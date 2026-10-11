În 1937, prima femeie pilot care a încercat să zboare în jurul Pământului a dispărut fără urmă. După 90 de ani, cercetătorii cred că i-au găsit avionul pe fundul Oceanului Pacific

Unul dintre cele mai mari mistere neelucidate ale secolului XX intră într-o nouă etapă de investigație. O echipă de arheologi submarini din Statele Unite a plecat spre atolul izolat Nikumaroro, situat în Oceanul Pacific, pentru a cerceta o pistă recentă privind dispariția legendarei aviatoare Amelia Earhart în anul 1937, potrivit publicației sârbești Blic, parte a trustului Ringier.

Sprijinită de Universitatea Purdue, expediția își propune să stabilească dacă o anomalie identificată în anul 2020 pe imaginile din satelit ale lagunei reprezintă într-adevăr epava aeronavei bimotor Lockheed Electra 10-E. Cercetătorii conduși de Richard Petigru, de la Institutul pentru Patrimoniu Arheologic din Oregon, urmează să ajungă la Nikumaroro pe 13 octombrie.

O eventuală confirmare ar putea valida ipoteza intens dezbătută potrivit căreia Amelia Earhart și navigatorul ei, Fred Noonan, nu au doborâți de imposibilitatea de a continua zborul și au aterizat forțat pe atol sau în apropierea acestuia, la sute de mile marine distanță de punctul planificat pentru realimentare.

Amelia Earhart după traversarea sa a Atlanticului de Nord, 1932. Sursă foto: Profimedia Images

Pista investigată de cercetători

Membrii noii expediții susțin că analiza imaginilor recente din satelit indică forme care seamănă cu fuzelajul și aripile unui avion, contururi similare fiind vizibile și pe fotografiile istorice realizate în zonă în anul 1938. Cu toate acestea, comunitatea științifică rămâne divizată cu privire la șansele de succes ale misiunii.

Rick Gillespie, fondatorul organizației TIGHAR și veteran al căutărilor din zonă cu aproape o duzină de expediții conduse la Nikumaroro pe parcursul a trei decenii, se arată sceptic. Potrivit teoriei sale, chiar dacă aeronava ar fi aterizat inițial pe bariera de corali, valurile și curenții oceanici ar fi tras-o ulterior în adâncuri, unde s-a dezmembrat. Gillespie este de părere că forma vizibilă pe imaginile din satelit este mai degrabă un trunchi de copac purtat de ape în interiorul lagunei.

Ipoteza căutărilor în apele adiacente atolului a fost testată de mai multe ori în ultimii ani. Cea mai amplă tentativă recentă a avut loc în 2019, sub conducerea renumitului explorator submarin Robert Ballard, însă misiunea s-a încheiat fără să descopere urme ale aeronavei.

Amelia Earhart în fața avionului Lockheed Electra 10-E cu care a încercat să facă primul zbor în jurul Pământului, 1937. Sursă foto: Getty Images

Ultimele momente ale zborului din 1937

Poziția oficială a guvernului Statelor Unite a rămas neschimbată de-a lungul deceniilor: aeronava Ameliei Earhart a rămas fără combustibil și s-a prăbușit în ocean în apropiere de insula Howland, situată la aproximativ 400 de mile nord-vest de Nikumaroro.

La vârsta de 39 de ani, Amelia Earhart încerca să devină prima femeie din lume care finalizează un zbor în jurul Pământului. Aviatoarea a fost văzută pentru ultima dată pe 2 iulie 1937, când a decolat din Papua Noua Guinee. Legătura radio s-a pierdut în ziua următoare, după ce Earhart a transmis mesaje repetate în care anunța că rezerva de combustibil este pe sfârșite și oferea ultimele coordonate geografice.