Câți dintre miniștrii educației de după revoluție au plagiat

Un singur ministru al educației și-a dat demisia din cauza acuzațiilor de plagiat, cu puțin timp înainte să fie dovedit de Consiliul Național de Etică. Este vorba despre Ioan Mang, în 2012. Apoi, în cazul lui Liviu Marian Pop, jurnalista Emilia Șercan chiar a participat la ședința publică de susținere a tezei de doctor și a demonstrat plagiatul, iar comisia a suspendat acordarea titlului. În restul celorlalți cinci care au fost acuzați că au copiat în diferite lucrări științifice nu s-a mai întâmplat nimic, nici măcar nu au fost retractate articolele.

Multe dintre articolele științifice și doctoratele foștilor miniștri sunt puse în oglindă cu cele de unde au copiat pe platforma plagiate.ro, un index online al lucrărilor suspectate de plagiat.

Singurul care și-a dat demisia

Ioan Mang a fost ministrul educației doar opt zile, în mai 2012. Acesta și-a dat demisia în urma acuzațiilor de plagiat. Emil Boc, actualul primar al Clujului, atunci în Partidul Democrat Liberal, a fost primul care l-a acuzat public că ar fi plagiat într-unul dintre articolele lui științifice.

Ioan Mang

Cunoscuta revistă britanică de știință Nature a publicat în aceeași lună un articol despre furtul intelectual al ministrului român, în contextul unui scandal la nivel național. Consiliul Național de Etică a stabilit, însă, abia în septembrie 2012 că Mang n-a citat sursele și a copiat fragmente integrale în trei articole de specialitate, arată raportul.

Sancțiunile propuse de consiliu au fost următoarele: să primească un avertisment scris; să i se retragă articolele respective printr-o notă editorială și să îi fie suspendat 3 ani dreptul de înscriere la un concurs în învățământul superior.

În prezent, pe site-ul plagiate.ro pot fi găsite cinci fișe cu suspiciuni de plagiat care implică numele fostului ministru al educației.

Ecaterina Andronescu, cosemnatara unei teze de doctorat plagiate

De patru ori ministru al educației, Ecaterina Andronescu are în palmares, adunat, aproape șase ani la șefia instituției de pe strada General Berthelot din Capitală. Primul mandat a fost între 2000 și 2003, al doilea între decembrie 2008 și octombrie 2009 și apoi, în 2012, a mai ocupat timp de șase luni șefia Educației. Ultimul mandat l-a avut între noiembrie 2018 și august 2019. Atunci a fost demisă de premierul Viorica Dăncilă după ce a declarat, în legătură cu crimele de la Caracal, că ea „a învățat să nu se urce în mașină cu oameni necunoscuți”.

Ecaterina Andronescu

În noiembrie 2012, mai mulți profesori străini din domeniul chimiei arătau, într-o analiză publicată de cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, că Ecaterina Andronescu a plagiat o lucrare stiințifică. Este vorba de teza de doctorat elaborată de Aurelia Cristina Nechifor și cosemnată de Ecaterina Andronescu, care a avut drept temă „Sinteza și aplicațiile particulelor feromagnetice și ale ferofluidelor”.

Articolul din cotidianul german a plecat de la o analiză a site-ului antiplagiat Integru.org, portalul unei organizații academice românești, potrivit știrileprotv.ro. Ecaterina Andronescu ar fi copiat fraze întregi dintr-o lucrare scrisă în 2001 de un profesor olandez, potrivit sursei citate.

„Din punct de vedere științific avem în față un caz clar de plagiat. Sunt acolo toate elementele care arată asta. Au fost copiate fraze întregi si schimbate doar formulele chimice”, susținea profesorul Philip Camp, doctor în chimie la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie.

Fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu a respins atunci toate acuzațiile, printr-un comunicat de presă: „Este inacceptabilă asocierea celor două lucrări, precum și suspiciunea de plagiat pentru articole științifice, care au în comun doar exprimări în limba engleză specifice domeniului chimiei”.

