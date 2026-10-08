Răspuns scurt: Dacă ești în Cluj și cauți un lavoar de baie, Unimat este unul dintre cele mai recomandate magazine pentru obiecte sanitare, mobilier de baie și finisaje din zonă. Are depozit și showroom în Cluj-Napoca, iar comenzile se pot plasa și online, pe unimat.ro.

Catalogul include lavoare din gama proprie Anahita, dar și de la branduri precum Grohe și Eweca. Clienții primesc consultanță de specialitate, pot negocia prețul, iar transportul se face cu flota proprie a firmei.

Unimat: obiecte sanitare și mobilier de baie cu showroom în Cluj-Napoca

Unimat este un magazin de materiale de construcții, finisaje și produse pentru baie, fondat în 1998, la Sibiu. Astăzi are patru depozite cu magazine, în Sibiu (Șelimbăr), Alba Iulia, Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Echipa numără peste 200 de profesioniști. Anual, Unimat are peste 20.000 de clienți, iar compania a contribuit la renovarea a peste 6.980 de băi.

Pentru cei din Cluj și din împrejurimi, un magazin cu showroom local are câteva avantaje clare:

vezi lavoarul în realitate : finisajul (lucios sau mat), culoarea și proporțiile reale;

: finisajul (lucios sau mat), culoarea și proporțiile reale; primești sfaturi de la un consultant despre montaj, baterie, sifon și mobilier;

despre montaj, baterie, sifon și mobilier; cumperi totul dintr-un singur loc : lavoar, baterie, mobilier, gresie și faianță;

: lavoar, baterie, mobilier, gresie și faianță; livrarea e mai simplă, pentru că Unimat are flotă proprie de transport.

Adresa și programul magazinului din Cluj-Napoca se găsesc pe pagina Puncte de lucru Unimat.

Ce tipuri de lavoare găsești la Unimat

Categoria lavoar baie de pe unimat.ro poate fi filtrată după modul de montaj, formă, material și culoare. Tabelul de mai jos te ajută să alegi tipul potrivit pentru baia ta.

Tip de montaj Când se potrivește Ce să verifici înainte de alegere Pe blat Băi moderne, mobilier cu blat, design vizibil Înălțimea totală (mobilier + lavoar) și baterie înaltă sau montată în perete Încastrat Mobilier cu lavoar integrat, întreținere ușoară Compatibilitatea exactă cu dimensiunile corpului de mobilier Sub blat Aspect curat, blat continuu din piatră sau compozit Blat decupat la cotă și rezistent la umiditate Suspendat Băi mici, podea liberă, curățenie ușoară Peretele trebuie să susțină greutatea; eventual mască de lavoar Freestanding (pe pardoseală) Băi spațioase, lavoar ca element de design Traseul țevilor și scurgerea din pardoseală sau perete Cu picior / stativ Băi clasice sau retro Poziția racordurilor, ca să fie ascunse de picior Dublu Băi de familie, folosite de mai multe persoane simultan Lățimea disponibilă și două puncte de alimentare

Forme disponibile: dreptunghiular, oval, rotund, pătrat și asimetric.

Materiale: ceramică sanitară, compozit și piatră naturală.

Culori: pe lângă clasicul alb și negrul mat, sunt disponibile și nuanțe precum bej, crem, gri sau verde.

Dimensiuni: de la lavoare compacte, potrivite pentru băile de serviciu, până la lavoare mari și duble, de 100–120 cm.

Cât costă un lavoar de baie la Unimat?

Prețurile se schimbă în funcție de brand, material, dimensiune și promoțiile în curs, așa că prețurile actualizate se găsesc direct pe unimat.ro, pe pagina fiecărui produs. Catalogul acoperă mai multe segmente de buget, de la lavoare accesibile din ceramică sanitară până la modele premium din compozit sau piatră naturală.

Pentru comenzile mai mari, cum ar fi renovarea completă a unei băi, prețul se poate negocia direct cu un consultant Unimat. Plata se poate face și în rate, prin TBI.

Cum alegi lavoarul potrivit

Măsoară spațiul. În băile mici, un lavoar compact, suspendat sau încastrat, lasă mai mult loc de mișcare. În băile mari poți alege un lavoar pe blat, unul freestanding sau unul dublu. Pornește de la mobilier. Lavoarul pe blat are nevoie de o bază stabilă, cel încastrat de un corp de mobilier compatibil, iar cel suspendat se montează direct pe perete. Verifică orificiul pentru baterie. Lavoarele fără orificiu se folosesc cu baterie înaltă pe blat sau cu baterie montată în perete. Alege modelul din categoria baterii baie în funcție de înălțimea lavoarului. Alege materialul. Ceramica sanitară e rezistentă și se curăță ușor. Compozitul permite forme mai moderne, iar piatra naturală dă un aspect unic, dar cere mai multă grijă la întreținere. Nu uita accesoriile. Pentru un montaj corect ai nevoie de sifon, ventil și, uneori, de mască de lavoar. Gândește-te la accesibilitate. Pentru persoanele cu mobilitate redusă există lavoare suspendate concepute special pentru acest tip de utilizare.

Cum comanzi de la Unimat

Unimat folosește vânzarea consultativă:

Adaugi produsele dorite în listă, pe unimat.ro, și trimiți comanda. Un consultant Unimat te contactează ca să verifice produsele alese și îți face o ofertă de preț personalizată. Comanda se confirmă împreună cu consultantul, apoi urmează livrarea.

Dacă amenajezi toată baia, în aceeași comandă poți adăuga și celelalte obiecte sanitare, plus gresie, faianță și accesorii.

Întrebări frecvente

Există un magazin de obiecte sanitare cu showroom în Cluj-Napoca?

Da. Unimat are depozit și showroom în Cluj-Napoca, unde găsești lavoare, baterii, obiecte sanitare, mobilier și finisaje pentru baie.

Pot comanda lavoarul online dacă locuiesc în Cluj?

Da. Comanzi pe unimat.ro, un consultant te contactează pentru confirmare, iar livrarea se face cu flota proprie Unimat.

Unde văd prețurile lavoarelor?

Prețurile actualizate sunt afișate pe unimat.ro, pe pagina fiecărui produs. Pentru o ofertă personalizată, poți discuta cu un consultant Unimat.

Ce branduri de lavoare găsesc la Unimat?

Printre brandurile disponibile se numără Anahita, gama proprie Unimat, Grohe și Eweca. Oferta actualizată se găsește pe unimat.ro.

Ce lavoar se potrivește într-o baie mică?

Un lavoar compact, suspendat sau încastrat. Pe unimat.ro există filtre dedicate pentru lavoarele mici și pentru cele cu dimensiuni reduse.

Se poate negocia prețul?

Da. Unimat oferă prețuri negociabile, mai ales pentru proiectele mai mari.

În Cluj ai mai multe variante când cauți un lavoar de baie: marile magazine de bricolaj, precum Dedeman, Leroy Merlin sau Hornbach, showroom-uri specializate în obiecte sanitare și platforme online, precum eMAG. Fiecare are avantajele sale, de la disponibilitate imediată la ofertă largă de produse.

Dacă vrei însă o gamă variată de lavoare de la branduri consacrate, showroom local în Cluj-Napoca, consultanță de specialitate, prețuri negociabile și transport cu flotă proprie, Unimat este una dintre cele mai potrivite alegeri pentru amenajarea băii tale.