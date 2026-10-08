Administrația Trump vrea să ceară studenților străini până la 70.000 de dolari pentru a putea lucra în SUA

Administrația Trump a propus o taxă de 70.000 de dolari pentru studenții internaționali care doresc să lucreze în Statele Unite, informează Reuters. Conform planului anunțat de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), aceștia ar urma să achite ulterior încă 30.000 de dolari pentru formare profesională adițională.

Noi taxe pentru studenții internaționali

Taxele propuse de DHS ar viza studenții deținători de viză de tip F-1, care le permite să studieze la universități certificate din cadrul programului Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Conform notificării guvernamentale, măsura face parte dintr-o inițiativă mai amplă a administrației Trump de a înăspri regulile în privința vizelor pentru străini.

„DHS stabilește acum o taxă pentru a se asigura că angajatorii, studenții și instituțiile desfășoară activități corespunzătoare, compatibile cu statutul de admitere ca nonimigrant F-1”, a precizat agenția într-o declarație oficială.

Programul Optional Practical Training (OPT), vizat de noile taxe, permite studenților internaționali să acumuleze experiență practică lucrând maximum 20 de ore pe săptămână în timpul studiilor sau pentru o perioadă limitată după absolvire. În prezent, taxa pentru a participa la acest program este de aproximativ 500 de dolari.

Noua propunere ar impune plata unei taxe semnificativ mai mari, de 70.000 de dolari, pentru formarea profesională inițială și încă 30.000 de dolari pentru o perioadă suplimentară de instruire. Studenții din domenii STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) beneficiază, în general, de o perioadă extinsă pentru programul OPT.

Planul a generat critici din partea organizațiilor internaționale și avocaților pentru drepturile imigranților. Doug Rand, directorul Talent Mobility Fund, a declarat pe LinkedIn: „Nu va avea câștig de cauză în instanțe, la fel cum taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B și alte politici restrictive au fost anulate”.

Marile companii din domeniul tehnologiei, care depind de specialiștii străini pentru ocuparea unor poziții-cheie, ar putea fi puternic afectate de această măsură. În special, tinerii profesioniști din țări precum India și China, care anterior și-au transformat studiile în SUA în cariere profitabile și, uneori, în drept de ședere permanentă, ar putea întâmpina dificultăți mai mari în viitor.

De asemenea, în timpul campaniei electorale din 2024, Donald Trump promisese să faciliteze rămânerea studenților internaționali în SUA, sugerând inclusiv acordarea de Cărți Verzi imediat după absolvire. Aceste noi propuneri contravin însă promisiunilor făcute atunci.

Propunerea se află acum în dezbatere publică timp de 30 de zile, perioadă în care cetățenii și organizațiile interesate pot transmite observații. DHS a anunțat că, în cazul adoptării, noile reguli vor intra în vigoare după 60 de zile, pentru a permite timp de adaptare atât școlilor, cât și studenților sau angajatorilor.