Copy-paste la rectorat

Pavel Năstase a fost rector al Academiei de Studii Economice și ministru al educației în perioada ianuarie-iunie 2017. Platforma România curată a demonstrat că unul dintre articolele sale științifice, intitulat „System audit for university governance in Bucharest Academy of Economic Studies”, semnat împreună cu Ion Gh. Roșca și cu Florin Mihai, ar fi fost copiat în proporție de 51%. Au găsit practic 11 adrese web de unde ar fi fost preluate informații prin metoda copy-paste. Articolul nu a fost retractat, potrivit plagiate.ro. Când a fost audiat în minister pentru funcția de ministru, Pavel Năstase spunea: „Plagiatul este un efect. Noi trebuie să luăm măsuri ca să dispară plagiatul”.

Valentin Popa, la cârma Educației din ianuarie până în septembrie 2018, a fost acuzat că s-a autoplagiat în cel puțin trei articole științifice. Analiza acestora a fost făcută tot de jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și conducător de doctorat din 2009, pentru a-și multiplica rezultatele științifice, acesta a republicat părți din articolele sale anterioare.

Valentin Popa

„Se comite un autoplagiat când un autor publică o lucrare (articol științific, studiu, capitol de carte sau chiar carte) de două sau de mai multe ori, fără a menționa că respectivul text a fost publicat anterior și fără a-l însoți de elementele de identificare ale jurnalului sau volumului în care a apărut prima dată”, a explicat atunci Emilia Șercan. Dovezile autoplagiatului sunt și pe plagiate.ro.

Emilia Șercan l-a împiedicat pe Liviu Pop să devină doctor

În 2018, jurnalista Emilia Șercan a participat la ședința publică de la Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) al Academiei de Poliție, unde Liviu Pop, ministru al educației în perioada mai-iulie 2012, și-a prezentat teza de doctorat. Jurnalista a susținut în fața comisiei că Pop a plagiat în lucrarea lui. În cele din urmă, comisia nu i-a acordat titlul de doctor, motivând astfel: „Suspendăm ședința de astăzi până în momentul în care domnul doctorand împreună cu domnul conducător de doctorat vor decide reparcurgerea pașilor obligatorii pentru susținerea tezei de doctorat”.

Liviu Pop

Într-un articol publicat ulterior în PressOne, Emilia Șercan a detaliat neregulile din teza de doctorat: de exemplu, în introducerea lucrării, Pop ar fi inclus un paragraf copiat din revista „Capital”. De asemenea, ar fi tradus cuvânt cu cuvânt din limba engleză propoziții întregi fără să le marcheze cu ghilimele.

Mihai Hărdău a fost ministrul educației între noiembrie 2005 și aprilie 2007. Și asupra lui planează bănuieli că ar fi plagiat într-o carte semnată cu alți doi autori, „Rezistența materialelor”, despre care presa a vorbit însă mult mai puțin. Două fișe de suspiciuni de plagiat pot fi accesate pe plagiate.ro.

Ministrul în funcție, despre cursul copiat: „Un simplu suport”

Sorin Cîmpeanu a avut primul mandat de ministru din decembrie 2014 până în decembrie 2015. Acum este la al doilea mandat la Educație. Anul trecut, membrii USR îi cereau public ministrului să-și publice teza de doctorat. La un an distanță, Cîmpeanu a publicat rezultatele analizei făcute doctoratului său, care spune că teza „respectă normele eticii universitare şi deontologiei cercetării”. Întrebat de ce a așteptat un an ca să spună rezultatele verificărilor, ministrul a spus că „nu era momentul să mă laud cu un document laudativ.”

Sorin Cîmpeanu. Foto: Hepta

O lună mai târziu, în septembrie 2022, jurnalista Emilia Șercan a dovedit, într-o investigație PressOne, că acesta și-a însușit mai multe capitole, și anume 92 de pagini, dintr-un curs universitar semnat cu alți doi autori. Acesta și-ar fi asumat, așadar, munca celorlalți colegi. Cu privire la dezvăluirea din investigație, ministrul a declarat doar că el acum este, de fapt, ținta unui atac politic din partea celor care nu vor ca legile educației să-și continue traseul legislativ. „… nu sunt nicidecum manuale, cursuri universitare, nomografii, articole științifice, niște opere științifice, sunt un simplu suport, foarte necesar, foarte util în lucrul cu studenții, pe care îl asumă cadrul didactic ce lucrează în acel moment cu studenții. În colective de mai multe cadre didactice care predau aceeași disciplină, aceste lucruri se partajează la nivelul colectivului”, s-a justificat ministrul, potrivit Școala 9.

