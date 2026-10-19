DentOP a lansat o aplicație mobilă pentru pacienți

Experiența unui pacient în cabinetul stomatologic nu se încheie odată cu consultația sau intervenția. În cazul tratamentelor complexe, parcursul medical poate include investigații, mai multe etape de tratament, programări succesive și numeroase informații pe care pacientul trebuie să le poată accesa cu ușurință.

Pentru a simplifica acest proces, DentOP a lansat o aplicație mobilă dedicată pacienților, prin intermediul căreia aceștia pot avea acces, într-un singur loc, la informațiile importante referitoare la propriul tratament.

Aplicația DentOP reunește informații care, în mod obișnuit, pot fi distribuite în documente, conversații sau e-mailuri la solicitări specifice. Pacienții pot consulta radiografiile și fotografiile realizate în clinică, fișa de pacient, planul de tratament, procedurile deja efectuate, etapele care urmează, informațiile referitoare la plăți și suportul disponibil pe parcursul tratamentului.

Foto: Dentop

„Ne-am dorit ca pacienții noștri să aibă acces cât mai simplu la toate informațiile legate de tratamentul lor, nu doar atunci când se află în clinică, ci oriunde s-ar afla. Prin aplicația DentOP, aceștia își pot consulta radiografiile, planul de tratament, programările și situația plăților, direct de pe telefon. Consider că un pacient bine informat înțelege mai bine fiecare etapă a tratamentului, iar noi am fost întotdeauna adepții tehnologiei.” - Dr. Cazacu Corrado - medic specialist în chirurgie dento-alveolară și fondatorul DentOP.

Consultația inițială, primul pas în planificarea tratamentului

Un tratament stomatologic începe, în primul rând, cu o evaluare corectă a situației pacientului.

Pentru pacienții care locuiesc în alte orașe sau în străinătate, precum și pentru cei care nu pot ajunge imediat la clinică, DentOP oferă și posibilitatea unei consultații stomatologice online. Aceasta reprezintă un prim pas în special atunci când pacientul dorește să își prezinte problema, să afle care sunt pașii necesari și să primească îndrumări privind următoarea etapă a tratamentului.

Consultația online facilitează astfel accesul la informații și poate ajuta la o mai bună organizare a parcursului pacientului, urmând ca, atunci când situația medicală o impune, evaluarea clinică și investigațiile necesare să fie realizate în cadrul unei vizite la clinică.

Toate informațiile necesare, disponibile într-un singur loc

Foto: Dentop

Unul dintre principalele avantaje ale aplicației DentOP este centralizarea informațiilor relevante pentru pacient. În funcție de documentele și informațiile disponibile în contul său, acesta poate consulta:

Radiografii și fotografii dentare realizate în cadrul clinicii;

Fișa de pacient și documentele medicale disponibile;

Planul de tratament stomatologic, cu etapele prevăzute;

Procedurile efectuate și etapele care urmează;

Programările și informațiile asociate acestora;

Situația plăților și informațiile financiare relevante;

Suport disponibil pe parcursul tratamentului.

Această abordare este relevantă în special în cazul tratamentelor stomatologice complexe, unde parcursul medical se desfășoară pe mai multe etape și este important ca pacientul să aibă o imagine de ansamblu asupra tratamentului.

Aplicația este concepută astfel încât informațiile să poată fi consultate mai ușor, fără ca pacientul să fie nevoit să caute în mai multe surse pentru a afla ce proceduri au fost efectuate, ce urmează sau ce documente medicale sunt disponibile.

Dr. Cazacu Corrado - Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară și fondatorul DentOP a pregătit un ghid de folosire al aplicației, pe care îl puteți viziona accesând acest link.

Foto: Dentop

Pentru mai multe detalii despre tratamentele oferite în cadrul clinicilor DentOP, cazurile rezolvate și evenimente viitoare, accesați link-ul: https://dentop.ro/dantura-fixa/