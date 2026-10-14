Persoanele cu mobilitate redusă pot intra fără tichet în parcările aeroporturilor Otopeni și Băneasa. Cum funcționează sistemul

Persoanele cu mobilitate redusă beneficiază acum de acces automatizat gratuit în parcările aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Noul sistem permite identificarea automată a numerelor de înmatriculare ale vehiculelor înregistrate, eliminând necesitatea utilizării unui tichet de parcare.

„Compania Națională Aeroporturi București a introdus un sistem de acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa pentru autovehiculele care transportă persoane cu mobilitate redusă (PMR), deținătoare ale unei legitimații valide”, a transmis CNAB într-un comunicat oficial.

Cum funcționează sistemul?

Tehnologia de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (LPR) este conectată la o bază de date dedicată. La intrarea în parcare, numărul de înmatriculare al vehiculului este verificat automat. Dacă acesta este înregistrat corect în sistem, bariera se deschide fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului sau de obținerea unui tichet de parcare.

În cazul unor probleme, cum ar fi nerecunoașterea plăcuței de înmatriculare, utilizatorii pot apela la interfonul de la barieră pentru asistență. „Personalul responsabil va efectua pe loc verificările necesare și va autoriza imediat accesul”, a adăugat CNAB.

Cum se face înregistrarea?

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele interesate sau reprezentanții acestora trebuie să transmită un e-mail la adresa parcare.pmr@cnab.ro. Este necesară furnizarea următoarelor informații:

Numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal;

Datele de pe cardul-legitimație PMR;

Numărul de înmatriculare al autovehiculului;

Datele de contact.

De asemenea, legitimația PMR, în original, trebuie afișată vizibil în partea din față a mașinii pe durata utilizării parcării. Modificările ulterioare, precum schimbarea numărului de înmatriculare sau prelungirea valabilității cardului, trebuie comunicate CNAB cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru actualizarea informațiilor în sistem.

Simplificarea accesului