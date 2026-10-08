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Top 5 magazine cu mobilă de bucătărie

Ringier România
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pexels.com
Foto: pexels.com
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Bucătăria este camera în care se gătește, se mănâncă și, de multe ori, se stă cel mai mult la povești. Tocmai de aceea, mobila ei trebuie să fie practică, rezistentă și potrivită exact spațiului pe care îl ai. Dacă plănuiești o bucătărie nouă în 2026, iată cinci magazine din România unde poți găsi mobilă de bucătărie și ce oferă fiecare.

Cuprins:

Ce contează când alegi un magazin de mobilă pentru bucătărie?

Înainte de a compara modele și culori, merită să te uiți la ce se întâmplă în jurul mobilei. O bucătărie bună pornește de la măsurători corecte și de la un proiect gândit în funcție de instalații și de electrocasnice, iar la final are nevoie de un montaj făcut ca la carte. Tabelul următor rezumă întrebările pe care e bine să le pui oricărui magazin:

CriteriuCe întrebiDe ce contează
ProiectarePot vedea bucătăria în 3D înainte să comand?Eviți corpurile care nu încap sau electrocasnicele fără loc
MăsurătoriVine cineva acasă să măsoare?O eroare de câțiva centimetri poate strica tot proiectul
Sistem modularPot adăuga sau schimba corpuri mai târziu?Bucătăria se poate adapta dacă se schimbă nevoile familiei
MontajOferă magazinul montaj și în cât timp?Un montaj corect influențează durata de viață a mobilei
LivrareSe livrează în orașul meu?Mobila de bucătărie e voluminoasă și greu de transportat
GaranțieCe garanție au corpurile și ușile?Arată cât de mult se bazează producătorul pe durabilitate

1. Leroy Merlin România

Leroy Merlin România tratează bucătăria ca pe un proiect complet, care trece prin proiectare, consiliere, comandă, livrare și montaj. Mobila este gândită modular, pentru orice tip de spațiu, de la bucătăriile mici de apartament până la cele mari, open space, în stiluri moderne, clasice sau rustice.

Oferta de mobilier bucatarie de la Leroy Merlin România include corpuri inferioare, suspendate și de tip coloană, care se pot combina în configurații liniare, pe colț sau cu insulă. Avantajul sistemului modular este că se adaptează dimensiunilor camerei, permite integrarea electrocasnicelor încorporabile și poate fi reconfigurat în timp, cu finisaje care merg de la mat și lucios până la efect de lemn.

O bucătărie nu înseamnă doar corpuri de mobilier. În aceeași ofertă intră blaturi, chiuvete, corpuri pentru cuptorul sau frigiderul încorporabil și accesorii de depozitare, precum iluminat LED sub mobilă, coșuri de gunoi încorporate, organizatoare pentru sertare și sisteme pentru colț.

Proiectare 3D și consultanță

Bucătăria poate fi proiectată gratuit cu ajutorul configuratorului 3D, online sau în magazin, singur sau împreună cu un consilier specializat în proiectare. Pentru cine are nevoie de sfaturi, compania oferă și consultanță gratuită pentru bucătării, cu programare pe site.

Măsurători, montaj și livrare

Serviciul de montaj se comandă din magazinele fizice: o echipă vine acasă pentru măsurători, devizul este gata în cel mult 3 zile lucrătoare, iar montajul se face în 7-14 zile lucrătoare de la plata lui. Mobila se livrează oriunde în țară, iar cine preferă să lucreze singur găsește ghiduri de montaj pe site.

Ghiduri pentru fiecare etapă

În secțiunea Inspirație, Leroy Merlin România publică ghiduri despre măsurarea corectă a bucătăriei înainte de folosirea configuratorului 3D, despre înălțimea standard a blatului și despre amenajarea unei bucătării cu insulă, care oferă spațiu de depozitare suplimentar, un blat mare și o zonă de luat masa.

Delinia iD, gama cu garanție extinsă

Pentru cine vrea o bucătărie personalizată, gama Delinia iD se configurează în trei etape: inspirație și măsurare, alegerea produselor cu proiectare 3D și discuția cu un specialist, apoi finanțare, livrare și montaj. Gama are 7 serii, corpuri și uși cu o garanție de 25 de ani, lemn certificat FSC și PEFC și 90% dintre produse fabricate în Europa.

Un avantaj practic apare atunci când renovezi mai multe camere deodată: la Leroy Merlin România găsești în aceeași ofertă și mobila pentru dormitor, de la cadre de pat și comode până la noptiere și dulapuri, așa că poți planifica întreaga locuință într-un singur loc.

2. IKEA

IKEA este un retailer suedez de mobilier și articole pentru casă, prezent și în România. Pe site-ul local are un planificator online de bucătării, iar pentru proiecte mai complexe oferă servicii de planificare, măsurare și instalare, unele contra cost. Proiectul creat în planificatorul online poate fi salvat și accesat ulterior, pentru a fi finalizat sau discutat cu un consultant.

3. Mobexpert

Mobexpert este o rețea românească de magazine de mobilier. Are o secțiune dedicată bucătăriilor, organizată pe game, precum și mobilier și accesorii pentru bucătărie. Pe blogul său publică idei de amenajare, inclusiv sfaturi despre cum obții o bucătărie practică.

4. Dedeman

Dedeman este o rețea românească de magazine de bricolaj și amenajări. În oferta sa se găsesc bucătării modulare, elemente care se pot cumpăra separat și accesorii precum plinte și picioare de mobilier. Pe site, mobila de bucătărie poate fi căutată și după lungimea totală, de exemplu 160 sau 320 cm.

5. Hornbach

Hornbach este o rețea germană de magazine de bricolaj, prezentă și în România. Oferă atât bucătării modulare, cât și bucătării complete, alături de dulapuri și accesorii pentru mobila de bucătărie. Dulapurile sunt împărțite pe tipuri, cum ar fi corpurile inferioare, așa că bucătăria poate fi completată și pe bucăți.

Cum îți pregătești proiectul înainte să mergi la magazin?

Indiferent unde cumperi, un proiect bine pregătit te ajută să compari corect ofertele și să eviți surprizele. Înainte de prima vizită, fă-ți o listă cu răspunsurile la câteva întrebări simple:

  • Care sunt dimensiunile exacte ale pereților și unde se află ferestrele, ușile și instalațiile?
  • Ce electrocasnice vrei să încorporezi și ce dimensiuni au?
  • Preferi o bucătărie liniară, pe colț sau cu insulă?
  • Cât spațiu de depozitare îți trebuie pentru vase, alimente și ustensile?

Cu aceste informații, consultanța din magazin sau configuratorul online îți va da un proiect mult mai apropiat de ce ai nevoie, iar ofertele primite vor putea fi comparate pe aceeași bază.

Întrebări frecvente

Ce este o bucătărie modulară?

O bucătărie modulară este alcătuită din corpuri separate, cu dimensiuni standard, care se combină în funcție de spațiul disponibil. Poți alege singur câte corpuri inferioare, suspendate sau de tip coloană îți trebuie și le poți reorganiza sau completa mai târziu.

Cum măsor corect bucătăria înainte de a cumpăra mobila?

Măsoară lungimea fiecărui perete, notează poziția instalațiilor sanitare și a prizelor și stabilește spațiul necesar pentru electrocasnice. Dacă nu ești sigur, alege un magazin care face măsurătorile la domiciliu.

Pot să îmi proiectez singur bucătăria?

Da. Mai multe magazine au instrumente online de planificare. La Leroy Merlin România, configuratorul 3D este gratuit și poate fi folosit singur sau împreună cu un consilier.

Ce mai trebuie cumpărat pe lângă corpurile de mobilier?

Pe lângă corpuri, ai nevoie de blat, chiuvetă și baterie, de electrocasnice și de accesorii precum plinte, mânere, iluminat sub mobilă și organizatoare pentru sertare. Include-le în buget de la început.

Cât durează montajul unei bucătării?

Depinde de magazin și de complexitatea proiectului. La Leroy Merlin România, montajul se face în 7-14 zile lucrătoare de la plata devizului, după vizita pentru măsurători.

Ce garanție are mobila de bucătărie?

Orice produs are garanția legală de conformitate de 2 ani. Unele game au garanții comerciale mai lungi, cum este Delinia iD de la Leroy Merlin România, cu 25 de ani pentru corpuri și uși.

O bucătărie bună se alege cu metrul în mână și cu lista de obiceiuri ale familiei în minte. Compară nu doar modelele, ci și serviciile din jurul lor, de la proiectare la montaj, și alege magazinul care îți oferă cel mai mult sprijin pentru proiectul tău.

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