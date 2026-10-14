Conceptul clasic de cafenea se schimbă tot mai vizibil în orașele din România. Tot mai mulți antreprenori din HoReCa integrează zone de joacă bine proiectate pentru copii direct în spațiul localului, iar reportaje recente din presa românească arată că fenomenul „Play Café" a depășit stadiul de curiozitate și a devenit un model de afacere căutat, mai ales în orașele mari.

Ce este un Play Café

Un Play Café este, simplu spus, un spațiu HoReCa în care zona de servire pentru adulți și zona de joacă pentru copii sunt gândite ca o experiență unitară, nu ca un „colț de joacă" adăugat ulterior într-un colț liber. Părinții pot consuma o cafea sau o masă în timp ce copiii se joacă într-un spațiu sigur, vizibil și adaptat vârstei lor - de la zonele pentru cei mai mici, de 1-3 ani, până la zone cu structuri de joacă pentru copii mai mari.

De ce modelul poate fi interesant pentru antreprenorii HoReCa

Motivul pentru care conceptul câștigă teren este simplu: mulți părinți cu copii mici evită localurile clasice tocmai din teama de a deranja ceilalți clienți. Un Play Café rezolvă această tensiune și se adresează direct unui segment de clienți care, altfel, ar petrece mai puțin timp în locații HoReCa tradiționale. Pentru un antreprenor, asta poate însemna diferențiere reală față de competiție, o bază de clienți fidelizată pe termen lung și posibilitatea de a dezvolta servicii suplimentare - ateliere creative, evenimente pentru copii, petreceri tematice. Cât de mult crește cifra de afaceri sau timpul petrecut în locație depinde însă de fiecare proiect în parte, de zonă, concept și execuție, iar orice decizie de investiție ar trebui analizată individual, nu pe baza unor estimări generale.

Zona pentru copii trebuie proiectată ca parte a afacerii

Un Play Café reușit nu se limitează la câteva jucării puse într-un colț. Suprafața disponibilă, grupele de vârstă vizate, capacitatea maximă, fluxul de circulație între zona de servire și zona de joacă, vizibilitatea pentru părinți și cerințele de întreținere sunt toate aspecte care trebuie stabilite încă din faza de concept, nu ajustate din mers după deschidere.

Ce poate include un Play Café modern

În funcție de suprafața disponibilă și de conceptul ales, un Play Café poate integra zone soft play, piscine cu bile, tobogane, elemente interactive, zone dedicate copiilor foarte mici (toddler) sau structuri modulare care permit reconfigurarea spațiului pe măsură ce afacerea evoluează. Alegerea combinației potrivite depinde de profilul clienților și de spațiul fizic al locației.

Rolul Waterboyz în dezvoltarea unui astfel de concept

Pentru antreprenorii care iau în calcul un proiect de tip Play Café, soluții pentru HoReCa precum cele oferite de Waterboyz acoperă etapele relevante ale unui astfel de proiect: proiectarea și configurarea spațiului, alegerea echipamentelor potrivite grupelor de vârstă vizate și personalizarea zonei de joacă astfel încât aceasta să se integreze vizual și funcțional în conceptul general al localului.