Susține Susține

Închirierea schelelor fixe: cu sau fără montaj profesional?

Ringier România
Comentează
Shutterstock
Foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Închirierea schelelor fixe este o soluție frecvent utilizată în construcții, atât pentru lucrările de renovare și reabilitare a clădirilor, cât și pentru proiectele rezidențiale sau comerciale de amploare. În loc să investească în achiziționarea unor echipamente pe care le vor utiliza doar temporar, constructorii pot închiria sistemele de schelă necesare pentru perioada desfășurării lucrărilor.

Cuprins:

Totuși, alegerea furnizorului și a echipamentelor reprezintă doar o parte a procesului. O decizie la fel de importantă privește montajul: este mai avantajos să închiriezi schelele fixe fără montaj și să folosești propria echipă sau să apelezi la o firmă specializată care asigură instalarea și demontarea acestora?

Ambele variante pot fi potrivite, în funcție de complexitatea construcției, experiența personalului disponibil, buget și condițiile specifice șantierului. Diferențele nu se rezumă însă la costuri, ci implică aspecte esențiale privind siguranța, responsabilitatea și organizarea lucrărilor.

De ce sunt preferate schelele fixe pentru lucrările la clădiri?

Schelele fixe sunt structuri temporare de lucru, alcătuite din elemente modulare, care permit accesul muncitorilor la diferite niveluri ale unei construcții. Acestea sunt utilizate în special pentru lucrări de fațadă, termoizolații, tencuieli, zugrăveli exterioare, reparații și restaurări.

Spre deosebire de schelele mobile care pot fi deplasate între diferite puncte, schelele fixe sunt instalate într-o configurație stabilită și rămân, de regulă, în aceeași poziție pe durata unei etape de execuție.

Principalele avantaje ale schelelor fixe sunt:

  • Accesul la suprafețe extinse: permit desfășurarea simultană a lucrărilor la mai multe niveluri ale unei fațade.
  • Stabilitatea structurii: atunci când sunt proiectate, montate, ancorate și utilizate corect, oferă o platformă de lucru adecvată activităților la înălțime.
  • Adaptabilitatea: sistemele modulare pot fi configurate pentru clădiri cu dimensiuni și forme diferite, în limitele documentației tehnice.
  • Eficiența lucrărilor: muncitorii pot avea acces la zonele de intervenție fără repoziționarea permanentă a echipamentelor.
  • Posibilitatea utilizării pe perioade îndelungate: sunt potrivite pentru proiecte care presupun mai multe etape succesive de execuție.

Aceste avantaje depind însă de alegerea unui sistem corespunzător și de montarea acestuia în condiții de siguranță.

Închirierea schelelor fixe fără montaj: când merită această variantă?

Închirierea fără montaj presupune ca furnizorul să pună la dispoziție componentele schelei, în timp ce beneficiarul organizează instalarea, utilizarea și demontarea structurii prin resurse proprii sau printr-un executant contractat separat.

Această variantă este întâlnită în special în cazul firmelor de construcții care dispun deja de personal competent și de experiență în lucrul cu sistemele de schele.

Avantajele închirierii fără montaj

1. Posibilitatea reducerii costurilor directe

Unul dintre principalele motive pentru care constructorii aleg această opțiune este eliminarea tarifului de montaj perceput de furnizor. Dacă firma dispune deja de muncitori instruiți corespunzător, cu experiență în montarea sistemului respectiv, utilizarea echipei proprii poate reprezenta o economie.

2. Flexibilitate în organizarea șantierului

Constructorul poate programa montajul și demontajul în funcție de disponibilitatea personalului și de etapele proiectului. De exemplu, în cazul renovării unei clădiri realizate în mai multe faze, o echipă proprie competentă poate organiza intervențiile fără să depindă de programul unei firme externe.

3. Control direct asupra resurselor

Firmele care montează frecvent schele pot integra această activitate în propriile proceduri de lucru. Astfel, planificarea personalului, coordonarea montajului și organizarea echipamentelor rămân sub controlul direct al constructorului.

Dezavantajele și riscurile montajului în regie proprie

Principalul dezavantaj este că beneficiarul trebuie să dispună de competențele și resursele necesare pentru executarea corectă a lucrării.

