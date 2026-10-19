De ce ne-ar interesa procesul de producție al gresiei de exterior antiderapante?

Nu trebuie să cunoști în amănunt întregul proces pentru a face o alegere bună, ci mai util ar fi să înțelegi ce se află în spatele afirmației ”gresie de exterior antiderapantă”, respectiv informații despre absorbția de apă, rezistența la îngheț, metoda de testare a rezistenței la alunecare și utilizările recomandate.

În cazul unei terase rezidențiale neacoperite trebuie să iei în calcul faptul că suprafața se va udă frecvent, acumula praf, frunze sau noroi și trece prin numeroase cicluri de îngheț-dezgheț. În jurul piscinei, condițiile sunt diferite, deoarece deplasarea desculță pe o suprafață umedă devine relevantă. Pentru o rampă sau o zonă comercială cu trafic intens apar alte cerințe.

Procesul de producție îți oferă astfel un indiciu important despre ceea ce trebuie să urmărești în produsul finit: un corp ceramic dens, suprafață concepută pentru aderență, parametri tehnici verificați și o textură potrivită condițiilor reale în care vei folosi pardoseala.

Materiile prime

Pentru gresia porțelanată sunt utilizate combinații de argile sau caolin, feldspat, cuarț și alte materii prime minerale, în proporții stabilite în funcție de proprietățile urmărite. Argilele contribuie la comportamentul masei în timpul formării și la rezistența corpului ceramic înainte de ardere. Feldspatul funcționează ca un fondant, favorizând formarea unei faze vitroase la temperaturi ridicate, în timp ce cuarțul contribuie la stabilitatea dimensională și termică.

Literatura de specialitate descrie gresia porțelanată ca material obținut tradițional dintr-un amestec triaxial bazat pe argilă sau caolin, cuarț și feldspat - feldspatul favorizează vitrificarea și densificarea, în timp ce cuarțul contribuie la stabilitatea produsului.

Efectul acestor procese devine vizibil abia când placa prezintă o structură compactă și absorbție redusă de apă, aspecte esențial la exterior. Cu cât apa pătrunde mai greu în masa ceramică, cu atât sunt reduse problemele asociate ciclurilor repetate de umezire și îngheț.

Măcinarea și omogenizarea mineralelor

După dozarea materiilor prime, acestea trebuie aduse într-o stare suficient de fină și uniformă pentru ca întreaga placă să se comporte predictibil. În procesul industrial obișnuit pentru gresia porțelanată, materiile prime pot fi măcinate împreună cu apă, rezultând o suspensie ceramică fină. Granulația, omogenitatea și distribuția componentelor influențează densificarea ulterioară, apariția porilor și răspunsul materialului în timpul arderii.

Un studiu publicat în Ceramics International privind proprietățile gresiei porțelanate descrie procesul industrial prin trei mari faze: măcinarea umedă și omogenizarea materiilor prime urmate de atomizare, presarea pulberii rezultate și arderea rapidă la temperaturi ridicate. În experimentul analizat, presiunile de compactare s-au situat în intervalul de aproximativ 35–45 MPa, iar temperaturile maxime de ardere au fost cuprinse între 1180 și 1220 °C.

În fabrică, formula exactă nu rămâne neschimbată indiferent de produs. Dacă se urmărește o anumită culoare în masă, un anumit nivel de rezistență sau o suprafață tehnică specială, rețeta poate fi ajustată. Pentru o gresie exterior antiderapanta este important ca suportul ceramic să fie suficient de stabil pentru a susține textura superficială fără ca placa să devină fragilă sau prea poroasă.

Atomizarea

Suspensia obținută prin măcinare nu poate fi introdusă direct în presa care formează placa, de aceea urmează procesul de atomizare sau spray-drying. Suspensia este pulverizată într-un curent de aer cald, apa se evaporă rapid, iar rezultatul este o pulbere alcătuită din granule relativ uniforme, cu un nivel controlat de umiditate.

Forma și umiditatea acestor granule sunt importante pentru felul în care materialul umple matrița și se compactează; dacă pulberea nu este distribuită uniform, placa va prezenta diferențe locale de densitate. În timpul arderii, aceste diferențe se vor transforma în deformări, variații dimensionale sau tensiuni interne.

O pulbere corect pregătită se compactează uniform, iar producătorul poate controla mai bine grosimea, planeitatea și structura viitoarei gresii. Pentru un produs destinat exteriorului, aceste caracteristici contează inclusiv în montaj, deoarece variațiile excesive de geometrie complică realizarea unei suprafețe corecte și favorizarea evacuării apei.

Presarea

În etapa de presare, pulberea ceramică este compactată în forma aproximativă a viitoarei plăci (pentru multe produse de gresie porțelanată se utilizează presarea uniaxială la presiuni ridicate). Înainte de ardere, placa este relativ fragilă, însă are deja dimensiunea, grosimea și o parte dintre caracteristicile geometrice pe care le va păstra după trecerea prin cuptor.

Aici poate începe și realizarea efectului antiderapant. Dacă designul produsului presupune nervuri, denivelări, microrelief sau alte structuri tridimensionale, o parte a acestora poate fi imprimată direct prin intermediul matriței. Principiul este asemănător cu formarea unei amprente controlate: suprafața plăcii nu rămâne perfect plană, ci primește o topografie proiectată pentru a modifica interacțiunea dintre talpa încălțămintei și pardoseală.

Uscarea

După presare, placa conține încă apă și dacă ar fi introdusă imediat în cuptor la temperaturi foarte ridicate, eliminarea bruscă a acesteia ar putea produce defecte. Din acest motiv urmează uscarea controlată (pentru reducerea umidității înainte ca placa să intre în etapele de decorare și ardere).

