Notificările de pe smartphone-ul tău reprezintă cu siguranță ceva cu care te-ai obișnuit. Ai parte în fiecare zi de alerte pe telefon. Unele te ajută și apar fix când ai nevoie de ele, iar pe altele le ignori și nu le dai importanță.

Dar, cum decide telefonul ce notificări îți arată și când? Îți spun răspunsul în acest articol și vei vedea că mecanismul din spatele unei notificări este destul de complex, fie că vorbim despre e-mailuri, alerte în aplicații sau mesaje promoționale de la diverse site-uri.

Cine trimite notificarea și cum ajunge pe telefon?

Trebuie să știi de la început că telefonul nu îți trimite notificări întâmplător. Acestea sunt generate de aplicațiile sau serviciile pe care tu le folosești. Atunci când o platformă dorește să te notifice pe telefon, ea nu intră în contact direct cu tine, ci cu serverele care gestionează sistemul de operare al smartphone-ului tău.

Mai departe, solicitarea de notificare este procesată în funcție de regulile serviciului și de setările dispozitivului tău mobil, care influențează modul în care aceasta este afișată. Notificarea poate să îți apară pe ecranul blocat, în centrul de notificări sau în diverse moduri pe care le poți tu stabili din setările telefonului.

Așadar, dacă primești o notificare pe telefon, este cert că ea vine de la un serviciu sau aplicație căreia i-ai permis să te contacteze în acest mod. Unele aplicații pot avea notificările activate implicit, așa că verifică setările când îți configurezi un dispozitiv nou.

Inteligența din spate: Ce învață telefonul din comportamentul tău?

În spatele notificărilor și sistemelor care le generează stau algoritmi extrem de avansați, care în ultimul timp au fost perfecționați inclusiv cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI). Ei au fost concepuți și antrenați chiar să îți studieze comportamentul și obiceiurile pe telefon.

Nu te speria de această observație. Este vorba doar de obiceiurile tale digitale, adică felul în care interacționezi cu serviciile folosite, aplicațiile sau notificările pe care le primești. În acest fel, inteligența din spate va ști cum să îți organizeze notificările și ți le va livra în funcție de prioritățile tale.

De exemplu, dacă sistemul observă că tu ignori constant anumite notificări sau poate le oprești sunetele imediat, semn că nu le dai importanță, atunci le va trata pe viitor drept alerte secundare sau poate chiar nu le va mai afișa.

Tot aceste sisteme inteligente sunt integrate direct în aplicațiile instalate și în funcție de comportamentul tău decid ce conținut îți recomandă. Cele mai bune exemple sunt aplicațiile de cumpărături sau cele de știri, care îți livrează ceea ce te interesează mai mult.

Așadar, comportamentul tău va influența și notificările pe care le primești pe telefon. Efectiv, inteligența din spate învață din lucrurile pe care tu le faci pe telefon, cu scopul de a-ți oferi cea mai bună experiență digitală.

Totuși, asta nu înseamnă neapărat că îți spionează mesajele. Unele aplicații pot folosi date despre interacțiunile tale pentru a personaliza experiența, în funcție de setările de confidențialitate. De exemplu, pot lua în considerare dacă deschizi anumite notificări sau ce tipuri de conținut accesezi.

Cum să oprești notificările

Dacă anumite notificări ți se par deranjante sau poate pur și simplu consideri că alertele îți perturbă activitatea zilnică, ai posibilitatea de a le opri. Este important de știut că nu trebuie să dezinstalezi aplicațiile pentru a stopa alertele. Le poți opri parțial sau total direct de pe telefon.

Indiferent dacă ai un sistem de operare Android sau iOS, poți intra în meniul „Setări” la secțiunea „Aplicații - Notificări” și de acolo să oprești notificările de la serviciile care nu te interesează. De asemenea, mai poți dezactiva notificările din aplicațiile instalate pe telefon. Acestea permit chiar și organizarea notificărilor pe categorii și poți alege ce vrei să ți se livreze și ce nu.

Pentru un control mai bun asupra aplicațiilor instalate, verifică periodic permisiunile acordate. Te poți inspira și din ghidul Hi Digital, unde la capitolul „Aplicații mobile”, Poliția Română oferă inclusiv instrucțiuni pentru verificarea setărilor pe Android și iOS.

Cum procedez eu? Am permis doar notificările acelor servicii care contează pentru mine și le-am oprit pe cele inutile, care aduc mai mult zgomot decât valoare reală. Sfatul meu este să procedezi la fel.

Cum să setezi ce notificări dorești să primești

Mediul digital poate fi copleșitor dacă nu știi să îl folosești inteligent, iar filtrarea notificărilor de pe telefon este importantă pentru o experiență fluidă și de calitate în fiecare zi. Cel mai bine este să îți personalizezi notificările în funcție de ceea ce dorești să primești.

În primul rând, analizează aplicațiile pe care le folosești cel mai mult. Fie că este vorba despre cumpărături online, servicii bancare, jocuri online sau streaming, permite doar acele notificări care te interesează în mod deosebit. Oprește-le pe cele repetitive și configurează-ți telefonul astfel încât să ți se livreze alerte de valoare.

Personal, îmi las mereu active și cu prioritate notificările din aplicațiile bancare, pentru că vreau să fiu la curent cu orice activitate pe cont. Sunt și fan al fotbalului, iar aplicațiile de scoruri live au mereu toate permisiunile pe smartphone-ul meu.

De exemplu, în zona de divertisment online, caut promoții pe care le pot activa de ziua mea. Dacă te interesează și pe tine, găsești aici oferte aniversare care se activează de pe telefon. Poți seta din aplicațiile dedicate să primești notificări doar despre astfel de promoții.

Important este să faci o selecție între tipurile de notificări și să le limitezi pe cele fără utilitate. Nu trebuie decât să îți setezi inteligent prioritățile digitale.

Concluzie

Așadar, telefonul nu decide singur ce notificări să îți trimită și când. Totul se întâmplă în urma unui ansamblu de procese care combină funcțiile sistemului de operare, setările aplicațiilor și preferințele tale.