Pompierii din Vâlcea au găsit trei tineri morți într-o mașină, la Mihăești, după o greșeală de începător a unui șofer

Trei tineri, un bărbat de 25 de ani și două adolescente în vârstă de 17 ani, toți din județul Vâlcea au murit pe loc după o greșeală fatală, într-un cumplit accident produs pe DN 67, în localitatea Mihăești.

Viteza și șoseaua udă au adus moartea celor trei tineri din Vâlcea

Tânărul de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, se afla în mașină alături de cele două fete, ambele de 17 ani, una din orașul Ocnele Mari și cealaltă din localitatea Roești. Din cauza vitezei neadaptate, în condițiile în care ploua torențial, șoferul a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens, acolo unde a lovit în plin o mașină condusă de un bărbat de 67 de ani și în care se mai afla o femeie de 61 de ani.

Martori la cumplitul accident au sunat la numărul unic de urgență 112 și au cerut intervenția pompierilor, medicilor și a polițiștilor pentru a-i ajuta pe cei cinci oameni aflați în cele două mașini.

Pompierii i-au găsit morți pe cei trei tineri

Potrivit informațiilor transmise de pompierii militari vâlceni, la fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Secției Govora. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere dotate cu module de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Trei persoane au rămas blocate între fiarele contorsionate ale mașinilor. Două dintre victime se aflau în același autoturism, iar cea de-a treia era încarcerată în al doilea vehicul. Alte două persoane au fost găsite în apropierea mașinilor implicate, în stare de inconștiență, notează publicația locală seintamplainvalcea.ro.

Din păcate, echipajele de intervenție nu au putut face nimic pentru a-i salva pe cei trei tineri, aceștia fiind declarați decedați la locul accidentului.