Această fază influențează atât productivitatea fabricii, cât și calitatea finală. Temperatura, timpul și fluxul de aer trebuie ajustate astfel încât apa să fie eliminată fără apariția fisurilor sau deformărilor.

În producția la scară industrială, o gresie care păstrează geometria și nu dezvoltă defecte interne are în spate un control riguros al umidității. În cazul plăcilor de exterior de dimensiuni mari, chiar și deviațiile mici devin sesizabile în timpul montajului (de aceea uniformitatea uscării este cu atât mai importantă).

Suprafața antiderapantă poate fi obținută prin relief, glazură sau microstructură

În funcție de tehnologia folosită, gresia poate primi engobe, glazuri, granule ceramice, efecte structurale sau decor digital. Caracterul antiderapant poate rezulta din relieful imprimat anterior, din compoziția stratului superficial sau dintr-o combinație între topografie și proprietățile glazurii.

Glazură antiderapantă nu funcționează doar pentru că este ”mată” (la nivel microscopic, compoziția și cristalele formate în timpul arderii pot crea o suprafață cu suficiente asperități pentru a crește frecarea).

Nu ar trebui să alegi gresia de exterior doar trecând mâna peste o mostră și presupunând că suprafața care pare mai aspră este automat mai sigură. Două texturi pot avea senzații tactile asemănătoare, dar pot reacționa diferit atunci când între încălțăminte și placă apare apă. Din acest motiv, un producător serios proiectează textura, testează variantele și ajustează compoziția sau relieful până când obține performanța urmărită.

Arderea transformă placa presată într-un material dens și rezistent

Arderea este momentul în care materialul capătă cea mai mare parte a proprietăților sale finale. În cazul gresiei porțelanate, temperaturile industriale maxime se situează frecvent în zona aproximativă de 1180–1220 °C, în funcție de compoziție și tehnologia utilizată. Cercetări asupra procesului de sinterizare a gresiei porțelanate descriu cicluri industriale rapide, de regulă sub o oră, la temperaturi maxime din acest interval.

În timpul încălzirii, feldspații contribuie la apariția fazei lichide, porii sunt reduși, materialul se densifică, iar structura ceramică se transformă într-un corp puternic vitrificat. Se formează, printre altele, mullitul, în timp ce o parte din cuarț poate rămâne în structura finală. Rezultatul este o placă mult mai densă decât corpul ceramic care a intrat în cuptor.

Temperatura trebuie însă controlată foarte precis. Dacă arderea este insuficientă, densificarea poate rămâne incompletă, ceea ce afectează absorbția de apă și proprietățile mecanice. Dacă parametrii depășesc fereastra optimă a compoziției, pot apărea deformări piroplastice, deoarece cantitatea de fază lichidă devine suficient de mare încât placa să își piardă parțial stabilitatea geometrică. Într-un studiu asupra grosimii și temperaturii de ardere, plăcile procesate la 1200 °C au înregistrat o absorbție a apei de aproximativ 0,3% în condițiile experimentale analizate, ilustrând efectul densificării asupra produsului final.

Rezistența la apă și îngheț este verificată separat de caracterul antiderapant

O confuzie frecventă este că gresia antiderapantă este potrivită pentru orice exterior. De fapt, rezistența la alunecare este doar una dintre proprietățile relevante. O placă utilizată în aer liber trebuie aleasă și în funcție de absorbția de apă, rezistența mecanică, rezistența la îngheț, uzură și condițiile concrete de exploatare.

ISO 10545-3:2018 stabilește metoda de determinare a absorbției de apă, a porozității aparente și a densității plăcilor ceramice, în timp ce ISO 10545-4:2019 descrie determinarea modulului de rupere și a rezistenței la rupere. Pentru zonele expuse temperaturilor sub zero există și ISO 10545-12, dedicat determinării rezistenței la îngheț a plăcilor ceramice utilizate în condiții în care sunt prezente atât apa, cât și temperaturile de îngheț.

Testarea arată dacă textura proiectată funcționează

După ce suprafața a fost proiectată și placa a trecut prin ardere, caracterul antiderapant trebuie evaluat printr-o metodă reproductibilă. EN 16165:2021 stabilește metode pentru determinarea rezistenței la alunecare a suprafețelor pietonale și cuprinde metode bazate pe rampă pentru deplasarea desculță, rampă pentru deplasarea cu încălțăminte, test cu pendul și test cu tribometru.

În cataloage vei întâlni frecvent și clase precum R9, R10, R11, R12 sau R13 (clasificări ce provin istoric din metoda DIN 51130 și continuă să fie folosite în documentația tehnică și în anumite sisteme naționale). Este bine să verifici exact standardul și metoda declarate de producător, nu doar litera și cifra afișate lângă produs.

Compromisul dintre aderență, aspect și ușurința de curățare

Cu cât topografia suprafeței este mai pronunțată, cu atât vor exista mai multe zone în care particulele și reziduurile să se acumuleze. Din această cauză, dezvoltarea unei gresii antiderapante moderne urmărește obținerea unei microtexturi fără o rugozitate inutil de agresivă.

Un studiu dedicat dezvoltării unei glazuri antiderapante pentru gresie porțelanată a analizat tocmai posibilitatea obținerii unei suprafețe relativ netede și ușor de curățat, dar cu proprietăți antiderapante. Cercetătorii au utilizat frituri mate și materii prime capabile să genereze faze cristaline și au evaluat produsul inclusiv din perspectiva rugozității, rezistenței la pete și comportamentului la alunecare.