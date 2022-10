1. Four Good Days

Filmul Four Good Days e regizat de Rodrigo García și are la bază un articol publicat în Washington Post, „How’s Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction”, scris de Eli Saslow. Protagonista peliculei este Molly, interpretată de Mila Kunis , o femeie care este dependentă de droguri de peste 10 ani. În tot acest proces, încearcă să aibă grijă de familie, precum și de copiii ei, pe care riscă să-i piardă. Mama ei, Deb, jucată de Glenn Close, face tot ce-i stă în putință pentru a-și salva fiica și e alături de ea când trebuie să treacă prin patru zile dificile de recuperare după abuzul de substanțe, după ce un medic le dă speranța că Molly își va reveni.

2. Our Friend

Filmul Our Friend, regizat de Gabriela Cowperthwaite, e bazat pe o poveste reală publicată în Esquire. Pelicula îi arată pe Nicole și Matt, jucați de Dakota Johnson și Casey Affleck, un cuplu care primește vești devastatoare cu privire la sănătatea lui Nicole. Cel mai bun prieten al lor, Dane, interpretat de Jason Segel, este alături de cei doi în acele momente dramatice și își lasă propria viață deoparte pentru a se mută în casă cu ei și pentru a-i ajuta în creșterea fiicelor lor.

3. Sound of Metal

Riz Ahmed joacă în Sound of Metal rolul unui toboșar de heavy metal și consumator de droguri aflat în curs de recuperare. În timpul unui turneu, realizează că își pierde rapid auzul. Parcursul lui se schimbă complet și trebuie să facă o serie de alegeri care îi vor influența pe mai departe acțiunile.

4. Tell Me Who I Am

Documentarul Tell Me Who I Am spune povestea fraților gemeni Alex și Marcus Lewis. În urma unui accident de mașină când avea 18 ani, Alex și-a pierdut memoria. De atunci, Marcus îl ajută să adune fragmente din copilăria lor, dar află că ascunde un secret sumbru cu privire la acea perioadă.

