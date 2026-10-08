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Drumeții ușoare de toamnă: ce încălțăminte alegi pentru trasee scurte

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Foto: Trendyol ghete
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Toamna este un moment bun pentru drumeții scurte, mai ales când vrei să petreci câteva ore în natură fără să alegi trasee dificile. Chiar și pentru plimbările cu diferență mică de nivel, însă, terenul poate fi umed, alunecos sau accidentat, iar încălțămintea potrivită contribuie atât la confort, cât și la stabilitate.

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Pentru trasee ușoare, nu ai neapărat nevoie de bocanci grei. Mai important este să alegi o pereche adaptată terenului și vremii, cu talpă care oferă aderență, susținere suficientă și un material potrivit pentru condițiile de toamnă. Iată cum să alegi încălțămintea pentru drumețiile de toamnă.

Alege pantofi de drumeție joși pentru poteci line

Pantofii de drumeție cu profil jos se potrivesc bine pentru trasee ușoare, drumuri forestiere și plimbări active de weekend. Au, de regulă, o talpă mai aderentă decât încălțămintea sport obișnuită, susțin mai bine piciorul și protejează degetele de loviturile ușoare.

Caută o talpă din cauciuc cu caneluri clare, mai ales dacă traseul include frunze ude. O talpă cu profil mediu se comportă bine pe pământ compact, pietriș și porțiuni scurte de noroi. Dacă talpa pare rigidă și lucioasă, nu te baza pe ea pe zone umede.

Pentru utilizare uzuală, alege un model cu amortizare moderată. Astfel, piciorul rămâne confortabil pe drumuri tari, fără să pierzi stabilitatea pe teren neregulat. Un vârf ușor întărit ajută pe traseele unde rădăcinile sau pietrele apar frecvent.

Acești pantofi merg bine și într-o ținută de toamnă practică: colanți sau pantaloni cargo, șosete medii, hanorac și o jachetă ușoară. Dacă planul tău include și o oprire la cafenea după traseu, alege o culoare neutră sau o combinație de tonuri pământii.

Poartă ghete pe teren umed sau denivelat

O pereche de ghete pentru bărbați devine utilă dacă poteca este noroioasă, dacă ai coborâri repetate sau dacă porți un rucsac mai greu. Modelele care acoperă glezna țin mai bine noroiul și resturile vegetale la distanță. De asemenea, îți oferă o senzație mai fermă la fiecare pas.

Nu orice traseu scurt cere însă ghete înalte. Pentru o alee uscată sau un drum forestier simplu, ele pot părea prea calde și mai greoaie decât ai nevoie. Păstrează-le pentru zilele cu rouă, ploaie ușoară, teren accidentat sau temperaturi mai scăzute.

Pentru mers pe poteci, urmărește o talpă cu relief pronunțat și o construcție care fixează bine călcâiul.

Testează ghetele înainte de prima ieșire. Poartă-le 30–60 de minute în parc sau pe străzi cu pante ușoare. Dacă simți presiune în zona degetelor, a ristului sau a călcâiului, ajustează șireturile ori încearcă o mărime diferită.

Alege pantofi de trail running pentru ritm alert

Pantofii de trail running se potrivesc dacă mergi repede, traseul este relativ uscat și nu cari mult în spate. Sunt ușori, flexibili și lasă piciorul să se miște mai natural. Pentru trasee scurte de toamnă, pot fi o alegere confortabilă dacă terenul nu este prea tehnic.

Verifică talpa înainte de cumpărare. Crampoanele mai adânci ajută pe pământ moale și frunze ude. Pentru drumuri bătătorite și alei cu pietriș, un profil mai moderat rămâne suficient și se simte mai confortabil la mers.

Un astfel de model nu oferă aceeași protecție ca o gheată pe pietre mari sau noroi adânc. Dacă traseul include multe coborâri abrupte, optează pentru pantofi de drumeție stabili sau pentru ghete ușoare. Alege în funcție de situația concretă, nu doar după aspect.

Folosește sneakers doar pe trasee foarte ușoare

Sneakersii pot funcționa pe alei amenajate, în parcuri mari, pe drumuri forestiere uscate sau pe trasee urbane care intră puțin în natură. Condiția este simplă: talpa trebuie să aibă profil, iar piciorul să stea stabil în pantof.

