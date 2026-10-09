Cine transmite NBA în România. Meciurile de baschet din SUA și Canada se văd pe două platforme

Disney+ și ESPN au anunțat că, începând cu sezonul 2026/27, vor transmite meciuri din National Basketball Association (NBA) pentru abonații din România. De asemenea, unele partide din SUA și Canada vor fi disponibile și pe AntenaPlay.

În cadrul abonamentului Disney+ existent, fanii vor putea urmări meciuri live din sezonul regulat, precum și o selecție de meciuri din Playoff-urile NBA, Finalele Conferințelor și Finala NBA, pe ESPN pe Disney+.

Producția și difuzarea sunt asigurate de ESPN, care va oferi transmisiuni live de înaltă calitate, comentarii în limba engleză și analize realizate de experți pe parcursul întregului sezon NBA. Acordul se bazează pe parteneriatul internațional de lungă durată dintre ESPN și ligă și marchează cel de-al 25-lea sezon consecutiv în care ESPN transmite meciuri din NBA.

Abonații Disney+ vor avea acces la o selecție de meciuri din sezonul regulat, inclusiv partida dintre Golden State Warriors și Los Angeles Lakers din 22 octombrie 2026, precum și la meciurile de referință programate miercuri, sâmbătă și duminică seara.

În plus, Disney+ va transmite până la 24 de meciuri din Playoff-urile NBA în fiecare sezon, inclusiv toate partidele dintr-una dintre seriile Finalelor Conferințelor în fiecare sezon, începând cu Finala Conferinței de Vest din sezonul 2026/27. Fanii vor putea urmări, de asemenea, toate meciurile din Finala NBA în sezoanele 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 și 2034/35.

Vor fi disponibile și alte evenimente, printre care NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game și o selecție de meciuri din NBA Summer League. Popularitatea NBA la nivel global continuă să crească, iar în sezonul trecut s-a înregistrat un număr record de jucători europeni în loturile echipelor NBA, printre aceștia numărându-se Nikola Jokic (Serbia / Denver Nuggets), desemnat de trei ori NBA Most Valuable Player, Giannis Antetokounmpo (Grecia / Miami Heat), desemnat de două ori NBA Most Valuable Player, Luka Doncic (Slovenia / Los Angeles Lakers), liderul marcatorilor NBA în sezonul 2025/26, și Victor Wembanyama (Franța / San Antonio Spurs), desemnat NBA Defensive Player of the Year în sezonul 2025/26, dar și mulți alții.

NBA se alătură astfel portofoliului platformei de streaming după lansarea recentă a ESPN pe Disney+, care aduce în anumite piețe competiții sportive importante din SUA, precum NHL (National Hockey League. Oferta include și sporturi universitare, precum turneele NCAA de baschet masculin și feminin (March Madness) și College Football Playoff.