Poliția olandeză a amendat miercuri 29 de șoferi care și-au folosit telefoanele pentru a filma urmările unui accident grav produs pe autostrada A58, în apropiere de Oirschot. „Acest lucru depășește orice limită a bunului-simț”, a transmis Poliția Rutieră din Brabantul de Est pe rețelele sociale.

Șoferii filmau intervenția salvatorilor după accident

Un accident grav produs pe autostrada A58, în Olanda, soldat cu două victime și cozi kilometrice, a fost transformat în spectacol de șoferii curioși.

Poliția din Brabantul de Est a amendat mai mulți conducători auto care filmau și fotografiau intervenția salvatorilor direct de la volan. Potrivit autorităților, multor șoferi „le-a fost greu să se abțină de la telefonul mobil” în timp ce conduceau.

Oamenii legii au atras atenția că, dincolo de încălcarea legii, un astfel de gest este lipsit de bun-simț. „Separat de faptul că acest lucru este interzis prin lege, depășește orice normă de bun-simț. În spatele fiecărui incident se află o dramă personală”, a transmis poliția.

„În spatele fiecărui incident se află o dramă personală”

Poliția Rutieră din Brabantul de Est a criticat comportamentul șoferilor care au filmat de la volan. „În spatele fiecărui incident se află o dramă personală. Imaginile realizate dintr-o mașină care trece nu ajută pe nimeni și implică doar riscuri”, a transmis poliția.

Autoritățile avertizează că folosirea telefonului în timp ce șoferii înaintează într-o coloană formată în urma unui accident poate provoca o nouă coliziune.

„Prin faptul că sunt preocupați să filmeze în timpul unei coloane, acești șoferi își asumă aparent riscul unei noi coliziuni”, au precizat polițiștii olandezi, potrivit nu.nl.

Ei atrag atenția că riscul producerii unui accident crește de 2,5 ori atunci când șoferii folosesc telefonul în timpul condusului și le cer acestora să lase telefonul deoparte atunci când conduc și să manifeste respect față de victimele accidentelor.

Amendă de 449 de euro pentru 29 de șoferi

Cei 29 de șoferi identificați urmează să primească amenzile.

„Celor 29 de șoferi care au considerat necesar să-și țină telefonul în mână și să filmeze accidentul: prin poștă, din Leeuwarden, vă este trimisă o amendă”, au transmis polițiștii.