Montajul unei schele fixe nu înseamnă doar îmbinarea unor cadre metalice. Acesta presupune verificarea terenului și a punctelor de sprijin, respectarea configurației stabilite, realizarea ancorărilor, instalarea contravântuirilor, a platformelor, a balustradelor și a celorlalte elemente de protecție.

Un montaj incorect poate compromite stabilitatea întregului ansamblu și poate genera accidente grave.

În plus, personalul alocat montajului nu poate desfășura simultan alte activități productive, ceea ce poate influența durata proiectului.

Important: faptul că o firmă închiriază schelele fără montaj nu înseamnă că orice muncitor poate realiza instalarea acestora. Operațiunile trebuie executate sub supravegherea unei persoane competente, de lucrători cu instruirea specifică și adecvată, pe baza documentației și a planului de montare, utilizare și demontare aplicabil.

Închirierea schelelor fixe cu montaj profesional: ce avantaje oferă?

În această variantă, beneficiarul contractează atât echipamentele, cât și serviciile de instalare și, după caz, demontare. În funcție de furnizor și de contract, pachetul poate include evaluarea șantierului, stabilirea configurației, transportul și asistența tehnică.

Pentru lucrările complexe sau pentru firmele care nu dispun de personal specializat, această soluție poate fi mai eficientă.

1. Montaj realizat de personal specializat

Un avantaj important este experiența echipelor care execută în mod curent lucrări de montare și demontare a schelelor. Personalul calificat poate identifica particularități ale construcției care necesită atenție suplimentară, precum diferențele de nivel, zonele cu acces dificil, suprafețele de sprijin necorespunzătoare sau necesitatea unor soluții speciale de ancorare.

2. Organizarea mai eficientă a lucrărilor

O echipă specializată, familiarizată cu sistemul utilizat, poate executa montajul într-un timp mai scurt decât personalul care realizează ocazional astfel de operațiuni. Pentru constructor, acest lucru poate însemna disponibilitatea mai rapidă a platformelor de lucru și posibilitatea concentrării echipelor proprii asupra activităților de construcție.

3. Adaptarea structurii la particularitățile clădirii

Nu toate clădirile permit montarea unei schele în configurație standard. Balcoanele, retragerile fațadei, acoperișurile înclinate, curțile înguste sau terenurile denivelate pot impune soluții tehnice suplimentare. În cazul clădirilor istorice, situația poate fi și mai complicată, deoarece anumite suprafețe nu permit realizarea ancorărilor obișnuite.

4. Clarificarea responsabilităților de execuție

Contractarea montajului permite stabilirea explicită a responsabilităților privind instalarea structurii, verificările aferente și predarea acesteia către beneficiar. Totuși, contractarea unei firme de montaj nu elimină obligațiile legale ale angajatorului și ale celorlalți responsabili de securitatea muncii de pe șantier.

Poți monta singur o schelă fixă închiriată? Ce spune legislația?

Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări pentru constructorii care analizează varianta închirierii fără montaj.

În România, lucrările temporare la înălțime sunt reglementate, printre altele, prin Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă, precum și prin Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Reglementările stabilesc cerințe referitoare la montarea, demontarea, modificarea și utilizarea schelelor.

În esență, montarea sau demontarea unei schele trebuie realizată numai sub supravegherea unei persoane competente și de către lucrători care au beneficiat de instruire adecvată și specifică operațiunilor respective.

Instruirea trebuie să acopere inclusiv înțelegerea planului de montare și demontare, prevenirea riscurilor de cădere, manipularea în siguranță a componentelor, condițiile meteorologice și încărcările admisibile.

