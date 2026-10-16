Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2026

(lista scurtă, în ordine alfabetică)

1. Dennis Deletant, România sub comunism. Paradox și degenerare, București, Editura Humanitas, 2025

2. Mircea Mihăieș, Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf. O psihodramă, Iași, Editura Polirom, 2026

3. Alina Pavelescu, Șerban Pavelescu, Istoria orbilor. România în război, 1940–1945, București, Editura Humanitas, 2025

4. Daniela Rațiu, Cenzurat, Chișinău, Editura Cartier, 2026

5. Bogdan-George Rădulescu, Spectrele ideologice ale expansionismului rusesc. Panslavismul, eurasianismul, național-bolșevismul, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2025

Membrii juriului sunt: Alexandru Călinescu, Ioana Pârvulescu (președintă) și Răzvan Purcărea.

Reamintim că acest premiu este dedicat cărților de nonficțiune din zona umanistă (istorie, sociologie, memorialistică, eseistică) și unor demersuri intelectuale curajoase și de anvergură (cercetări, ediții critice, traduceri).

Cele cinci cărți de pe lista scurtă vor fi prezentate în cadrul celei de a patra ediții a Galei Monica Lovinescu, din 11 noiembrie, ora 19.00, de la Ateneul Român. Autorilor li se va da prilejul să se adreseze publicului. În felul acesta ne dorim să îndemnăm la citirea tuturor cărților de pe lista scurtă, chiar dacă una singură va fi, până la urmă, câștigătoare. — ALEXANDRU CĂLINESCU, IOANA PÂRVULESCU, RĂZVAN PURCĂREA

Fundația Humanitas „Aqua Forte“ și Editura Humanitas organizează miercuri, 11 noiembrie, de la ora 19.00, la Ateneul Român, gala dedicată Premiului „Monica Lovinescu“ 2026.

În seara de 11 noiembrie, pe scena Ateneului Român, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu“, va interpreta Impromptu în fa minor, op. 142 nr. 1, D 935 de Franz Schubert și Reflets dans l'eau și Clair de lune de Claude Debussy, urmate de Balada nr. 1 în sol minor, op. 23 de Frédéric Chopin.

În partea a doua a evenimentului, veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liiceanu și Ioan Stanomir cu tema „Confruntarea cu trecutul“, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu“ 2026 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu.

Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu.