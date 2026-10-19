Alertă cu bombă la Liceul Teoretic Báthory István din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări

O amenințare cu bombă a creat stare de alertă, luni, 19 octombrie 2026, la Liceul Teoretic Báthory István din municipiul Cluj-Napoca. Incidentul a mobilizat de urgență echipajele Poliției Române, care au demarat procedurile specifice de verificare a clădirii pentru a asigura siguranța tuturor celor prezenți.

Imediat după primirea sesizării în dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje operative. Oamenii legii au efectuat controale amănunțite în incinta unității de învățământ și în împrejurimi pentru a stabili dacă există vreun risc real la adresa elevilor și a cadrelor didactice, notează news.ro.

Pe durata desfășurării cercetărilor, activitatea din instituție a fost suspendată, iar elevii au fost lăsați să plece acasă. Reprezentanții unității de învățământ au precizat că situația a fost gestionată fără dificultăți majore, având în cadrul liceului desfășurat programul „Școala Altfel”, ceea ce a facilitat evacuarea rapidă și în siguranță a spațiului educațional.