În funcție de complexitatea schelei, trebuie să existe un plan de montare, utilizare și demontare, elaborat de o persoană competentă, iar abaterile de la configurațiile standard pot necesita calcule de rezistență și stabilitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
Gsp.ro
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
„STOP! Nu ieșiți, că vin leii!” » Mutu a povestit ce a trăit ca jucător în India: „Când am văzut, am spus: nu pot să mănânc așa ceva în viața mea!”
Gsp.ro
„STOP! Nu ieșiți, că vin leii!” » Mutu a povestit ce a trăit ca jucător în India: „Când am văzut, am spus: nu pot să mănânc așa ceva în viața mea!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
Aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu
Știri România
16:26
Persoanele cu mobilitate redusă pot intra fără tichet în parcările aeroporturilor Otopeni și Băneasa. Cum funcționează sistemul
Pâine pe rafturile unui magazin
Știri România
15:16
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Parteneri
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Adevarul.ro
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”
Fanatik.ro
Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”
Portofele Ledger vândute printr-un revânzător autorizat au transmis atacatorilor frazele de recuperare
Financiarul.ro
Portofele Ledger vândute printr-un revânzător autorizat au transmis atacatorilor frazele de recuperare
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Mona Segall la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
Stiri Mondene
18:02
Probleme la Asia Express 2026: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp”. Ce a spus Mona Segall
Ilinca Vandici și Teo Trandafir | sursa foto: Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene
16:58
Ce o „enervează” pe Teo Trandafir la Ilinca Vandici: „Niciodată n-am reușit să fiu așa”
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Mediafax.ro
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
NEWS ALERT O nouă țintă aeriană detectată la granița României! Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Kanald.ro
NEWS ALERT O nouă țintă aeriană detectată la granița României! Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
POLITIC
Marian Neacșu va fi ministru PSD la Interne și Ștefan Oprea va fi ministru PSD la Apărare. Foto: Hepta
Politică
17:32
Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu. Marian Neacșu la Interne, Ștefan Oprea la Apărare. 11 ministere aparțin social-democraților
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
17:31
PSD a votat în ședința de la Vila Lac să intre cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. 11 ministere aparțin partidului lui Grindeanu
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”
Fanatik.ro
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Sănătate
18:15
Bilanț PNRR Sănătate: unde s-au dus 1,174 miliarde de euro
Infrastructura
18:13
Primele două benzinării de pe Autostrada A7 vor fi construite de MOL: Până la finalizarea lor, vor fi amplasate containere provizorii de carburant
Știri România
18:11
Un retailer danez cu peste 1.100 de magazine intră în România în 2027. Plan de extindere cu 87 de magazine
Analiză
Bani și Afaceri
18:07
Cotele de importuri și tarifele vamale nu vor salva industria auto din Europa. Chinezii își fac deja fabrici aici
Citește mai multe
TRENDING
Știri Locale
14:08
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
Știri România
11:02
Cu cât vinde Romsilva lemnul de foc în 2026: Peste 2 milioane de metri cubi puși la dispoziția populației
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Politică
11:49
Timotei Stuparu, fost senator PSD și președinte de Consiliu Județean, a fost ucis pe o trecere de pietoni
Foto: Buturuga Mică
Cultură și Vacanțe
Articol susținut de Buturuga Mică
17:16
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
Sare Epsom - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16:42
Ce este sarea Epsom și la ce poate fi folosită în gospodărie
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă și cum salvezi rădăcinile.
Lifestyle
16:02
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă. Trucuri pentru salvarea rădăcinilor
autobuzul 850-FT din Taipei, se vede șoferul reflectat în oglindă
Cultură și Vacanțe
15:24
Orașul cu cel mai bun transport public din lume: 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de o rețea impecabilă, care a depășit Singapore și marile metropole europene
Cuplu senior fericit plimbându-se cu bicicleta în aer liber, zâmbind
Longevitate
15:04
Obiceiul la îndemână care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult și mai sănătos
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Romarm SA și cele 15 filiale ale sale vor fi reorganizate într-un holding industrial integrat până la sfârșitul anului. Foto: Facebook / Defense Romania
Știri România
15:10
Reorganizare masivă la Romarm: Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunță transformarea companiei și a celor 15 filiale într-un holding industrial integrat până la sfârșitul anului
Castelul Peleș
Știri România
15:05
Concurs pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Peleș, după ce Narcis Ion a demisionat în contextul scandalului fraudei cu bilete. Cine poate participa la examen
Un bărbat care numără banii primiți. Pe imagine scrie DIrecția Națională Anticorupție
Știri România
14:56
Șefii de la Permise Ilfov au fost filmați de procurorii DNA când numărau banii primiți din șpăgi
Femeie in maternitate
Știri România
14:25
Proiectul de lege care schimbă regulile în maternități a fost adoptat: mamele vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii
inteligenta-artificiala
Opinii
12:13
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu