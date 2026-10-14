Închirierea schelelor fixe: cu sau fără montaj profesional?

Închirierea schelelor fixe este o soluție frecvent utilizată în construcții, atât pentru lucrările de renovare și reabilitare a clădirilor, cât și pentru proiectele rezidențiale sau comerciale de amploare. În loc să investească în achiziționarea unor echipamente pe care le vor utiliza doar temporar, constructorii pot închiria sistemele de schelă necesare pentru perioada desfășurării lucrărilor.

Totuși, alegerea furnizorului și a echipamentelor reprezintă doar o parte a procesului. O decizie la fel de importantă privește montajul: este mai avantajos să închiriezi schelele fixe fără montaj și să folosești propria echipă sau să apelezi la o firmă specializată care asigură instalarea și demontarea acestora?

Ambele variante pot fi potrivite, în funcție de complexitatea construcției, experiența personalului disponibil, buget și condițiile specifice șantierului. Diferențele nu se rezumă însă la costuri, ci implică aspecte esențiale privind siguranța, responsabilitatea și organizarea lucrărilor.

De ce sunt preferate schelele fixe pentru lucrările la clădiri?

Schelele fixe sunt structuri temporare de lucru, alcătuite din elemente modulare, care permit accesul muncitorilor la diferite niveluri ale unei construcții. Acestea sunt utilizate în special pentru lucrări de fațadă, termoizolații, tencuieli, zugrăveli exterioare, reparații și restaurări.

Spre deosebire de schelele mobile care pot fi deplasate între diferite puncte, schelele fixe sunt instalate într-o configurație stabilită și rămân, de regulă, în aceeași poziție pe durata unei etape de execuție.

Principalele avantaje ale schelelor fixe sunt:

Accesul la suprafețe extinse: permit desfășurarea simultană a lucrărilor la mai multe niveluri ale unei fațade.

permit desfășurarea simultană a lucrărilor la mai multe niveluri ale unei fațade. Stabilitatea structurii: atunci când sunt proiectate, montate, ancorate și utilizate corect, oferă o platformă de lucru adecvată activităților la înălțime.

atunci când sunt proiectate, montate, ancorate și utilizate corect, oferă o platformă de lucru adecvată activităților la înălțime. Adaptabilitatea: sistemele modulare pot fi configurate pentru clădiri cu dimensiuni și forme diferite, în limitele documentației tehnice.

sistemele modulare pot fi configurate pentru clădiri cu dimensiuni și forme diferite, în limitele documentației tehnice. Eficiența lucrărilor: muncitorii pot avea acces la zonele de intervenție fără repoziționarea permanentă a echipamentelor.

muncitorii pot avea acces la zonele de intervenție fără repoziționarea permanentă a echipamentelor. Posibilitatea utilizării pe perioade îndelungate: sunt potrivite pentru proiecte care presupun mai multe etape succesive de execuție.

Aceste avantaje depind însă de alegerea unui sistem corespunzător și de montarea acestuia în condiții de siguranță.

Închirierea schelelor fixe fără montaj: când merită această variantă?

Închirierea fără montaj presupune ca furnizorul să pună la dispoziție componentele schelei, în timp ce beneficiarul organizează instalarea, utilizarea și demontarea structurii prin resurse proprii sau printr-un executant contractat separat.

Această variantă este întâlnită în special în cazul firmelor de construcții care dispun deja de personal competent și de experiență în lucrul cu sistemele de schele.

Avantajele închirierii fără montaj

1. Posibilitatea reducerii costurilor directe

Unul dintre principalele motive pentru care constructorii aleg această opțiune este eliminarea tarifului de montaj perceput de furnizor. Dacă firma dispune deja de muncitori instruiți corespunzător, cu experiență în montarea sistemului respectiv, utilizarea echipei proprii poate reprezenta o economie.

2. Flexibilitate în organizarea șantierului

Constructorul poate programa montajul și demontajul în funcție de disponibilitatea personalului și de etapele proiectului. De exemplu, în cazul renovării unei clădiri realizate în mai multe faze, o echipă proprie competentă poate organiza intervențiile fără să depindă de programul unei firme externe.

3. Control direct asupra resurselor

Firmele care montează frecvent schele pot integra această activitate în propriile proceduri de lucru. Astfel, planificarea personalului, coordonarea montajului și organizarea echipamentelor rămân sub controlul direct al constructorului.

Dezavantajele și riscurile montajului în regie proprie

Principalul dezavantaj este că beneficiarul trebuie să dispună de competențele și resursele necesare pentru executarea corectă a lucrării.

Montajul unei schele fixe nu înseamnă doar îmbinarea unor cadre metalice. Acesta presupune verificarea terenului și a punctelor de sprijin, respectarea configurației stabilite, realizarea ancorărilor, instalarea contravântuirilor, a platformelor, a balustradelor și a celorlalte elemente de protecție.

Un montaj incorect poate compromite stabilitatea întregului ansamblu și poate genera accidente grave.

În plus, personalul alocat montajului nu poate desfășura simultan alte activități productive, ceea ce poate influența durata proiectului.

Important: faptul că o firmă închiriază schelele fără montaj nu înseamnă că orice muncitor poate realiza instalarea acestora. Operațiunile trebuie executate sub supravegherea unei persoane competente, de lucrători cu instruirea specifică și adecvată, pe baza documentației și a planului de montare, utilizare și demontare aplicabil.

Închirierea schelelor fixe cu montaj profesional: ce avantaje oferă?

În această variantă, beneficiarul contractează atât echipamentele, cât și serviciile de instalare și, după caz, demontare. În funcție de furnizor și de contract, pachetul poate include evaluarea șantierului, stabilirea configurației, transportul și asistența tehnică.

Pentru lucrările complexe sau pentru firmele care nu dispun de personal specializat, această soluție poate fi mai eficientă.

1. Montaj realizat de personal specializat

Un avantaj important este experiența echipelor care execută în mod curent lucrări de montare și demontare a schelelor. Personalul calificat poate identifica particularități ale construcției care necesită atenție suplimentară, precum diferențele de nivel, zonele cu acces dificil, suprafețele de sprijin necorespunzătoare sau necesitatea unor soluții speciale de ancorare.

2. Organizarea mai eficientă a lucrărilor

O echipă specializată, familiarizată cu sistemul utilizat, poate executa montajul într-un timp mai scurt decât personalul care realizează ocazional astfel de operațiuni. Pentru constructor, acest lucru poate însemna disponibilitatea mai rapidă a platformelor de lucru și posibilitatea concentrării echipelor proprii asupra activităților de construcție.

3. Adaptarea structurii la particularitățile clădirii

Nu toate clădirile permit montarea unei schele în configurație standard. Balcoanele, retragerile fațadei, acoperișurile înclinate, curțile înguste sau terenurile denivelate pot impune soluții tehnice suplimentare. În cazul clădirilor istorice, situația poate fi și mai complicată, deoarece anumite suprafețe nu permit realizarea ancorărilor obișnuite.

4. Clarificarea responsabilităților de execuție

Contractarea montajului permite stabilirea explicită a responsabilităților privind instalarea structurii, verificările aferente și predarea acesteia către beneficiar. Totuși, contractarea unei firme de montaj nu elimină obligațiile legale ale angajatorului și ale celorlalți responsabili de securitatea muncii de pe șantier.

Poți monta singur o schelă fixă închiriată? Ce spune legislația?

Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări pentru constructorii care analizează varianta închirierii fără montaj.

În România, lucrările temporare la înălțime sunt reglementate, printre altele, prin Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă, precum și prin Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Reglementările stabilesc cerințe referitoare la montarea, demontarea, modificarea și utilizarea schelelor.

În esență, montarea sau demontarea unei schele trebuie realizată numai sub supravegherea unei persoane competente și de către lucrători care au beneficiat de instruire adecvată și specifică operațiunilor respective.

Instruirea trebuie să acopere inclusiv înțelegerea planului de montare și demontare, prevenirea riscurilor de cădere, manipularea în siguranță a componentelor, condițiile meteorologice și încărcările admisibile.