație clară;

tensiune arterială crescută, măsurată în repetate rânduri;

slăbiciune musculară sau dureri care nu trec;

tulburări de somn care durează de mai multe săptămâni;

ciclu menstrual neregulat.

Evită să îți cauți singură explicații pe internet și să începi suplimente pe cont propriu. Simptomele acestea apar în multe situații diferite, iar diferența dintre ele se face prin investigații, nu prin presupuneri.

Oboseala de dimineață se corectează de multe ori cu lucruri simple: o oră fixă de trezire, lumină naturală devreme, mese regulate și mișcare moderată. Dacă le respecți câteva săptămâni și nimic nu se schimbă, mergi la medic și cere o evaluare. E mai simplu să afli cauza decât să te obișnuiești cu starea.