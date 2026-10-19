Revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană trebuie să devină obiectivul pe termen mediu al Guvernului britanic, recomandă Institutul pentru Studii privind Politicile Publice (IPPR), un grup de reflecție influent, relatează agenția de presă DPA, preluată de Agerpres.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că la summitul UE - Regatul Unit, programat pe 20 noiembrie, la Bruxelles, va prezenta scenariile referitoare la relațiile viitoare între Londra și blocul comunitar, una dintre opțiunile probabile fiind readerarea la Uniunea Europeană.

Regatul Unit trebuie să facă parte dintr-un proiect de anvergură pentru a se menține ca putere

Într-un raport publicat luni, IPPR notează că schimbările produse în politica mondială în ultimul deceniu înseamnă că Regatul Unit ar trebui facă din aderarea sa la UE drept un obiectiv pe termen mediu.

„Lumea pentru care Marea Britanie și-a construit strategia post-Brexit nu mai există. Intrăm într-o epocă în care puterea economică, influența politică și securitatea depind tot mai mult de anvergură, iar Marea Britanie nu poate crea această anvergură pe cont propriu”, afirmă directorul executiv al IPPR, Harry Quilter-Pinner.

Britanicii vor din nou în UE

În opinia sa, o eventuală aderare a Marii Britanii la UE ar trebui să fie pregătită minuțios, prima etapă constând în cooperarea în domeniile apărării și manufacturier.

„Există o opțiune care este cea mai bună pentru relația Regatului Unit cu Europa - aderarea la UE. Aceasta nu înseamnă anunțarea unui alt referendum mâine, ci a începe să lucrăm pentru a ne deplasa către această destinație, construind sprijin politic acasă și în Europa”, subliniază Quilter-Pinner.

La un deceniu de la Brexit, raportul IPPR arată că acum există apetit pentru aderarea la UE în rândul opiniei publice britanice. Sondajele realizate în luna iunie de Persuasion UK pentru IPPR indicau faptul că 52% dintre britanici susțin readerarea la Uniunea Europeană, în timp ce doar 29% se opun acestui scenariu.

Brexitul, influențat de trolii și boții ruși

Andy Burnham, care a preluat postul de prim-ministru în iulie şi a declarat luna trecută că ar putea lua în considerare reintegrarea Marii Britanii în Uniunea Europeană, este primul șef al Guvernului britanic care recunoaște deschis că există dovezi ale interferenţei ruse în referendumul privind Brexitul.

„Când am ajuns la Downing Street, am pus întrebarea: a existat o interferenţă din partea Rusiei în referendumul din 2016? Şi am primit un răspuns clar: da, a existat”, a declarat Burnham într-un interviu acordat podcastului „The Rest Is Politics”.

Comentariile lui Burnham se deosebesc de cele ale fostului prim-ministru conservator Boris Johnson, care a militat pentru ieşirea din UE, notează Reuters.

În 2016, britanicii au votat cu 52% faţă de 48% în favoarea ieşirii din UE, aruncând ţara în cea mai gravă criză politică de după cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Burnham a făcut apel către alegătorii din democraţiile europene să se informeze mai bine în legătură cu eforturile Rusiei de a perturba viaţa politică a ţărilor lor.