Evită modelele cu platformă înaltă, talpă complet netedă sau material textil foarte subțire dacă prognoza anunță umezeală. O pereche de sneakers albi din pânză arată bine într-o ținută de oraș, dar nu te ajută pe o potecă noroioasă.

Pentru o drumeție ușoară, confortul nu depinde de cât de masiv arată pantoful. Contează cum se comportă talpa pe sol și dacă piciorul rămâne uscat și fixat. Dacă ai dubii, alege o încălțăminte mai potrivită pentru exterior.

Verifică aderența, materialul și greutatea

Talpa rămâne primul detaliu pe care merită să îl verifici la încălțămintea pentru drumeții. Toamna, frunzele ude și pământul moale cer un profil care prinde bine solul. Apasă ușor talpa cu mâna: cauciucul nu trebuie să pară foarte dur sau alunecos.

Apoi decide dacă ai nevoie de impermeabilitate. Un material care respinge apa te ajută la rouă, ploaie scurtă și noroi superficial. Totuși, astfel de modele ventilează mai puțin și se usucă mai greu dacă apa intră prin partea de sus.

Pe vreme uscată, materialele respirabile se simt mai confortabil. Pentru rezultate stabile, alege cea mai ușoară pereche care oferă talpa și protecția cerute de traseu. Greutatea contează mai ales dacă mergi mai multe ore sau urci constant.

Probează corect mărimea

Lasă în fața degetelor un spațiu apropiat de lățimea unui deget. La coborâre, piciorul alunecă puțin spre vârf, iar lipsa acestui spațiu poate provoca disconfort, bătături sau unghii lovite.

Călcâiul trebuie să rămână stabil. Dacă se ridică la fiecare pas, apar rapid zone de frecare. În același timp, pantoful nu trebuie să strângă în zona degetelor sau pe lateral.

Probează încălțămintea spre finalul zilei, cu șosetele pe care le vei purta pe traseu. Mergi câteva minute, urcă scări și observă dacă simți puncte de presiune. Nu păstra o pereche doar fiindcă arată bine; confortul se verifică în mișcare.

Nu neglija șosetele potrivite

Șosetele influențează direct confortul. Modelele din lână merino sau fibre sintetice tehnice gestionează mai bine umezeala și reduc frecarea. Bumbacul reține apa, se usucă greu și poate favoriza apariția bășicilor.

Alege șosete subțiri sau medii pentru pantofi joși și zile blânde. Pentru ghete și dimineți reci, merg mai bine cele medii sau mai groase. Ia în calcul grosimea lor și la probarea mărimii.

Pune în rucsac o pereche de schimb dacă vremea este instabilă. O schimbare simplă poate face diferența după ce ai mers prin iarbă udă sau ai prins o ploaie scurtă.

Pregătește încălțămintea înainte de plecare

Nu inaugura o pereche nouă direct pe traseu. Poart-o câteva zile la plimbări scurte, în parc sau prin oraș. Astfel observi dacă șireturile se desfac ușor, dacă materialul freacă sau dacă trebuie să alegi alte șosete.

Înainte de plecare, curăță talpa dacă ai mers cu pantofii prin noroi. Pământul uscat dintre caneluri reduce aderența. Dacă materialul permite, aplică un spray de protecție împotriva umezelii, respectând instrucțiunile de pe etichetă.

Verifică și șireturile. Leagă-le ferm, dar fără să blochezi circulația. La coborâre, poți strânge ușor zona superioară pentru a împiedica alunecarea piciorului spre vârf.

Pregătește un rucsac mic și util

Pentru o ieșire în natură de una-două ore, ia apă, plasturi, șosete de schimb și un strat subțire pentru ploaie sau vânt. Toamna, temperatura poate scădea repede în pădure, mai ales spre seară.

Dacă traseul este umed, pune într-o pungă separată șosetele curate și o lavetă mică. La final, curăță noroiul de pe încălțăminte înainte să se usuce. Materialele se mențin mai bine dacă le lași să se usuce natural, departe de o sursă puternică de căldură.

Alege perechea care îți oferă stabilitate și confort pentru traseul planificat, pregătește rucsacul și bucură-te de o zi activă în aer liber.

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