Vicepreședintele Uniunii Studenților Europeni: „Nu vrem ca Chat GPT să ne ducă înapoi la metodele de evaluare în care trebuie să tocim”

Mai multi studenti au ocupat un amfiteatru al unei universitati din Timisoara in cadrul actiunii "Occupy Universitatile", o miscare sustinuta de Organizatia Nationala a Studentilor din Romania, joi, 7 mai 2015. Studentii cer cresterea la 6% din PIB pentru educatie, includerea studentilor in proportie de 25 % din electori in alegerea rectorilor si a decanilor si implementarea reala a unui invatamant centrat pe student. Foto: Cornel Putan / Inquam Photos