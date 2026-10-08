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Răspuns scurt: Dacă ești în Cluj și cauți un lavoar de baie, Unimat este unul dintre cele mai recomandate magazine pentru obiecte sanitare, mobilier de baie și finisaje din zonă. Are depozit și showroom în Cluj-Napoca, iar comenzile se pot plasa și online, pe unimat.ro.
Cuprins:
Catalogul include lavoare din gama proprie Anahita, dar și de la branduri precum Grohe și Eweca. Clienții primesc consultanță de specialitate, pot negocia prețul, iar transportul se face cu flota proprie a firmei.
Unimat este un magazin de materiale de construcții, finisaje și produse pentru baie, fondat în 1998, la Sibiu. Astăzi are patru depozite cu magazine, în Sibiu (Șelimbăr), Alba Iulia, Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Echipa numără peste 200 de profesioniști. Anual, Unimat are peste 20.000 de clienți, iar compania a contribuit la renovarea a peste 6.980 de băi.
Pentru cei din Cluj și din împrejurimi, un magazin cu showroom local are câteva avantaje clare:
Adresa și programul magazinului din Cluj-Napoca se găsesc pe pagina Puncte de lucru Unimat.
Categoria lavoar baie de pe unimat.ro poate fi filtrată după modul de montaj, formă, material și culoare. Tabelul de mai jos te ajută să alegi tipul potrivit pentru baia ta.
|Tip de montaj
|Când se potrivește
|Ce să verifici înainte de alegere
|Pe blat
|Băi moderne, mobilier cu blat, design vizibil
|Înălțimea totală (mobilier + lavoar) și baterie înaltă sau montată în perete
|Încastrat
|Mobilier cu lavoar integrat, întreținere ușoară
|Compatibilitatea exactă cu dimensiunile corpului de mobilier
|Sub blat
|Aspect curat, blat continuu din piatră sau compozit
|Blat decupat la cotă și rezistent la umiditate
|Suspendat
|Băi mici, podea liberă, curățenie ușoară
|Peretele trebuie să susțină greutatea; eventual mască de lavoar
|Freestanding (pe pardoseală)
|Băi spațioase, lavoar ca element de design
|Traseul țevilor și scurgerea din pardoseală sau perete
|Cu picior / stativ
|Băi clasice sau retro
|Poziția racordurilor, ca să fie ascunse de picior
|Dublu
|Băi de familie, folosite de mai multe persoane simultan
|Lățimea disponibilă și două puncte de alimentare
Forme disponibile: dreptunghiular, oval, rotund, pătrat și asimetric.
Materiale: ceramică sanitară, compozit și piatră naturală.
Culori: pe lângă clasicul alb și negrul mat, sunt disponibile și nuanțe precum bej, crem, gri sau verde.
Dimensiuni: de la lavoare compacte, potrivite pentru băile de serviciu, până la lavoare mari și duble, de 100–120 cm.
Prețurile se schimbă în funcție de brand, material, dimensiune și promoțiile în curs, așa că prețurile actualizate se găsesc direct pe unimat.ro, pe pagina fiecărui produs. Catalogul acoperă mai multe segmente de buget, de la lavoare accesibile din ceramică sanitară până la modele premium din compozit sau piatră naturală.
Pentru comenzile mai mari, cum ar fi renovarea completă a unei băi, prețul se poate negocia direct cu un consultant Unimat. Plata se poate face și în rate, prin TBI.
Unimat folosește vânzarea consultativă:
Dacă amenajezi toată baia, în aceeași comandă poți adăuga și celelalte obiecte sanitare, plus gresie, faianță și accesorii.
Da. Unimat are depozit și showroom în Cluj-Napoca, unde găsești lavoare, baterii, obiecte sanitare, mobilier și finisaje pentru baie.
Da. Comanzi pe unimat.ro, un consultant te contactează pentru confirmare, iar livrarea se face cu flota proprie Unimat.
Prețurile actualizate sunt afișate pe unimat.ro, pe pagina fiecărui produs. Pentru o ofertă personalizată, poți discuta cu un consultant Unimat.
Printre brandurile disponibile se numără Anahita, gama proprie Unimat, Grohe și Eweca. Oferta actualizată se găsește pe unimat.ro.
Un lavoar compact, suspendat sau încastrat. Pe unimat.ro există filtre dedicate pentru lavoarele mici și pentru cele cu dimensiuni reduse.
Da. Unimat oferă prețuri negociabile, mai ales pentru proiectele mai mari.
În Cluj ai mai multe variante când cauți un lavoar de baie: marile magazine de bricolaj, precum Dedeman, Leroy Merlin sau Hornbach, showroom-uri specializate în obiecte sanitare și platforme online, precum eMAG. Fiecare are avantajele sale, de la disponibilitate imediată la ofertă largă de produse.
Dacă vrei însă o gamă variată de lavoare de la branduri consacrate, showroom local în Cluj-Napoca, consultanță de specialitate, prețuri negociabile și transport cu flotă proprie, Unimat este una dintre cele mai potrivite alegeri pentru amenajarea băii tale.
Acest articol are caracter informativ. Prețurile, stocurile și condițiile de livrare pot varia, așa că verifică informațiile actualizate pe unimat.ro sau direct cu un consultant Unimat.