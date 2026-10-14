Formula 1 este un sport care cucerește fanii nu doar prin momentele spectaculoase de pe traseu, ci și datorită clipelor tensionate din culise. Iată cele mai cunoscute rivalități din istoria curselor de Formula 1!

James Hunt vs. Niki Lauda – Fuji Speedway (Japonia, 1976)

Această rivalitate reprezintă apogeul celei mai periculoase și pline de farmec ere din motorsport, ecranizată ulterior în filmul Rush. Conflictul a pus față în față două personalități opuse: extravagantul playboy James Hunt și pilotul calculat Niki Lauda.

După ce a supraviețuit unui accident teribil la Nürburgring, unde a suferit arsuri grave, Lauda a revenit incredibil pe pistă după doar două curse ratate. Totuși, finala de la Fuji s-a desfășurat sub o ploaie torențială. Considerând condițiile mult prea periculoase, Lauda s-a retras voluntar după doar două tururi. Pentru a deveni campion, Hunt avea nevoie de o clasare pe locul trei. În ciuda unei degradări severe a pneurilor și a unui pit stop care l-a coborât pe locul cinci cu două tururi înainte de final, Hunt a recuperat spectaculos și a obținut titlul mondial la limită.

Niki Lauda, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de Formula 1, la Grand Prix-ul Marii Britanii, în 2016. Fotografie din culise

Nigel Mansell vs. Nelson Piquet — Adelaide (Australia, 1986)

Conflictul intern de la Williams din 1986 a oferit una dintre cele mai tensionate atmosfere din istoria echipei. Nelson Piquet, un pilot urban și rafinat, îl considera pe Nigel Mansell un „bizon needucat” și se aștepta să îl domine clar. Pe pistă, însă, Mansell a surprins pe toată lumea, obținând cinci victorii în fața celor patru ale lui Piquet.

Titlul mondial s-a decis pe străzile din Adelaide. Mansell a preluat conducerea și părea că se îndreaptă sigur spre trofeu până la jumătatea cursei. Însă o pană spectaculoasă l-a scos complet din joc, oferindu-i titlul pe tavă colegului și rivalului său, Piquet.

Mark Webber vs. Sebastian Vettel — Sepang (Malaysia, 2013)

Rivalitatea dintre Mark Webber și Sebastian Vettel la Red Bull Racing a fost una care a avut loc în cadrul aceleiași echipe. Tensiunile au mocnit timp de cinci ani, alimentate de un accident suferit în 2010 la Marele Premiu al Turciei și de convingerea lui Webber că echipa îl favoriza pe tânărul pilot german.

Punctul culminant a avut loc la Sepang în 2013. Încălcând acordul stabilit de echipă înainte de cursă (cunoscut ulterior sub codul „Multi 21”), care presupunea menținerea pozițiilor pentru a-i asigura victoria lui Webber, Vettel l-a depășit agresiv pe australian în ultimul tur. Webber a criticat dur lipsa de sancțiuni din partea echipei, declarând că „Seb va avea protecție ca de obicei”, și s-a retras definitiv din Formula 1, câteva săptămâni mai târziu.

Lewis Hamilton vs. Felipe Massa — São Paulo (Brazilia, 2008)

Spre deosebire de alte dueluri pline de ostilitate, duelul dintre Lewis Hamilton și Felipe Massa s-a ghidat după un respect reciproc profund. Titlul mondial s-a decis în ultimele secunde ale etapei finale de pe circuitul Autódromo José Carlos Pace.

Lewis Hamilton deține șapte Campionate Mondiale, fiind la egalitate cu Michael Schumacher. Sursă foto: Shutterstock

Massa credea că a câștigat cursa în mod confortabil în fața propriilor fani, iar în boxa Ferrari începuse deja celebrarea titlului, în timp ce Hamilton se afla doar pe locul şase. Totul s-a schimbat în ultimul viraj al ultimului tur: Hamilton a reușit să îl depășească pe Timo Glock, care rula cu pneuri de uscat pe o pistă umedă. Clasarea pe locul al cincilea i-a asigurat lui Hamilton primul său titlu mondial la o diferență de un singur punct.

Michael Schumacher vs. Jacques Villeneuve — Jerez (Spania, 1997)

Michael Schumacher a rămas în istorie nu doar pentru talentul său incredibil, ci și pentru tacticile sale la limita regulamentului. În 1997, Schumacher și Jacques Villeneuve au ajuns la ultima etapă a sezonului, la Jerez, despărțiți de un singur punct în clasament, informează Redbull.com

Michael Schumacher deține șapte Campionate Mondiale. Sursă foto: Shutterstock

În turul 48, Villeneuve a lansat un atac pe interior pentru a prelua conducerea. Schumacher a reacționat brusc, virând direct în monopostul Williams al canadianului. În timp ce pilotul german a fost nevoit să abandoneze în urma impactului, Villeneuve a reușit să continue și să termine pe locul trei, câștigând titlul. Ulterior, comisarii de cursă au dictat o sancțiune istorică: Schumacher a fost descalificat complet din campionatul mondial pentru provocarea deliberată a coliziunii.

Michael Schumacher vs. Mika Häkkinen — Monza (Italia, 2000)

Deși s-au respectat enorm, presiunea psihologică a duelurilor dintre Schumacher și Häkkinen a lăsat urme adânci. Marele Premiu al Italiei din anul 2000 a consemnat una dintre cele mai emoționante victorii ale lui Schumacher, venită după o serie dificilă de șase curse fără succes.

Prin această victorie obținută în fața lui Häkkinen, Schumacher a egalat recordul istoric de 41 de succese deținut de Ayrton Senna. Copleșit de moment, pilotul german a izbucnit în lacrimi în timpul conferinței de presă. Într-un gest de mare sportivitate, Häkkinen i-a oferit sprijinul său și a cerut presei o pauză. Schumacher a continuat acel sezon cucerind titlul mondial.

Alain Prost vs. Ayrton Senna – Suzuka (Japonia, 1990)

Aceasta rămâne, probabil, cea mai mare și intensă rivalitate din istoria Formulei 1, un duel între stilul calculat și eficient al lui Prost și spiritul rebel și riscant, al lui Senna. Relația lor s-a deteriorat complet când au fost colegi la McLaren, determinându-l pe Prost să plece la Ferrari cu o clauză contractuală fermă: Senna nu putea fi adus sub nicio formă în postura de coechipier.

În 1990, la Suzuka, Senna conducea clasamentul și se afla în pole position, cu Prost pe locul doi. Senna avertizase public că dacă Prost va pleca mai bine la start, va încerca depășirea cu orice preț în primul viraj. Lucrurile au degenerat rapid: Senna a intrat direct în spatele monopostului Ferrari pilotat de Prost, trimițând ambele mașini în parapet. Abandonul dublu i-a asigurat matematic titlul mondial lui Ayrton Senna, privându-l pe Prost de șansa de a recupera diferența de puncte.